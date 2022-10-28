Приближается Хэллоуин, а это значит, что пора наряжаться. Несмотря на разнообразие персонажей различных киновселенных, одним из популярных образов неизменно остается Гарри Поттер.

Из года в год поклонники серии книг и фильмов про мальчика, который выжил, повторяют образы юных волшебников. Сделать это совсем не сложно, а вот насколько продуман окажется костюм на самом мистическом празднике, зависит, конечно, от деталей и степени вовлеченности в фан-стихию.

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Блогер Аш Вояж эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала, как без труда повторить на Хэллоуин знакомый с детства образ.

При упоминании костюмов из «Гарри Поттера» в голову приходят, конечно же, факультеты. В Хогвартце их было четыре — у каждого своя цветовая гамма и символ: Гриффиндор — красный, оранжевый; Слизерин — зеленый; Когтевран — синий, голубой; Пуффендуй — желтый и черный.

Для начала определитесь, студентом какого направления вы станете. Важно соблюдать общее правило: у учеников Хогвартса были черные мантии (с цветом факультета на внутренней стороне), полосатые шарфы или галстуки. Здесь стоит отправить фантазию в полет: подбираем черную одежду, подходящую под стиль мантии, и добавляем элементы в соответствии с цветовой гаммой. Если в гардеробе не нашлось ничего подходящего, придется прикупить подходящие вещи на онлайн-площадках.

Не забываем также про аксессуары. У заядлых поклонников Гарри Поттера наверняка хранятся на полочках значки в виде золотого снитча, кулоны со знаком Даров Смерти или украшения в виде маховика времени.

Кстати, волшебную палочку сделать вручную не так уж сложно: срываем или находим подходящую по размеру ветку, аккуратно счищаем ножом кору, если требуется, слегка шлифуем поверхность, чтобы не заполучить занозу под кожу. При желании ее можно покрасить. Вуаля — вы готовы сражаться с самим Темным Лордом.

Тест: Какой ты профессор из «Гарри Поттера»?

Остальные детали наряда на Хэллоуин зависят от выбранного персонажа и его узнаваемых характерных черт. К примеру, для образа Гарри Поттера необходимо раздобыть знаменитые круглые очки и нарисовать шрам в виде молнии на лбу. Гермиона Грейнджер известна своими пышными волнистыми волосами и постоянной кипой книг в руках и под мышкой. Чтобы на одну ночь стать Роном Уизли — рыжие волосы и веснушки — лучше, конечно, использовать парик.

Тест: Хорошо ли вы знаете мир «Гарри Поттера»?

Запоминающихся персонажей во вселенной Гарри Поттера очень много. Стоит только освежить память, пересмотрев все части фильма, чтобы лучше иметь представление о деталях для своего образа. Тогда вы точно не останетесь незамеченным на вечеринке.