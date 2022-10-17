Шокирующие предсказания Нострадамуса: что ждет мир в 2023 году

Нетленный хит всех времен и народов — предсказания французского провидца и алхимика Мишеля Нострадамуса — почти пять столетий является настольной книгой во всем мире. Год от года интерес к катренам (четверостишьям) ясновидца, собранным в центуриях и астрологических альманахах, не угасает. Он разгорается с новой силой в моменты кризиса и тяжелых потрясений.

Написанные несколько веков назад мысли Нострадамуса продолжают звучать все также неистово и громко. Расшифровка и трактовка его предсказаний через призму событий современности позволяет людям заглянуть в будущее.

Предсказания Нострадамуса, по сути, являются своеобразным гороскопом мирового масштаба. Причем на 2240 лет вперед! Не иссякающий источник тайной мудрости каждый год приоткрывает завесу тайны над будущими событиями. Как смог простой фармацевт из Прованса прозреть настолько, чтобы стать бессмертным оракулом? Великие умы до сих пор не могут разгадать тайну астролога, сумевшего «запечатлеть будущие события всего мира».

Кто такой Нострадамус

www.globallookpress.com / Global Look Press

Мишель де Нострадам (настоящее имя Нострадамуса. — Прим. ред.) появился на свет в самом начале XVI века в небольшом городке на юго-востоке Франции в семье потомственных нотариусов. Мишель и его родственники были евреями, которых насильно обратили в католицизм веком ранее. Власти средневековой Франции достаточно лояльно относились «католическим евреям», но простой люд сторонился их.

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В 15 лет Мишель отправился в Авиньон, чтобы учиться грамоте. Заставшая Европу врасплох эпидемия чумы определила судьбу будущего провидца. Он решил пойти учиться на врача и найти способ излечения страшной болезни. Юный Нострадам стал студентом-медиком в университете Монпелье и через пять лет покинул альма-матер с докторской степенью по медицине. Молодой врач называл себя на латинский манер Нострадамусом и отправился в странствия, которые свели его с астрологом Жюлем Скалигером. Доподлинно неизвестно, но считается, что именно он оказал влияние на мировоззрение Нострадамуса.

Астролог прожил 62 года. За это время он путешествовал по Европе, был дважды женат, много времени посвящал врачебной практике. Свой первый астрологический альманах Нострадамус написал в 52 года.

www.globallookpress.com / Philippe Lissac / GODONG

Наследие провидца сохранилось в виде зашифрованных четверостиший — катренов. Специальный «код» предсказаний содержал элементы четырех языков: латинского, итальянского, старофранцузского, греческого. В катренах указано минимум дат, поэтому у пророчеств нет хронологического порядка. Однако больше половины из них уже сбылись.

Потомкам астролог оставил 942 катрена. Считается, что в предсказаниях Нострадамуса значатся прямые указания на Вторую мировую войну, ядерный взрыв в Хиросиме, эпидемию СПИДа, теракт в США в 2001 году, пожар в соборе Парижской Богоматери в 2019 году. О последней трагедии, разыгравшейся в Париже, в предсказаниях астролога написано весьма ясно.

«Глава Овна, Юпитера и Сатурна,

Бог вечный, каких изменений можно ожидать?

Через долгий век зло вернет

Францию ​​и Италию, какие эмоции вы испытаете?»

Провидец указал время и дату смерти английской королевы Елизаветы II, которые были расшифрованы Марио Ридингом в книге «Нострадамус: Полные пророчества о будущем». Британский монарх скончалась 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет.

«Поскольку они не одобряли его развода

Человека, которого потом сочли недостойным

Народ изгонит Короля островов

Человека заменит того, кто никогда не ожидал стать королем»

Книга с пророчеством Нострадамуса о кончине Елизаветы II стала бестселлером

Нострадамус смог «заглянуть» почти на две с половиной тысячи лет вперед. Его астрологические альманахи рассчитаны до 3797 года. Что великий ясновидец предрек для 2023 года — астрологи расшифровали катрены, указывающие на грядущие события в новом году.

Предсказания Нострадамуса на 2023 год

Новый 2023 год запомнится человечеству аномальными социально-политическими и климатическими катаклизмами. Катрен с предсказанием, отмеченный как 5/23, несет недвусмысленную информацию.

«Два претендента объединятся вместе

Когда большинство других объединится с Марсом

Африканский лидер напуган и дрожит

Двойной союз разделен флотом»

Некоторые специалисты по катренам Нострадамуса увидели в «африканском лидере» американца-миллиардера Илона Маска. Ведь покоритель космоса и создатель электрокара «Тесла» родом из Южно-Африканской республики (ЮАР). А его возможный «испуг» связывают с опасениями разжигания ядерной войны, которая может разгореться из-за нежелания киевского режима начать дипломатический диалог с Россией. Слова Маска и его мирный план стали дипломатическим скандалом.

Нострадамус считал, что потрясения этого времени приведут к откровениям и началу новой эры в жизни человечества. Провидец называл его священным моментом, благоприятным и в то же время опасным. Критический 2023 год ознаменует очищение и духовное возрождение человечества.

