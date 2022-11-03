На новый 2023 год у каждого большие надежды. Это самое время начать все с чистого листа, ставить большие цели и покорять очередные вершины. Однако многие боятся вносить в свою жизнь коррективы, думая, что рок судьбы способен вмешаться в планы человека и нанести ему сокрушительный удар. Укрепить свою веру в лучшее помогает гадание на картах таро. Этот древний метод узнать будущее способен показать общую энергию года и дать полезный совет.

Для кого 2023-й будет удачным, эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала медиум и таролог Айгуль Хуснетдинова. Согласно полученному раскладу, новый год принесет глобальные перемены. Каждому знаку зодиака представится возможность, чтобы изменить жизнь к лучшему.

Общая энергия 2023 года для всех знаков зодиака

Главной ценностью в новом 2023 году для представителей всех знаков зодиака станет семья. Согласно раскладу карт таро, многих в это время ожидает вступление в брак. Год Кролика благоприятен для того, чтобы задуматься о продолжении рода и передаче традиций, поэтому, возможно, в новом году стоит ожидать повышения уровня рождаемости.

«Очень много внимания идет в сторону семьи, в сторону отношений, в сторону сохранения того, что есть. Семейные ценности, выходят на новый уровень. Я думаю, может, даже на федеральном уровне какую-то программу запустят», — поделилась ощущениями от расклада медиум.

Всем знакам зодиака желательно в новом году не рисковать в сфере финансов. В прогнозах многих из них прослеживается риск потерять деньги, в том числе и в связи с внезапными сокращениями или увольнениями. Но такая перемена только пойдет на пользу.

Каждому необходимо в трудной ситуации взять себя в руки, продолжать идти дальше, начинать новое дело, не поддаваясь негативным эмоциям. Депрессия делу не поможет, а только усугубит ситуацию. Однако для многих будет характерна эмоция разочарования. Медиум рассказала, что по раскладу таро в 2023 году чувствуется, что люди испытают хроническую усталость.

«Это когда человек просто лежит и не может встать. Вот это состояние у многих прослеживается. <…> Это либо депрессия выйдет на новый виток, либо это <…> какая-нибудь болезнь будет», — сообщила таролог.

Каждому знаку зодиака в новом году необходимо успокоиться. Успех зависит только от действий самих представителей знаков зодиака.

Овен — гадание таро на 2023 год

Овнов в новом 2023 году ожидают кардинальные перемены. Согласно раскладу карт таро, сделанному специально для представителей этого знака зодиака, судьба внесет значительные коррективы во все сферы жизнедеятельности.

Женщин-Овнов в 2023-м ожидает удачное замужество, а мужчины получат долгожданное продвижение по карьерной лестнице, главное — не стесняться и предлагать креативные решения руководству. Начальство обязательно оценит подход Овнов к работе!

Но в погоне за успехом рожденные под стихией огня рискуют забыть о самом главном и потерять все. Следует уделять особое внимание близким и находить возможность проводить время с семьей. Тогда счастью Овнов в 2023 году не будет границ.

Совет на 2023 год для Овнов: быть поближе к солнцу.

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Телец — гадание таро на 2023 год

Девизом Тельцов в новом году станут слова: что ни делается, все к лучшему. Однако для представителей довольно консервативного знака зодиака будет непросто принять те перемены, которые подготовила для них судьба. Испытания, с которыми они столкнутся, возможно, болезненно скажутся на самочувствии, но без них не состоится новых свершений.

Время благоприятно для смены места работы и даже сферы деятельности. Тельцы наверняка и сами давно задумывались об этом, просто никак не решались пойти на такой ответственный шаг. Не стоит волноваться: в 2023 году судьба поддержит все начинания представителей земного знака. Им следует всерьез задуматься о повышении квалификации или получении нового образования.

Совет на 2023 год для Тельцов: как можно больше учиться и узнавать новое.

