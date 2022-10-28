Twitter в свободном полете: что именно стоит за покупкой соцсети Илоном Маском

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск наконец-то стал полноправным и единоличным владельцем социальной сети Twitter. Стоимость полного пакета акций оценивалась 44 миллиона долларов. Свою долгожданную покупку американский предприниматель сопроводил лакончиным твитом: «Птичка свободна».

Месседж восприняли буквально: уже появилась информация от источника, что Маск намерен упразднить «пожизненную» блокировку аккаунтов в Twitter и вернуть забаненным пользователям доступ.

Птичка полетела на волю

Первым делом Маск поспешил уволить прежнего гендиректора Парага Агравала и финансового директора Неда Сигала, которых немедленно вывела охрана после подписания бумаг. Новый руководитель также освободил от должности директора по работе с клиентами Сару Персонетт, до этого обрадовавшейся сделке, и директора по корпоративной политике Виджая Гадде, которую Маск неоднократно критиковал за цензуру в соцсети. Из офиса также выпроводили юриста Шона Эджетта. При этом по уволнении каждому из них были выплачены щедрые компенсации. Кто займет освободившиеся вакансии неизвестно. Предполагается, что гендиректором будет сам Маск.

О намерении бизнесмена купить Twitter стало известно 25 апреля 2022-го, однако уже в июле он изменил решение, аргументировав его отказом компании предъявить информацию о количестве фейковых аккаунтов, которых, по его оценкам, могло быть 20%. До этого Маск подписал соглашение, согласно которому в случае срыва сделки должен был выплатить миллиардную компенсацию. Бывшие владельцы соцсети даже думали подать на него в суд за репутационные риски. И вот 28 ноября решение о приобретении Twitter стало окончательным.

Казалось бы, что особенного в этой сделке? Со стороны создается впечатление будто Илон Маск, как истинный бизнесмен решил, попросту поторговаться и сыграть на понижение, однако почему-то покупка взолновала демократов. В Вашингтоне почти сразу заявили, что с продажей в Twitter исчезнет либеральная атмсофера, а права меньшинства окажутся ущемлены. К тому же, почти сразу попозли слухи будто Илон Маск намерен уволить 75% штата компании, что, конечно же, предприниматель решительно опроверг.

По-видимому, причиной стало недовольство высказываниями Илона Маска в адрес действующей власти США.

«В прошлом я голосовал за демократов, потому что они были (в основном) партией доброты. Но они стали партией раскола и ненависти, поэтому я больше не могу их поддерживать и буду голосовать за республиканцев. Теперь смотрите, как разворачивается их грязная кампания против меня», — объяснил Маск свою точку зрения в Twitter.

Ранее миллиардер выразил беспокойство по поводу того, что в соцсетях много пропаганды, поэтому он пообещал, что при нем в Twitter будет больше свободы слова. Вероятно, эти слова насторожили демократов, которые потенциально могут лишиться своих избирателей среди многомиллионных пользователей платформы.

www.globallookpress.com / Nancy Kaszerman

Кроме того, в недавнем интервью о критически высказался в адрес американского президента Джо Байдена. Он скептически отнесся к идее политика баллотироваться на второй срок из-за преклонного возраста и деменции.

«Может быть, отставание от среднего возраста на одно поколение — это нормально, но на два? Когда у вас уже есть правнуки, я не знаю, насколько легко идти в ногу с остальными? Возможно ли это вообще?», — поделился он в интервью Financial Times.

И все это на фоне обострившегося противостояния между республиканской и демократической партиями делает Илона Маска в глазах нынешней американской верхушки опасным человеком. Ведь он — кумир современности: блестящий бизнесмен и талантливый изобретатель.

Его «бегство» в лагерь республиканцев косвенным образом добавляет очков бывшему президенту США Дональду Трампу, который после своей отставки вновь решился вернуться в большую политику. Ранее в результате интриг он был также заблокирован прошлым руководством Twitter, в котором любил делиться своим мнением. Разблокирует ли его Маск — неизвестно, при этом сам Трамп не спешит возвращаться в соцсеть.

