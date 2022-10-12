Как худеют Илон Маск и Ким Кардашьян и при чем тут инъекции для диабетиков

Прием лекарственных препаратов для диабетиков стали популярным средством для похудения среди звезд.

Вряд ли кто-то мог подумать, что Ким Кардашьян однажды решит избавиться от своих фирменных бедер. Ведь именно благодаря ей, миллионы девушек прибегали к самым изощренным процедурам, чтобы добиться "фигуры как у Ким". Однако недавнее появление инстадивы на балу Met Gala шокировало поклонниц: Ким Кардашьян не просто похудела, а смогла изменить свое тело настолько, что влезла в легендарное платье Мэрилин Монро. В сети мгновенно разнеслась новость о том, будто ради модного вечера звезда прибегла к инъекциям для диабетиков.

Сама Кардашьян слухи не комментирует, однако эта процедура действительно набирает все большую популярность среди ее коллег шоу-бизнеса. По ее словам, подогнать свою нестандартную фигуру под идеальные параметры знаменитой блондинки ей удалось с помощью жесткой слим-фаст диеты.

«Я всегда думала, что [Мэрилин Монро] очень пышная. Я представляла, что могу быть стройнее в некоторых местах, где она была крупнее, и крупнее в тех местах, где она была стройнее. Поэтому, когда [платье] мне не подошло, мне хотелось разрыдаться, потому что его вообще нельзя изменить», — откровенничала она.

Благодаря нехитрым приемам ей якобы удалось сбросить 7 килограммов за три недели.

«Я полностью исключила сахар и углеводы в принципе и ела только самые чистые овощи и белок, — поделилась звезда. — Я не морила себя голодом, но соблюдала все очень строго».

Помимо рациона питания знаменитость увеличила интенсивность физических нагрузок и прибегала к различным уловкам, имитирующим парниковый эффект.

«Я надевала костюм-сауну два раза в день, бегала на беговой дорожке, полностью исключила сахар и углеводы и ела только самые чистые овощи и белок. Я не морила себя голодом, но я была очень строга», — рассказала Ким.

Однако мало кто из внимательных подписчиц действительно поверил, что такого значительного результата можно было добиться в столь короткие сроки. Ведь одного усердия недостаточно: все-таки генетика и тип телосложения играют большую роль. Поклонники уверены, что именно антидиабетическая терапия помогла Ким Кардашьян так сильно похудеть в бедрах.

Правда ли, что лекарственный препарат для диабетиков настолько эффективен при похудении и насколько безопасен этот бьюти-тренд 5-tv.ru эксклюзивно рассказала врач-эндокринолог Татьяна Саввина.

Как антидиабетическая терапия помогает сбросить лишние килограммы

Впервые привлечь внимание к данному способу похудения смог, как ни удивительно, американский предприниматель Илон Маск. Недавно одна из подписчиц в Twitter прямо спросила основателя Tesla, как ему удается поддерживать себя в форме.

«Голодание и Wegovy», — коротко ответил миллиардер.

Ответ кумира современности буквально взволновал интернет, заставив поклонников прочитать все о лекарственном препарате.

Как оказалось, инъекции для диабетиков торговой марки Wegovy пользуется меньшей популярностью, чем его аналоги, поскольку препарат не покрывается медицинскими страховками. Но это только полбеды. Как оказалось, это удовольствие не из дешевых — цена лекарства достигает примерно 1300 долларов (82,7 тысяч рублей) в месяц.

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Красота или жертвы: можно ли быстро похудеть с помощью инсулиновых инъекций

Главный компонент Wegovy — семаглутид, который помогает справится с ожирением при диабете второго типа.

Этот препарат, одобренный в Европе и США, применяется не только при медицинских показаниях для пациентов с высоким давлением и уровнем холестерина, но и в целях коррекции массы тела. Производители уверяют, что за месяц приема Wegovy можно сбросить 15% лишнего веса.

Причем эффекта можно достигнуть без интервального голодания и интенсивных тренировок в спортзале.

Опасны ли инъекции для диабетиков при похудении

Антидиабетическая терапия действительно позволяет добиться желанного результата в рекордные сроки, однако нет гарантий того, что «уколы красоты» в долгосрочной перспективе не окажут разрушительного влияние на организм, считает врач-эндокринолог Татьяна Саввина.

«Начнем с изумительной фразы — модные инсулиновые инъекции. Инсулиновые инъекции не могут быть „модными“ — это жизненно необходимая вещь для людей с сахарным диабетом первого типа, у которых собственный инсулин не вырабатывается, а жизнь без инсулина — невозможна», — считает эксперт.

По ее словам, эпитет «модный» недопустимо применять в отношении инсулина, поэтому до открытия этого гормона учеными Фредериком Бантингом и Чарльзом Бестом больные диабетом первого типа умирали долгой и мучительной смертью.

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«Похудеть с помощью инсулина невозможно — никогда, ни при каких условиях. Инсулин — это абсолютный анаболик, он способствует образованию жировой ткани, а, следовательно, прибавки в весе. Более того, инсулин обладает еще одним побочным действием, которое способствует прибавке в весе — он повышает аппетит», — предостерегла врач.

В то же время похудеть при помощи этого препарата можно, но только при борьбе с диабетом не первого, а второго типа.

«Во всем мире зарегистрирован препарат для лечения ожирения, который первоначально использовался для лечения диабета второго типа, то есть того диабета, который возникает на фоне избыточного веса, причем особенно эффективен был этот препарат у людей с большим избытком массы тела», — рассказала Саввина.

Дело в том, что в обменном процессе большую роль играет гормон семаглутид, известный как глюкагоноподобный пептид-1. При инъекции он ускоряет процесс насыщения, поэтому человек меньше ест.

Тем не менее, применять этот препарат без рекомендаций врача категорически не следует, поскольку высока вероятность нарушить обмен веществ, что чревато расстройствами ЖКТ (желудочно-кишечного тракта) и проблемами с поджелудочной железой.

Кроме того, резкая потеря веса может сопровождаться электролитным дисбалансом, образованием камней в желчном пузыре, подагрой, усталостью, запорами, диареей и тошнотой.