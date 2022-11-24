Чистка одежды и защита банковских карт: какие бытовые проблемы легко решит скотч

Вопреки своему названию скотч изобрели не шотландцы и к знаменитому горячительному напитку он не имеет никакого отношения. Создателем первой липкой ленты стал немецкий фармацевт Пауль Карл Байерсдоф, который в 1882-м придумал состав для защиты поврежденной кожи на основе газовой ткани и гуттаперчи.

Технологию в 1901-м усовершенствовал его сотрудник, аптекарь Оскар Тропловиц, назвавший вещицу «лейкопластом». Именно так и выглядит современный лейкопластырь с клейкими концами по краям. И только в 1925-м предприимчивый американец Ричард Герли Дрю догадался использовать ее в производстве, создав клейкую ленту в знакомом всем виде.

Сегодня ее применение далеко вышло за рамки медицины. Рулон скотча стал незаменимой вещью в хозяйстве, способной выручить в самых неожиданных ситуациях. С его помощью можно не только чинить предметы, продлив срок их службы, но и найти ему более нестандартное применение.

«Самая полезная программа» рассказывает, какие необычные и в то же время простые находки можно проделать и какие бытовые вопросы решить, используя клейкую ленту.

Очищение клавиатуры и пульта скотчем

Львиную долю времени современный человек проводит за монитором компьютера. Днями и неделями рабочее место незаметно обрастает грязью, в особенности страдает клавиатура. Удалить завалившиеся в зазоры крошки и пыль можно, отрезав кусочек скотча и приклеив его между рядами клавиш. Теперь можно отдирать — весь мелкий мусор останется на гибкой полоске. Аналогичный трюк можно проделать с пультом от телевизора.

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Чистка замшевой обуви скотчем

Скотч отлично подойдет и для чистки обуви из замши. Чтобы не повредить прихотливый материал, просто наклейте небольшие куски клейкой ленты на наиболее загрязненные участки. Немного подождите и потихоньку срывайте. С помощью скотча можно устранить темные полосы и грязь со спортивной обуви, в том числе с белых кроссовок.

Удаление шерсти на одежде скотчем

На пальто и свитерах часто скатываются комочки ткани, которые выглядят некрасиво. Если у в хозяйстве нет липкого валика, то удалить шерсть, волосы, ниточки и прочую грязь с одежды можно с помощью скотча. Отрежьте небольшой кусок скотча и оберните его вокруг ладони нелипкой стороной, скрепив кончики. Теперь проведите ладонью по поверхности одежды.

Склейка шнурков скотчем

Со временем концы шнурков на кроссовках и кедах начинают трепаться. Вдеть их обратно очень сложно. Чтобы решить эту проблему, возьмите скотч и оберните несколько раз вокруг кончика шнурка. Готово! Теперь их можно легко и беспрепятственно вдевать.

Защита банковских карт скотчем

Некоторым людям удобнее хранить банковские карты не в кошельке, а в кармане, рядом с ключами и телефоном. А между тем, эти предметы легко могут повредить магнитную полоску на карте, после чего расплатиться ею в магазине или снять деньги в банкомате будет уже невозможно. Чтобы подобного не случилось, просто заклейте магнитную полоску скотчем. Он не влияет на передачу сигнала, и терминал все равно будет считывать карту.

Фиксация мусорного пакета скотчем

Поможет скотч и во время готовки на кухне. Достаточно с его помощью приклеить мусорный пакет на край рабочего стола. Теперь все очистки, ненужную упаковку и остальной мусор можно смахивать сразу туда. Так поверхность всегда будет чистой.

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Удаление осколков скотчем

Если случайно разбился бокал или тарелку, срочно бегите за скотчем. Большие осколки легко собрать руками. Но что делать с крошечными? Возьмите скотч, наклейте его на пол или ковер по всему периметру. Отдирайте! Так даже самые мелкие стекла останутся на липкой ленте.

Сдирание ценника без следа

Чтобы удалить ценник с новых товаров, достаточно чуть-чуть поддеть его ногтем пальца, а затем сверху наклеить на него скотч и медленно оторвать. Вот увидите: от наклейки не останется и следа.

Извлечение заносы скотчем

Даже небольшая заноза в пальце способна доставить много хлопот. Извлечение маленького кусочка дерева с помощью пинцета займет достаточно длительное время, поэтому сразу бегите за скотчем. Аккуратно приклейте скотч на ранку и потяните в противоположную сторону от занозы — так она останется на липкой стороне и принесет желанное облегчение.

Защита от мозолей скотчем

Новая обувь может сильно натирать кожу, оставляя пузыри и мозоли. Чтобы предотвратить их появление, наклейте кусочки клейкой ленты на места трения в обуви. Вот увидите: это поможет избавиться от дискомфорта в ногах.

Восстановление провода скотчем

Провода от наушников и прочей техники часто ломаются на сгибах. Восстановить их целостность можно с помощью скотча, если изоленты нет под рукой.

Закрытие розеток скотчем от детей

Любопытным малышам по необъяснимым причинам нравятся розетки. Чтобы ребенок не совал туда свои пальцы, заклейте розетки скотчем. Этот бюджетный вариант поможет обезопасить источник тока.

Защита пола скотчем

При перестановке мебели легко повредить пол, в особенности паркет. В такие царапины часто проникает грязь, которую довольно сложно отмыть. В результате покрытие темнеет и разрушается. Чтобы избежать трат на ремонт, достаточно наклеить скотч на ножки столов и стульев. При движении они будут смягчать трение.

Браслет из скотча своими руками

Куда девать картонные втулки от скотча, после того, как липкая лента закончилась? Все просто: сделайте из нее уникальный handmade-браслет. Придумайте оригинальный узор и обвяжите «пустышку» от скотча с помощью цветных нитей.