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Близнецы — гадание таро на 2023 год

Новый год окажется благоприятным временем для Близнецов. В 2023-м все их начинания принесут долгожданные плоды. Судьба побалует представителей воздушного знака зодиака тем, что предоставит им новые шансы для самореализации. Конечно, Близнецы могут устать от посыпавшихся на их голову предложений, но это опрометчивое решение. Отказываться от подарков фортуны не следует. Она может обидеться и вычеркнуть Близнецов и списка своих любимцев.

Беспокойства у представителей воздушного знака, вероятно, могут прийти в области здоровья. Особое внимание Близнецам необходимо уделить своему психологическому состоянию. Возможно, они не смогут справиться с внутренними проблемами самостоятельно. В этом случае стоит обратиться к специалисту.

Совет на 2023 год для Близнецов: воспринимать происходящее как игру, рисковать и поддаваться искушениям.

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Рак — гадание таро на 2023 год

Ракам суждено раскрыть весь свой потенциал в 2023 году. Их ждет множество знакомств, которые помогут в реализации их творческих планов. Согласно раскладу карт таро, в жизнь представителей этого знака зодиака вернутся старые знакомые. Они предложат Ракам новые перспективные проекты.

Представители знака зодиака должны отбросить заложенные в них природой скромность и стеснительность. Это тот год, который принесет им славу и успех. Не следует упускать момент!

Ракам необходимо весь год оставаться на виду, посещать светские мероприятия, общаться с людьми, в том числе и через интернет. Желательно поддерживать контакт через социальные сети. Именно онлайн-коммуникация поможет Ракам добиться желаемых результатов.

Совет на 2023 год для Раков: идти к намеченной цели, ни с кем не советуясь и никому не подчиняясь.

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Лев — гадание таро на 2023 год

Следующий Новый год, вероятно, Львы встретят в другом городе или даже стране, потому что 2023-й подарит им возможность сменить место жительства и работу. Энергия Водяного Кролика неблагоприятно скажется на Львах и будет тушить их огненный потенциал. Все изменить могут сами представители этого знака зодиака. Им необходимо поверить в собственные силы и обрести новые источники вдохновения.

Львам также стоит уделить внимание своему здоровью. Рожденных под огненной стихией могут опять забеспокоить заболевания, от которых они страдали в детстве. Также родителям нужно серьезнее относиться к недомоганиям маленьких представителей знака.

Совет на 2023 год для Львов: взять себя в руки и найти способ зажечь внутренний огонь.

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Дева — гадание таро на 2023 год

Чтобы обрести счастье в новом году, Девы должны взять под контроль собственные эмоции. Негативные чувства пагубно отразятся на всех сферах их жизни. Представителям земного знака зодиака покажется, что их недостаточно ценят на работе и тот уровень зарплаты, который они имеют, скромен по сравнению с задачами, которые они выполняют.

Поддаваться унынию и выяснять отношения не следует. Это не приведет ни к чему хорошему. Девам стоит начать изменения с себя. Скорректировав подход к жизни, они смогут добиться высот. Год благоприятен для получения новых знаний и повышения уровня квалификации. Важно не зацикливаться на своих эмоциях и искать возможности для самореализации.

Совет на 2023 год для Дев: очистить внутреннюю энергию и покорять новые горизонты.

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Весы — гадание таро на 2023 год

Кардинальных перемен в новом году у Весов не произойдет. Они еще не готовы к тому, чтобы рискнуть стабильностью и бросить все ради покорения новых вершин. Представителям воздушного знака зодиака стоит прислушиваться к собственной интуиции, именно она укажет им, как правильно поступить в сложных ситуациях.

Весам нужно больше времени уделять семье. Если рожденные под воздушной стихией ей еще не обзавелись, то не стоит откладывать это в долгий ящик. В 2023 году следует внести ясность в личную жизнь. Одиноким Весам следует побороть скромность и неуверенность в собственной привлекательности и сделать шаг для начала отношений с человеком, который им нравится. Иначе они еще долгое время проведут в поисках суженого.

