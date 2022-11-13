Большой любовный гороскоп 2023: названы лучшие даты для свадьбы и поиска партнера

В новом 2023 году небесные тела повлияют на перемены в личной жизни каждого человека. Названы даты, когда стоит по-новому взглянуть на отношения с партнером и вывести их на новый уровень.

За отношения с партнером на небосводе отвечает планета Венера. Она символизирует нежность чувств и покровительствует влюбленным. Именно ее положение повлияет на любовную сферу в 2023 году. Координаты планеты определят благоприятное время для встречи суженого, заключения брака, а также какой характер отношений будет между партнерами в определенный период. Проагализировав движение Венеры, эксперты составляют любовный гороскоп.

Какое влияние окажет планета на любовную сферу в новом 2023 году, эксклюзивно для Пятого канала рассказала астролог Татьяна Бережная.

Венера в знаке Водолея: любовный гороскоп на 1 — 31 января 2023 года

Весь январь 2023 года Венера будет находиться в знаке Водолея. В этот период тех, кто еще не обзавелся парой, ждет судьбоносная встреча. Любовь вскружит голову с первого взгляда, однако важно, чтобы партнеры чувствовали не только взаимное притяжение, но и интеллектуальную и духовную близость. Интимные отношения в это время будут даваться нелегко, поэтому связь, вероятно, окажется непродолжительной.

«Ценной и важной в январе станет дружба. В этот период, вы, скорее, будете хорошими друзьями, чем хорошими любовниками», — рассказала астролог.

Но если партнеры уже давно находятся в отношениях и прошли период ухаживания, то время благоприятно для перехода на новый уровень. Стоит задуматься о заключении брака.

Венера в знаке Рыб: любовный гороскоп на 1 — 19 февраля 2023 года

В феврале Венера перейдет в знак Рыб. По словам астролога, это замечательный период, чтобы вступать в брак по любви.

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Во время того, как планета займет свое место в этом созвездии, люди станут склонны к эмпатии и приобретут дар понимать чувства окружающих. Многие начнут проявлять сентиментальность и меланхоличность.

«При этом, если вам характерны мягкость и романтичность, то в этот период вы будете склонны к чрезмерной чувствительности и слезливости. Сильные чувства могут помешать воспринимать реальность объективно, и вы попадете под влияние партнера», — предостерегла эксперт.

Из-за чрезмерной сентиментальности многие рискуют стать жертвой прихотей партнера и других людей, которые, почувствовав мягкость и уступчивость, начнут пользоваться добротой чувствительных натур и сядут им на шею. Стоит внимательно относиться к поведению окружающих и не давать себя в обиду.

Венера в знаке Овна: любовный гороскоп на 20 февраля — 16 марта 2023 года

В это время чувства станут отличаться особой пылкостью и страстью, порой даже переходящей в агрессию. Многие люди испытают сумасшедшую любовь, начнут покоряться сиюминутным соблазнам или, наоборот, сами проявят настойчивость в ухаживаниях.

Существует риск поддаться страсти и начать искать связь без обязательств. Эти отношения окажутся недолговечными, их целью станет всего лишь спортивный интерес.

Венера в знаке Тельца: любовный гороскоп на 17 марта — 11 апреля 2023 года

Чувства, возникшие во время нахождения Венеры в созвездии Тельца, будут более постоянными и продолжительными. На первый план, согласно любовному гороскопу, для всех выйдет верность второй половинке. Но есть риск, что при этом появится склонность к собственничеству и ревности из-за неуверенности в себе. Очень важно, чтобы в этот период партнеры были на одной волне, понимали, как важен физический контакт, теплота и чувственность.

Вероятно, что в середине весны те, кто находятся в поиске, наконец встретят суженого. Требования, предъявляемые будущему партнеру, у многих станут более обоснованными и объективными, что позволит построить серьезные отношения. Отказавшись от идеализации, станет возможным принять партнера таким, какой он есть, и создать гармоничный союз.

Венера в знаке Близнецов: любовный гороскоп на 11 апреля — 8 мая 2023 года

Положение Венеры в созвездии Близнецов заставит людей чаще взаимодействовать с окружающими, идти на контакт и общаться. Однако не всегда целью знакомств и задушевных бесед станут совместное будущее и создание семьи. Вероятно, многие будут лишь играть в любовь. Кто-то в середине весны захочет ощутить свободу. Если партнеры будут ограничивать независимость друг друга в данное время, это приведет к скорому разрыву отношений.

Время благоприятно для встреч и знакомств. Удачными станут связи, появившиеся на занятиях танцами, светских раутах и деловых конференциях. Существует вероятность встретить человека с прекрасным чувством юмора и высоким интеллектом, который станет идеальным партнером. Однако уже находящиеся в отношениях ощутят скуку рядом с консервативными и ничему не удивляющимися партнерами. В этот период важно разнообразить отношения со второй половинкой.

Согласно любовному гороскопу на 2023 год, период с 1 по 8 мая — особые дни, когда возникнут трудности в эмоциональной сфере, связанные с подсознанием и воображением, а также сексуальные проблемы, появившиеся вследствие прошлого негативного опыта. Вероятны скандалы из-за сомнительных отношений, ревность со стороны возлюбленного.

Будучи неспособными разобраться в себе, некоторые захотят сбежать от гнетущей реальности в мир фантазий и могут применить для этого запрещенные средства. Однако делать этого не стоит. Лучше разбираться с собственными трудностями, прорабатывая внутренние проблемы со специалистом.