«Я надеюсь, что Илон [Маск] купит Twitter, потому что он внесет в него улучшения, и он хороший человек, но я собираюсь остаться на TRUTH (собственная соцсеть Дональда Трампа)», — прокомментировал политик свое решение политик телеканалу Fox news в апреле 2022 года.

Вернет ли Илон Маск свободу слова в Twitter или его обещания — лишь удачный маркетинговый ход? Связаны ли космические планы Илона Маска с неограниченной жаждой знаний или им руководит корыстный интерес и жажда власти? Кто он — талантливый изобретатель или скорее бизнесмен? Кому обязан своим успехом — богатой семье или собственному трудолюбию? И главное, способен ли покоритель женских сердец на настоящую любовь?

Узнать это можно с помощью физиогномики — техники чтения информации по внешности человека (не является гаданием). Этот метод появился еще в древнем Китае и служил для определения врожденного характера человека с целью прогнозирования его судьбы.

Физиогномист Елена Мифф эксклюзивно для 5-tv.ru составила портрет личности Илона Маска, а также объяснила связь между чертами его лица и достижениями в создании инновационных технологий.

«Денежные мешочки» и лоб «гения» Илона Маска

Состояние Илона Маска на 2022 год оценивается примерно в 219 миллиардов долларов. Учитывая количество его актуальных проектов, это не предел.

«Генетика у Илона фантастическая. У него внешность супербогатого человека. На это указывают „денежные мешочки“ над уголками губ. С учетом того, что он уже придумал и создал, могу заверить, что его главное открытие еще впереди. Причем случится это в течение 5 лет. Возможно, благодаря ему, будем летать в космос, как сегодня добираемся на работу», — спрогнозировала эксперт.

www.globallookpress.com / Kim Shiflett

Безусловно, отчасти секрет успеха Илона Маска действительно кроется в его работоспособности и организаторских навыках. Примечательно, что при приеме на работу он не смотрит на диплом о высшем образовании, а пытается выявить скрытые таланты человека. Собеседование с потенциальным сотрудником он старается проводит лично. При этом предлагает решить какую-то задачу на проверку креативности мышления или выявления лидерских качеств (например, предложить переманить лучшего сотрудника месяца из другой компании).

Несмотря на то, что Илона Маска нередко критикуют за чрезмерный оптимизм, именно это качество не дало ему опустить руки при неудачах. Сам он также склонен нанимать людей с позитивным мышлением. На первое место он ставит профессионализм. При этом ошибок Илон не прощает.

«Илон Маск — не столько лидер, сколько гений. В нем больше способностей от инженера-изобретателя, чем предпринимателя. Об этом говорит его комбинированный квадратно-округлый лоб и ровный рост волос в области висков. Илон похож не столько на отца или мать, сколько на своего дедушку-авиатора. Именно его тип мышления он унаследовал. Нестандартный рост волос в области височных впадин указывает на зависимость от работы, отсюда его трудоголизм», — объяснила физиогномист его успехи в инновациях.

Большой прорыв или тупик — что ждет мир с Илоном Маском

По оценке специалиста Мифф, Илон Маск — сложный по натуре человек. Для него создание технологий и жажда открытий интереснее, чем личные отношения. Что касается его будущего, то никаких трудностей или серьезных потерь на пути предпринимателя не предвидится.

«Жить Илон будет счастливо до глубокой старости. Роковых знаков во внешности у него нет. Он не склонен к экстриму. Единственное, он будет все время стараться получить признание отца, даже если того уже не станет в живых. Если родитель однажды не скажет, что любит его и гордится им, то он так и будет потом искать ему всю жизнь какой-то образ на замену», — пояснила Мифф.

Эксперт спрогнозировала также, что в ближайшее время у Илона Маска может снова появиться постоянная подруга, от которой у него родятся дети. Кроме того, его усердия на работе окажутся революционными — в течение 5 лет его команда совершит прорыв в науке и технологиях и изменит привычную картину мира.