Совет на 2023 год для Весов: избавиться от привычки копаться в себе и начать жить заново.

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Скорпион — гадание таро на 2023 год

Скорпионы имеют большие опасения по поводу нового года. Однако всего того, что они себе напридумывали, не случится. В 2023-м начнется светлая полоса. Следует отбросить негативные мысли и продолжать жить дальше.

Существует вероятность, что Скорпионы, чтобы пустить пыль в глаза окружающих и испытать повышенный комфорт, потратят деньги на ненужные удовольствия. Стоит избегать таких ситуаций и вовремя одергивать себя от лишних расходов. Представителям этого знака следует стать более ответственными в 2023 году, так как их легкомысленность может привести к бедам в различных сферах.

Совет на 2023 год для Скорпионов: серьезно относиться к самому себе, деньгам и другим людям. Беспечность принесет потери.

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Стрелец — гадание таро на 2023 год

У Стрельцов в новом 2023 году начнется новый жизненный этап. Они наконец определятся с тем, в какой сфере хотят реализоваться. Удача будет сопровождать представителей знака зодиака во всех делах. Время благоприятно для духовного роста и осуществления заветной мечты. Главное — не сдаваться и идти к своей цели с гордо поднятой головой.

Помогут Стрельцам осуществить планы их родные и близкие. Представителям огненной стихии надо больше времени проводить в кругу семьи. Такие встречи придадут им уверенность в себе и силы для новых свершений.

Совет на 2023 год для Стрельцов: верить в собственные силы и проводить больше времени на природе.

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Козерог — гадание таро на 2023 год

Удача будет сопровождать Козерогов в течение всего нового года. В 2023-м их ждут глобальные перемены.

Вероятно, представители знака зодиака получат предложение по работе в зарубежной компании. Для нового сотрудника создадут все условия. Им даже не придется нарушать привычный уклад, так как Козероги смогут работать удаленно. Не следует отказываться от заманчивого предложения, поскольку новая работа принесет не только незабываемый опыт, но и увеличит доход.

Благоприятная ситуация сложится у Козерогов на личном фронте. Если представители знака зодиака планируют вступить в брак, то 2023 год — удачное время для такого решительного шага. Козерог вместе со своей второй половинкой проживут долгую и счастливую жизнь.

Совет на 202 год для Козерогов: перестать думать о плохом и не поддаваться внутренним страхам и чувству вины.

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Водолей — гадание таро на 2023 год

Все планы Водолеев, которые они холили и лелеяли в течение долгого времени, наконец осуществятся. Представителей этого знака зодиака в новом 2023 году ожидает успех во всех начинаниях. Им даже не потребуется прилагать особых усилий, все сложится само собой.

Трудности могут возникнуть в личных отношениях, поскольку Водолеи смотрят на партнера через розовые очки и пытаются сделать так, чтобы вторая половинка полностью соответствовала придуманному идеалу. В новом году рожденным под стихией воздуха не следует быть слишком напористыми. Наладить личную жизнь поможет только работа над внутренним миром.

Совет на 2023 год для Водолеев: ни о чем не беспокоиться и реализовывать свои планы.

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Рыбы — гадание таро на 2023 год

Серьезные изменения произойдут у Рыб в 2023 году. Ситуация у представителей этого знака зодиака способна выйти из-под контроля. Перемены давно назревали, но произойдут только сейчас. Возможно, им потребуется сменить место работы.

Новый год заставит Рыб переосмыслить всю жизнь. Главный акцент они должны сделать на личные отношения. Если представительницы знака зодиака давно планировали родить ребенка, то 2023 год — благоприятное время для зачатия. Мужчинам-Рыбам надо задуматься о своей физической форме. Вероятно, им стоит сменить тренировки, чтобы прокачать свою силу.

Совет на 2023 год для Рыб: ценить то, что есть.

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Точное предсказание на будущее способны дать не только карты таро. У разных народов существуют собственные способы гадания. Ранее 5-tv.ru опубликовал ведический гороскоп на 2023 год.