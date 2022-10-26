Ужасно страшно: что посмотреть на Хэллоуин

Баксанова Ирина

Блогер

Не за горами 31 октября, а это означает, что нам на пятки наступает Хэллоуин. Каждый празднует его по-разному. Одни предпочитают наряжаться, делать специальный грим и закатывать шумную вечеринку. Для других Хэллоуин — это повод остаться дома и посмотреть что-то тематическое. Тем более есть огромное количество достойных кинолент про Хэллоуин, которые помогут понять этот праздник лучше.

Самая страшная ночь в году: как узнать будущее на Хэллоуин и не стать жертвой злых духов

Кошелек или жизнь

Кадр из фильма «Кошелек или жизнь», режиссер Майкл Догерти, 2007 г.

Это один из известных фильмов ужасов. В нем рассказывается о четырех связанных между собой страшных историях, произошедших на Хэллоуин в американском городке Уоррен Вали в штате Огайо.

В фильме появляется таинственный персонаж, следящий за тем, чтобы традиции Самайна / Хэллоуина неукоснительно соблюдались. Это не только увлекательная киноистория, но и способ побольше узнать о традициях этого праздника.

Семейка Аддамс

Кадр из фильма «Семейка Аддамс», режиссер Барри Зонненфельд, 1991 г.

Об этой экстравагантной семье с шокирующими увлечениями знает практически каждый. У них Хэллоуин превратился в повседневную жизнь.

Пауки, свечи, кошки: какие гадания на Хэллоуин помогут узнать будущее

Вся семейка Аддамс искренне не понимает, что своим поведением и образом жизни она вызывает у окружающих ужас и раздражение. И хотя это вовсе не фильм ужасов, а скорее семейная комедия, антураж, цвета персонажи и полностью соответствуют празднику.

Хэллоуин

Кадр из фильма «Хэллоуин», режиссер Дэвид Гордон Грин, 2018 г.

Это фильм в стиле слэшер (жанр фильмов ужасов, для которого характерно наличие преследующего героев убийцы-психопата).

Все действия начинаются на Хэллоуин и повествуют о Майкле Майерсе, жестоко убившем свою сестру и попавшем после в психиатрическую больницу. Через какое-то время он сбегает оттуда, а события прошлых лет начинают повторяться.

Битлджус

Кадр из фильма «Битлджус», режиссер Тим Бертон, 1988 г.

Это фэнтези-комедия, в которой супруги Барбара и Адам Мейтленд решили отправиться отпуск. Но все меняет автомобильная авария: возвращаясь домой после поездки в город, Барбара резко поворачивает руль, чтобы не сбить собаку, и машина падает в реку. К счастью, пара остается жива, но постепенно замечает неладное. Например, то, что они не отображаются в зеркале.

Очень страшное кино

Кадр из фильма «Очень страшное кино», режиссер Кинен Айвори Уайанс, 2000 г.

Это один из самых популярнейших комедийных слэшеров, покоривших сердца миллионов зрителей по всему миру.

Одна из героинь этого фильма — девушка Дрю Деккер, разговаривающая по телефону с незнакомцем, будто бы перепутавшим номер. Очень скоро она понимает, что ее собеседник — маньяк и хочет ее убить. После этого ее жизнь меняется.

Счастливого дня смерти

Кадр из фильма «Счастливого дня смерти», режиссер Кристофер Лэндон, 2017 г.

Идеальный фильм ужасов с нотками комедии на Хэллоуин про молодую прожигательницу жизни по имени Триш. Студентка отлично проводит время в общежитии колледжа. У нее нет подруг, постоянного парня, но есть соседка по комнате, которая не оставляет ее без внимания.

18 сентября в день рождения Триш жизнь кардинально меняется и превращается в день сурка.

Хостел

Кадр из фильма «Хостел», режиссер Элай Рот, 2005 г.

Триллер для более прогрессивной аудитории. В нем речь пойдет о трех студентах, путешествующих по Европе в поисках вечеринок и сексуальных развлечений. Судьба заносит их в Амстердам, где они знакомятся с неизвестным русским, который предлагает им посетить хостел в Словакии.

Парни не раздумывая едут на приключения, не подозревая, какое гостеприимство затевает им маленькая гостиница. У фильма уже вышло два сиквела.

Правда или действие

Кадр из фильма «Правда или действие», режиссер Джефф Уодлоу, 2018 г.

Фильм ужасов с элементами триллера для устойчивой аудитории. В нем рассказывается о молодых студентах, решивших поехать в Мексику на каникулы и поискать себе развлечения.

Одна из главных героинь Оливия Баррон в одном из баров знакомится с молодым человеком. Картер проводит для нее и друзей экскурсию в заброшенную церковь, где предлагает сыграть в игру «Правда или действие». И в дальнейшем эта игра станет борьбой ребят за жизнь.

Фокус-покус

Кадр из фильма «Фокус-покус», режиссер Кенни Ортега, 1993 г.

Пожалуй, эта картина — самый «хэллоуиновский» комедийный фильм с элементами фэнтези.

В нем повествуется о трех сестрах-ведьмах Сандерсон. У них назревает план по возвращению своей молодости. Для этого они решили заманить в хижину маленькую девочку и выпить ее жизненную силу. Но им помешали сделать злодеяния местные жители. Злодеек лишили магических способностей и повесили. Спустя 300 лет ведьмы возвращаются вновь, и тут начинаются их интересные приключения в современном мире.

Дом странных детей мисс Перегрин

Кадр из фильма «Дом странных детей Мисс Перегрин», режиссер Тим Бертон, 2016 г.

Идеальный фильм для тех, кто любит фантастику и не боится необычных персонажей.

В фильме речь пойдет о парне Джейке, который любил слушать истории своего дедушки о приключениях на войне: как он боролся с монстрами и жил в доме странных детей у мисс Перегрин. Дедушка умер при загадочных обстоятельства на руках у внука, а тот вдруг заметил монстра, похожего на тех, что описывал ему дед. Родители Джейка думают, что смерть родного человека повлияла на их сына, и принуждают его ходить к психиатру.

Некоторое время спустя Джейк отправляется в Великобританию, чтобы разыскать тот дом странных детей. И, конечно, здесь начинаются самые интересные приключения.