Венера в знаке Рака: любовный гороскоп на 8 мая — 5 июня 2023 года

Венера в знаке Рака позволит каждому вновь проявить чувствительность, но при этом стать более ранимыми и восприимчивыми к чужому мнению. В данное время захочется постоянно доказывать второй половинке свою любовь и верность.

«Если вы очень ранимый и сентиментальный человек, готовы заботиться, отдаваться своему партнеру, то как раз в этот период возможна встреча с подходящим партнером», — рассказала астролог.

Находящиеся в поиске второй половинки в это время могут завести знакомства в путешествиях, при посещении музеев, памятников архитектуры или возле водоемов. Для тех, кто уже встретил свою судьбу, в период нахождения Венеры в созвездии Рака благоприятно вступать в брак. Союз будет прочным и удачным во всех отношениях.

Венера в знаке Льва: любовный гороскоп на 6 июня — 8 октября 2023 года

В это время в сердцах каждого проснется острое желание любить и быть любимым. Но отношения в данный период будут достаточно драматичными.

За увлечением партнера может скрываться не возвышенное чувство, а корыстный интерес. Посредством второй половинки человек захочет поправить свое положение и изменить статус. Стоит внимательнее присмотреться к окружению во время нахождения Венеры в созвездии Льва.

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В этот период могут завязаться необычные романы, знакомства при странных, мистических обстоятельствах, связанных с предчувствиями и знаками Вселенной.

Те, кто уже давно находится в браке или в отношениях, почувствуют, насколько партнер сердечный и благородный человек. Следует проявить ко второй половинке добродушие, забыв про мелочность и обиды, чтобы не оттолкнуть от себя любимого человека.

Венера в знаке Девы: любовный гороскоп на 9 октября — 7 ноября 2023 года

Когда Венера перейдет в знак Девы, каждый захочет поставить отношения на паузу и произвести их переоценку. Возможно, многие охладеют к партнеру. Все накопившиеся друг к другу претензии, усталость от бытовых обязанностей и занудства партнера будут способствовать разрушению личной жизни.

«В этот период очень строго и критично мы анализируем чувства. Очень вероятно отсутствие желания стремиться к партнерству, искать отношения», — рассказала специалист.

Но в данный момент, как утверждает любовный гороскоп, существует опасность стать слугой для любимого человека. Потому что именно так, многие почувствуют себя нужными и любимыми. Но не следует поддаваться эмоциям и ставить потребности второй половинки выше собственных.

Однако есть и другой риск. Устав от домашней рутины, вместо любви и отношений многие выберут интеллектуальную деятельность или заботу о животных.

Венера в знаке Весов: любовный гороскоп на 8 ноября — 4 декабря 2023 года

Положение Венеры в конце осени будет способствовать гармонизации отношений. Как утверждает любовный гороскоп, многие в это время захотят сгладить острые углы в отношениях.

«В этот период как раз появится возможность разобраться и понять, есть ли у вас с партнером духовное взаимопонимание, одинаковы ли ваши социальные установки», — рассказала эксперт.

Этот период благоприятен для поисков приятного в общении, тактичного и высокоинтеллектуального партнера.

Но если в этот период в отношениях со второй половинкой возникнут ссоры, они окажутся неразрешимыми в течение долгого времени, пока Венера не перейдет в другой знак. Партнеры попытаются сгладить возникающие трудности, но в итоге, ссоры все равно продолжатся.

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Период с 30 ноября по 7 декабря, согласно любовному гороскопу, для многих будет сопряжен с решением эмоциональных и сексуальных вопросов. Это может быть мимолетная страсть к новому человеку в окружении или проработка рокового кармического момента. На развитие отношений начнут влиять общественные и политические настроения, природные катаклизмы и другие глобальные события.

Венера в знаке Скорпиона: любовный гороскоп на 5 декабря — 31 декабря 2023 года

Венера в Скорпионе — это самое влиятельное положение планеты для страстной роковой любви, для ролевых игр и экспериментов в отношениях. Для этого периода характерно сильное половое влечение, страсть, ревность и обман. Согласно любовному гороскопу, человек может потерять контроль над собой. Соблазн, излишества и несдержанность в этот период могут увеличить риск возникновения венерических заболеваний.

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Те, кто уже находится в отношениях, в этот период могут проявить желание доминировать над партнером, что приведет к конфликтам. Во время нахождения Венеры в знаке Скорпиона чувства каждого пройдут проверку на прочность.

«Если вы стремитесь к глубокому, интенсивному, страстному союзу, если ваши отношения становится прочнее, а привязанность все сильней, можно говорить о том, что любовь настоящая», — отметила астролог.

Особенно внимательно стоит отнестись к любовным отношениям в период с 19 по 23 декабря. Для этого времени, по словам астролога, характерны чрезмерная эмоциональность и жажда приключений. Выяснения отношений приведут к необдуманным решениям. Например, некоторым начнут приходить мысли о разводе. Потребность в личной свободе не позволит взять на себя ответственность в этот период, поэтому вполне вероятно расторжение помолвки и побег со свадьбы.

Отношения, созданные во время нахождения Венеры в созвездии Скорпиона, как утверждает любовный гороскоп, будут построены только на страстях и приведут к несчастьям.

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