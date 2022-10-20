Готовим с удовольствием: как почистить рыбу без лишних хлопот

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Анастасия Голубева
Анастасия Голубева Райтер редакции сайта Пятого канала 56

Специальный нож поможет быстро почистить рыбу

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrey Turusov; 5-tv.ru

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Чистка рыбы — это наиболее неприятный этап ее приготовления. Однако есть способ сделать его быстрее и проще.

Рыба считается полезным и вкусным продуктом, но хозяйки, как правило, ненавидят рыбалку. И дело вовсе не в том, что мужчины проводят несколько часов в компании с друзьями (нередко с горячительным). Основная причина — это необходимость чистки улова.

Как быстро и легко почистить рыбу, не запачкав при этом всю кухню чешуей? На этот вопрос ответила «Самая полезная программа».

Чтобы помочь справиться с уловом, придумали необычный нож. Его можно купить примерно за 200-300 рублей. По заявлению производителя, он не только позволит быстрее почистить рыбу, но и сэкономит время на уборке.

В конструкции рыбочистки предусмотрели несколько деталей:

  • специальный контейнер для сбора чешуи, чтобы она не разлеталась в разные стороны;
  • маленький нож, который понадобится для труднодоступных мест.

Пользоваться этим «чудом» техники довольно просто. Также есть инструкция на обратной стороне упаковки, если сразу почистить не получается.

Какие выводы можно сделать от его использования? Из минусов выделяется то, что чешуя все равно разлетается, идеальной чистоты на столе нет. Мыть все равно придется. Но некоторую часть чешуек рыбочистка все-таки собрала в контейнер. Однако есть и плюсы: чистит нож хорошо, отлично цепляется за поверхность. С довольно крупной рыбой весь процесс занимает не более пяти минут. При этом можно сделать все еще проще и сначала облить улов кипятком.

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Для полноты эксперимента попробуем воспользоваться обычным ножом. Такую же по размерам рыбу пришлось чистить несколько дольше, и почти вся студия оказалась в чешуе.

В итоге получается, что специальная рыбочистка намного удобнее. Да, всю чешую собрать не удастся, но треть остается внутри. Довольно неплохое приобретение, особенно для использования непосредственно на рыбалке. Так можно быстро почистить улов и привезти домой готовый к употреблению продукт.

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