Риск возникновения инсульта существенно возрастает осенью с приходом холодов и из-за сильных колебаний атмосферного давления в это время года.

Многие люди долго игнорируют сигналы организма, что приводит к серьезным последствиям для здоровья, в том числе инсультам. Очень острой эта проблема становится в конце осени — начале зимы, причем сталкиваются с ней не только пожилые люди. Чтобы привлечь внимание к столь серьезному и распространенному заболеванию, ежегодно 29 октября проводится Всемирный день борьбы с инсультом.

Как определить, что человек столкнулся именно с этим недугом? Какую первую помощь следует оказать? Как проходит процесс реабилитации после инсульта? На эти и другие вопросы отвечаем в материале 5-tv.ru.

Что такое инсульт

Инсульт — острое нарушение мозгового кровообращения, вызванное тромбом или разрывом сосудов. Заболевание характеризуется внезапным (в течение нескольких минут, часов) появлением очаговой, а также общемозговой неврологической симптоматики (нарушение сознания, оглушенность, сонливость или возбуждение, кратковременная потеря сознания и другие), сохраняющейся более 24 часов.

Выделяют два основных типа инсульта: ишемический и геморрагический. По словам заведующего отделением медицинской реабилитации клинической больницы Святителя Луки, кандидата медицинских наук, врача-невролога Сергея Забирова, причины их возникновения примерно одинаковы, но отличаются дальнейшие следствия развития патологического процесса.

Эксперт отмечает, что ишемический инсульт встречается в 80-85% случаев, остальное приходится на долю кровоизлияний того или иного генеза.

Как осенняя погода влияет на риск инсульта

Заметное снижение температуры воздуха осенью увеличивает риск нарушения мозгового кровообращения. В организме человека при похолодании повышается артериальное давление, а просветы сосудов сужаются. При этом кровь сгущается, и сердцу труднее ее качать. Данные сезонные факторы резко увеличивают вероятность развития заболевания.

Причины инсульта

К инсульту приводят нарушения нормального тока крови к какой-либо зоне мозга по трем причинам:

Стеноз (сужение) и эмболия (закупорка). Чаще всего эти два фактора развиваются на фоне атеросклероза, когда атеросклеротическая бляшка сужает просвет сосуда и способствует образованию тромба.

Разрыв сосуда. Вызывается артериальной гипертензией (повышенным давлением), тяжелой черепно-мозговой травмой, аневризмой.

Если кислород и питательные вещества не поступают в достаточном количестве в клетки мозга, то они начинают отмирать.

www.globallookpress.com / Ernst-Georg Kohout

Некоторые заболевания значительно увеличивают риск возникновения инсульта:

Мерцательная аритмия;

Инфаркт миокарда;

Варикозная болезнь;

Атеросклероз сосудов головного мозга;

Высокое артериальное давление;

Нарушение свертываемости крови;

Ожирение;

Сахарный диабет;

Курение, алкоголизм;

Малоподвижный образ жизни.

В последние годы эта болезнь заметно «помолодела». Риск появления инсульта начинает расти уже после 30 лет. Часто с ним сталкиваются метеозависимые люди, подвергающиеся хроническим стрессам, постоянным чрезмерным физическим нагрузкам и регулярному переутомлению.

Признаки и симптомы инсульта

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Возникновение этого заболевания можно определить по целому ряду симптомов, однако иногда точная картина может быть понятна только врачу. Выделим наиболее характерные признаки:

Опускание лица слева или справа (ассиметрия). Это выглядит неестественно, поэтому сразу бросается в глаза.

Слабость мышц. Со стороны опущенного лица рука и нога могут быть слабее, чем с другой.

Нарушение воспроизведения и восприятия речи. В первом случае человек говорит непонятные, несвязные слова. При этом он иногда осознает это и начинает паниковать, а в других ситуациях думает, что произносит все нормально. В случае с нарушением восприятия больной не понимает, что ему говорят из-за неспособности мозга обработать информацию.

