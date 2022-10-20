Сергий Зимний: почему 20 октября нельзя месить тесто

20 октября (7 октября по старому стилю) вспоминают двух святых по имени Сергий — Печерского и Нуромского, а таже мучеников Сер­гия и Вак­ха.

Сергий Печерский

Сергий Печерский жил в XII — XIII веках. Его главным подвигом считается отречение от собственной воли и абсолютное послушание настоятелю. За это Сергия стали называть Послушливым.

Больше о жиз­ни угод­ни­ка практически ни­че­го неиз­вест­но.

Сергий Нуромский

Сергий Нуромский жил в XIV–XV веках. Рожденный в Греции он прибыл на Русь, чтобы стать учеником Сергея Радонежского. Спустя какое-то время он воздвиг Нуромскую обитель в Вологодских лесах на берегу реки Нурмы.

Первоначально святой построил часовню с келлией, в которой жил в глубоком безмолвии.

Постепенно к нему из разных мест собралось 40 последователей. Общими усилиями братия построила большой храм в честь Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня.

Скончался преподобный 7 октября 1412 года. С 1546 года началось церковное почитание святого.

Мученики Сергий и Вакх

Свя­тые Сер­гий и Вак­х жили в конце III — начале IV веков. Их на­зна­чили на вы­со­кие посты в вой­ске при им­пе­ра­торе Мак­си­ми­ане, не зная о том, что они хри­сти­ане.

Недоб­ро­же­ла­те­ли до­нес­ли правителю, что два во­е­на­чаль­ни­ка не по­чи­та­ют язы­че­ских бо­гов, а это счи­та­лось го­судар­ствен­ным пре­ступ­ле­ни­ем.

Мак­си­ми­ан при­ка­зал снять с му­че­ни­ков зна­ки отличия, нарядить в жен­ские одеж­ды и во­дить по го­ро­ду с же­лез­ны­ми об­ру­ча­ми на шее. Когда они не пожелали отказаться от веры, то по­ве­лел ото­слать их к пра­ви­те­лю во­сточ­ной ча­сти Си­рии Ан­тио­ху.

Тот при­ка­зал бить Вак­ха би­ча­ми без ми­ло­сер­дия, и му­че­ник ото­шел ко Гос­по­ду. Сер­гия обу­ли в же­лез­ные са­по­ги с на­би­ты­ми в них гвоз­дя­ми и от­ве­ли на суд в дру­гой го­род, где он был усе­чен ме­чом.

Сергий Зимний — традиции 20 октября

В народе 20 октября называли «Сергей Зимний», «Сергий Начальник», «Святоборы».

На Руси 20 октября считалось началом зимы. С этого времени дни становятся заметно короче, а по ночам наступали заморозки. До наших времен дошло выражение «Сергий зиму начинает».

Утро было принято начинать не с завтрака, а с кормления домашних животных и скота. Растопку печи 20 октября доверяли самому младшему члену семьи. Считалось, что тогда в доме установится тепло всю зиму.

Что нельзя делать на Сергия Зимнего

Нельзя 20 октября выходить из дома в старой одежде, сообщает utro.ru. Важно было надеть хотя бы что-то новое— женщинам советовали повязать на голову новый платок. Считалось, что это принесет здоровье, несмотря на грядущие холода.

На Сергея Зимнего категорически запрещалось работать с тестом. Его нельзя ни замешивать, ни выпекать, ни жарить на сковороде. Согласно поверью, нарушение запрета грозит финансовыми трудностями и бедностью.

Также 20 октября не стоит принимать подарки от незнакомых людей. Вместе с презентами могут быть переданы болезни и неудачи. Кроме того, 20 октября не стоит жаловаться на жизнь.

Народные приметы 20 октября