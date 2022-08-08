Инсульт и опухоль: На какие еще болезни может указывать головная боль

Головная боль опасна в том случае, если сопровождается другим заболеванием, подчеркнул врач.

Головная боль — один из самых распространенных симптомов у людей. Кого-то она беспокоит только «после праздников», а кто-то тщетно пытается заглушить ее обезболивающими. В беседе с aif.ru невролог и заведующий отделением неврологии МКНЦ им. А. С. Логинова Даниил Дегтерев рассказал aif.ru, какие виды головной боли являются безобидными, а какие — источником беспокойства и поводом обратиться к врачу.

«Головная боль — это в подавляющем большинстве случаев несмертельное заболевание. Но терпеть ее не нужно! Головную боль нужно правильно диагностировать и лечить. Если она для вас — явление более или менее регулярное, не откладывайте в долгий ящик визит к врачу. Современная медицина имеет много способов помочь вам: если не избавиться полностью от этого недуга, то существенно облегчить его проявления и значительно улучшить качество вашей жизни», — рекомендует Дегтерев.

Виды головной боли

Согласно последней версии Международной классификации головных болей от 2018 года, ее видов насчитывается около 300. При этом боли в голове разделяют на первичные и вторичные, объясняет невролог.

В первом случае у человека не находят заболеваний, являющихся причиной возникновения. Могут быть нарушены тонкие механизмы регуляции, однако, по результатам МРТ, сам головной мозг в порядке и никаких структурных изменений нет. То есть приступ боли эпизодический, а не хронический. Вторичные (или симпатические) головные боли, напротив, связаны с другими заболеваниями или патологическими состояниями.

Вторичные головные боли могут вызвать:

— Инсульт;

— Черепно-мозговая травма;

— Воспаление придаточных пазух носа (гайморит, фронтит);

— Нарушение в зубочелюстной системе;

— Синдром повышения венозного давления (гипертензия);

— Внутричерепные инфекции (менингит, энцефалиты);

— Гидроцефалия;

— Опухоль и другие заболевания.

Основными методами исследования при определении болезни являются нейроофтальмологическое обследование (осмотр глазного дна) и измерение давления ликвора (люмбальная пункция), а также компьютерная и магнитно-резонансная томография).

Тревожные сигналы при болях в голове

Если диагностировать болезнь не удается, то это не означает, что пациенту не будет назначено лечение. По словам врача, существуют так называемые красные флаги головной боли, на которые специалист обращает внимание в первую очередь.

Вас должно насторожить, если головная боль сопровождается:

— Наличием системного заболевания, проявляющегося лихорадкой, сыпью, болями в мышцах и суставах;

— Неврологическими симптомами вроде слабости в мышцах, нарушении чувствительности, неустойчивости при ходьбе, затруднений в речи;

— Возрастом после 50 лет;

— Изменением характера и интенсивности боли;

— Онкологией.

«Если таких „красных флагов“ нет, то речь, скорее всего, идет о первичной головной боли. Видов первичной головной боли также изрядное количество, и ошибиться в диагнозе можно довольно легко», — объясняет невролог Дегтерев.

Распространенные случаи — мигрень и головные боли напряжения

Наиболее часто пациенты жалуются на мигрень и так называемые головные боли напряжения (ГБН). В обоих случаях болезни диагностирует врач-невролог, который и подберет к ним соответствующее лечение.

При мигрени характерна сильная односторонняя головная боль пульсирующего характера, как правило, в висках. Ее продолжительность может быть от 4 часов до 3 дней. Человек при таких болях не может заниматься повседневными делами: его раздражают резкие звуки, яркий свет, а также чувство тошноты, доходящее до рвоты. В связи с этим ему требуется тишина и покой.

Для симптомов ГБН характерна умеренная двусторонняя головная боль давящего или распирающего характера сразу в нескольких участках головы или во всей голове по типу «шапочки», рассказывает врач. Длится боль может от 30 минут до 7 недель. При этом несмотря на плохое самочувствие человек обычно способен справляться с делами по дому и работе. И хотя яркий свет и громкий звук доставляет дискомфорт, чувства тошноты быть не должно.

Порой причиной головных болей может быть банальное нарушение режима сна, неправильный образ жизни и перемена погоды. Если человек долго сидит за компьютером или стоит на работе, то из-за статического напряжения мышц может нарушиться циркуляция крови, а соответственно организму начинает не хватать кислорода — и может заболеть голова. По этой причине важно ходить на перерывы, отдыхать и совершать прогулки на свежем воздухе. Также необходимо высыпаться — по 6-8 часов в сутки. Укрепить организм помогут здоровый рацион и физические нагрузки. Они позволят снять мышечное и эмоциональное напряжение — и тем самым снизить риск возникновения приступов.

Подготовка на прием к врачу

Перед приемом ко врачу также полезно подготовить ответы на следующие вопросы:

— Как давно вас беспокоит головная боль?

— Приступ возник впервые в жизни или похож на предшествующие?

— Сколько по времени длится головная боль без обезболивающих?

— Сколько дней в течение месяца проходят с головной болью?

— Опишите характер боли (давит/сжимает/распирает/пульсирует/режет)?

— В каком месте обычно болит (лоб/ висок/ темя/ затылок)?

— Насколько интенсивно (легкая, умеренная, сильная, невозможная)?

— Отдает ли головная боль в другие части тела (глаза/лицо/шею/руки)?

— Сопровождается ли другими симптомами (тошнотой/рвотой/светонепереносимостью/звуконепереносимостью/слезотечением/ покраснением глаз/заложенностью носа)?

— Что помогает избавиться от головной боли?

Если головные боли беспокоят постоянно, то полезно завести дневник, в котором все жалобы будут зафиксированы на бумаге — эта информация для того, чтобы врач подобрал соответствующее лечение.