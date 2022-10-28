Миллиардер Илон Маск купил и возглавил Twitter
Знаменитый бизнесмен последние несколько дней «водил за нос» поклонников, сохраняя интригу относительно планов на компанию до последнего.
Фото: www.globallookpress.com / www.imago-images.de
Миллиардер Илон Маск купил и возглавил Twitter. Об этом сообщил телеканал CNBC. Знаменитый бизнесмен последние несколько дней «водил за нос» поклонников, сохраняя интригу относительно планов на компанию до последнего: то появится в штаб-квартире с раковиной в руках, то опубликует двусмысленный пост.
Как отмечалось в заявлении СМИ, бывшие руководители сервиса микроблогов и социальной сети уже покинули головной офис, располагающийся в Сан-Франциско.
Ранее 5-tv.ru показал забавное видео с Илоном Маском в штаб-квартире Twitter.
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