Миллиардер Илон Маск купил и возглавил Twitter. Об этом сообщил телеканал CNBC. Знаменитый бизнесмен последние несколько дней «водил за нос» поклонников, сохраняя интригу относительно планов на компанию до последнего: то появится в штаб-квартире с раковиной в руках, то опубликует двусмысленный пост.

Как отмечалось в заявлении СМИ, бывшие руководители сервиса микроблогов и социальной сети уже покинули головной офис, располагающийся в Сан-Франциско.

Ранее 5-tv.ru показал забавное видео с Илоном Маском в штаб-квартире Twitter.