Неспособность считать. Если больной, например, не может сложить простые числа.

«В Европе существует стандарт FAST: Face — лицо, Arm — рука, Speak — речь, Time — время. Он говорит, на что нужно обратить внимание», — подчеркнул анестезиолог и реаниматолог Геннадий Мышков.

Есть еще ряд симптомов заболевания, которые могут быть восприняты не совсем верно: внезапные головокружения, шаткость походки, пьяная речь, онемение, покалывание, утрата чувствительности в руке или ноге. Мелкие признаки часто выступают предвестниками более серьезных проблем и требуют обращения к специалисту.

Также стоит отметить, что иногда человек ведет себя неадекватно и даже агрессивно при инсульте. Это затрудняет диагностику заболевания.

«Агрессивных пациентов приходится седатировать, то есть успокаивать препаратами. А это сгущает картину, и на госпитальном этапе может быть принято неверное решение», — отметил невролог Забиров.

Чем отличается ишемический инсульт от геморрагического

Ишемия — некроз или недостаток питания той или иной мозговой ткани в связи с прекращением кровотока, то есть в мозг не поступают ни кислород, ни глюкоза. Клетки мозга в такой обстановке через какое-то время просто прекращают свои функции и отмирают.

Остановка насыщения мозга кислородом накладывает ограничения на время от начала симптомов, в течение которого можно вернуть пациента к нормальной жизни при условии оказания профессиональной помощи.

«Для ишемических повреждений терапевтическое окно составляет 4,5 часа для корковых структур (двигательные, мыслительные, речевые функции) и для подкорковых структур — около шести часов (поддержка сосудистого тонуса и ритма, гормональные изменения)», — рассказал эксперт.

В этот промежуток времени необходимо госпитализироваться.

Второй тип — геморрагический инсульт. Он определяется как острое нарушение мозгового кровообращения, включающее все формы нетравматического внутримозгового кровоизлияния. По словам врача, на догоспитальном этапе бригадам скорой помощи в этом случае категорически запрещено принимать медикаментозные решения, терапия может быть просто симптоматической, например, купирование крайне высокого давления. Общая клиническая помощь в этот момент направлена на поддержку жизненно важных функций. Это связано с опасностью некоторых медикаментов, в частности, лекарств с содержанием аспирина, кроворазжижающих препаратов.

Читайте также Инсульт и опухоль: На какие еще болезни может указывать головная боль

Также, по словам врача, встречаются редкие виды инсультов:

Генетические — наследственные поломки тех или иных генов, которые приводят к формированию тромбозов.

Аномалии развития артерий, которые также влияют на мозговой кровоток.

Профилактика инсульта

В рамках профилактики заболевания обязательно нужно сходить на консультацию к врачу-кардиологу и сделать скрининг. Он поможет найти кардиологические или терапевтические причины для возникновения инсульта. К ним относятся: аритмия, атеросклероз, уровень липидного спектра, давление и липидограмма (уровень холестерина).

«Волнует не только сам холестерин, а именно соотношение липидов. Нас волнуют липиды низкой плотности, они очень влияют. Показывают уровень „плохих фракций“, которые должны быть в определенных рамках», — уточнил врач.

Уровень данных элементов зависит как и от неправильной диеты, так и от наследственности, курения и других факторов.

К липидограмме добавляется проверка сосудов, выполняется компьютерная томография (КТ), рекомендуется магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга, холтеровское мониторирование артериального давления и пульса (суточный монитор давления и ритма), УЗИ сердца.

Для профилактики инсульта желательно планово наблюдаться у специалиста, особенно людям старше 40 лет. Следует вести более здоровый образ жизни: пить достаточное количество жидкости, не злоупотреблять алкоголем и сигаретами, ограничить стрессовые ситуации. Также требуется определенная физическая активность, регулярное правильное питание и соблюдение режима дня.