Гермиона или Дамблдор: какой вы персонаж из Гарри Поттера по знаку зодиака

Персонажи Джоан Роулинг полюбились многим читателям вселенной Гарри Поттера, в фантастических героях можно отследить характер, который присущ определенным знакам зодиака. Проверим совпадение?

Фантастическая вселенная, которую создала писательница Джоан Роулинг, полюбились многим. Читатели ринулись воображать себя Гарри Поттерами и Гермионами, ловко управляющими своей судьбой по мановению волшебной палочки. А если на самом деле поверить, что ты — волшебница и взять на вооружение лучшие черты характера героев, которые усиливают знаки зодиака?

Овен: Гарри Поттер

Гарри Поттер — великий бесстрашный волшебник, который в погоне за новыми впечатлениями легко ломает стереотипы, удивляя окружающих и добиваясь невероятных высот. При этом даже самые тяжелые испытания не способны сломить его бунтарский дух и сделать его мрачной особой. Рядом с ним всегда его верные друзья, которых главный герой ценит в том числе за готовность помочь в трудную минуту.

Кадр из фильма «Гарри Поттер»

Телец: Рубеус Хагрид

У Хагрида большое и храброе сердце, они любят свою семью, друзей и питомцев, будь то огромный паук или полчище монстров. Хозяйственные и трудолюбивые, они ценят комфорт и уют. Любого встретят теплом, накормят и успокоят, но только в том случае, если и намерения у гостя мирные: цену он себе знает, несмотря на отзывчивую внешность.

Близнецы: Фред и Джордж Уизли

Двойственность натуры Близнецов отлично передают братья Фред и Джордж. Им нравится быть в центре внимания, поступать вопреки установленным правилам и очаровывать всех юмором и харизмой. При этом они ни за что не упустят возможности стать первыми в соревнованиях и сразиться со злом в виде чудовища или чужих страхов.

Рак: Добби

С виду молчаливый и безобидный эльф на самом деле таковым является до поры до времени. Когда наступает критический момент, проявляется вся глубина его характера, он становится самоотверженным и готов принести себя в жертву во имя идеалов. Некоторая недосказанность добавляет его характеру загадочности и притягательности, особенно для представителей противоположного пола.

Кадр из фильма «Гарри Поттер»

Лев: Альбус Дамблдор

Любитель руководить людьми и процессами, устанавливать везде свои правила, чтобы все работало словно слаженный механизм — это все о них, настоящих Львах-Дамблдорах. У него особый дар убеждения, вспомните, как великий маг заставил поверить Гарри Поттера, что у него получится одержать победу над злодеем. К нему тянутся многие за советом, а иногда и просто, чтобы погреться в лучах его славы.

Дева: Гермиона Грейнджер

Гениальность и рассудительность — эти качества волшебницы как нельзя лучше подходят Девам, которые по жизни являются настоящими перфекционистками. В критических ситуациях Девы великолепно держат самообладание, у них всегда есть четкий план, им присуща почти идеальная самоорганизация. Представление о заботе над близкими у нее особенное, часто сводящееся к гиперопеке. Здесь остается лишь понять и простить: ведь она это делает из лучших побуждений.

Кадр из фильма «Гарри Поттер»

Весы: Минерва МакГонагалл

МакГонагалл, несмотря на недобрую, порой холодную внешность, старается помогать людям. Она может быть неплохим психологом и чувствовать настроения других. В открытые конфликты старается не вступать, но при этом может быть последовательно строгой в отношении своих подопечных.

Скорпион: Сириус Блэк

Скорпионам не свойственно уныние, поэтому их, как и Сириуса Блэка, всегда стараются приглашать на любые мероприятия, ведь это самый неунывающий знак зодиака. Страстный, сильный, горячий и амбициозный Скорпион остается верен своим идеалам, его не могут сломить даже годы заточения и лишений. Их отличает тонкая интуиция: дурные намерения людей они видят сразу. Обманувшие его зачисляются в стан врагов, и впоследствии его мнение поменять будет уже трудно.

Стрелец: Римус Люпин

Они всегда ищут баланс в отношениях, который практически недостижим из-за бесконечных поисков гармонии между силой, разумом и чувствами. Может стать отличным наставником для сомневающихся в себе, если сумеет побороть собственные страхи и обиду. Ради близких легко пойдет на жертву или отправится в рискованное приключение.

Козерог: Северус Снейп

Козероги не побоятся идти против течения ради достижения идеальной цели. Северус Снейп с малого возраста сдерживает свои чувства и эмоции, создавая ощущение бесчувственного человека. И только близкие догадываются, что в глубине его души кроется океан тепла и любви, и только возлюбленным он откроется как настоящий романтик.

Кадр из фильма «Гарри Поттер»

Водолей: Полумна Лавгуд

Водолеи — творческие мыслители, мудрость которых вызывает восхищение окружающих. Водолеи способны приниматься за любые задачи, но успех дела будет зависеть от их сосредоточенности. Загадочный характер и неординарность Полумны сразу выделяют ее из толпы. Однако иногда стоит проявить стойкость, чтобы не повестись на ее безумные идеи: она и в самом деле может уверовать, что странные существа и магические заговоры существуют в реальности.

Рыбы: Рон Уизли

Рон Уизли — сосредоточенный мечтатель. Он любит заниматься самокопанием, при этом он чувствителен, в нем присутствует загадка. В силу двойственности знака одним он может казаться равнодушным, другим — душой компании. Сильное воображение и артистичность уравновешивают все его странности и добавляют ему немало друзей.

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