Угроза из космоса — 2023

www.globallookpress.com / Simone Brandt

Ясновидец предупреждал о воздействии на Землю космических факторов. В катренах он упоминал про падение огня (возможно, астероида или метеорита), которое нарушит земное равновесие, вследствие чего орбита Земли изменится.

Астроном назвал дату столкновения с астероидом и гибели всего живого на Земле

Согласно предсказаниями Нострадамуса, мир в 2023 году постигнет череда стихийных бедствий: произойдут толчки в океане, вызывающие гигантские цунами и землетрясения. Уровень мирового океана начнет значительно расти. Расшифрованные пророчества Нострадамуса также гласят, что Англию и южное побережье Америки накроют океанские воды. Во многих странах исчезнет питьевая вода, появится недостаток продовольствия.

«Сорок лет не будет видно радуги

Сорок лет ее будут видеть каждый день

Сухая земля станет еще более иссохшей

И будут великие наводнения затем»

До нового потопа — менее 10 лет. Какие города могут уйти под воду?

Где разгорится новая война в 2023 году

www.globallookpress.com / tk2

Французский астролог предсказал в 2023 году крупные военные столкновения.

«Великая Аравия пойдет далеко вперед,

(Но) будет предана византийцами.

Древний Родос выйдет ей навстречу.

А еще большее зло — от паннонского австра»

Исламские государства предпримут попытки вторжения на новые территории. Предсказания Нострадамуса указывают, что исламисты самовольно займут значительные территории. Влияние исламского мира особенно активно проявится именно в 2023 году. Турция нарушит интересы мусульманского мира, велика угроза арабско-турецкого конфликта. Есть указания на столкновения исламистов и христиан у турецких берегов. Согласно одному из катренов, во время этих вооруженных событий будут использованы «яды», возможно, речь идет о химическом или бактериологическом оружии.

«Большое войско перейдет горы

Сатурн в Стрельце, Марс идет попятно в Рыбах.

Яды скрыты в головах лососей,

Подвешенных за головы на леске»

www.globallookpress.com / Majdi Fathi

Европу охватит военное противостояние, которое будет длится семь месяцев. В предсказании говорится, что «войска будут стоять вокруг великого города». Погибнет много людей, а результатом станет новый мировой порядок.

«Семь месяцев Великой войны

Люди умерли от злодеяний

Руан, Эвре не падут перед королем»

В США политическая нестабильность, бедность и растущее недовольство населения правящим режимом могут привести к гражданской войне в начале 2023 года. Американскому президенту в предсказаниях уготована «загадочная болезнь», а одному из членов семьи Джо Байдена — гибель в автомобильной катастрофе.

www.globallookpress.com / McPHOTO/M

Угроза начала Третьей мировой войны сохранится вплоть до 2024 года. Россия вместе с Индией и Китаем будут противостоять военным провокациям со стороны США, Евросоюза и Японии. Нострадамус не предсказал применение ядерного оружия на этот раз. Он предрекает начало глобального вооруженного конфликта в 2038 году. Многие страны падут под ударами ядерных бомб.

Мировой голод и переселение

Череда военных столкновений, экономический хаос, сильнейший кризис приведут к значительной миграции населения. Люди будут бросать свои дома и отправляться на поиски спокойных, мирных мест. Однако это лишь усилит дефицит еды и питьевой воды в мире. Нострадамус описал это так:

«Так высоко поднимется бушель пшеницы

Что человек будет ближнего есть»

Экономический кризис 2023

www.globallookpress.com / Ohde/face to face

Нострадамус прямо указывал на обесценивание денег. Провидец писал, что в 2023 году люди будут разжигать банкнотами костры, потому что больше ни для чего они уже не будут годны. Начнутся массовые беспорядки.

Мир полностью перейдет на онлайн-платежи, отказываясь от наличных расчетов.

Новый Папа Римский

Грядущий 2023 год ознаменуется переменами в Ватикане. Астролог указал на приход молодого понтифика, который сменит папу Франциска. Предсказания Нострадамуса трактуются так, что новый глава католической церкви не принесет верующим мира, а скорее наоборот. А его предшественник станет последним «истинным Папой».

«Антихрист очень скоро уничтожит этих троих,

Двадцать семь лет будет длиться кровь его войны.

Неверующие мертвы, пленены, изгнаны;

С кровью, человеческими телами, водой и красным градом, покрывающим землю»

Искусственный интеллект возьмет верх

www.globallookpress.com / Alexander Limbach

Пророчества Нострадамуса содержат предостережения для современного общества в 2023 году, что одна из созданных моделей искусственного разума обретет самосознание и возьмет под контроль все компьютерные системы. Ждать ли восстания машин, пока неизвестно. Но в мире, опутанном сетью Интернета, подобный сбой приведет к тотальному краху и разрушению привычного уклада жизни.

Предсказания Нострадамуса на 2023 год для России

В катренах астролога упоминается Россия и ее роль в событиях грядущего года. 2023 год станет «вызовом для правителя». Нострадамус говорил о союзе, в который войдет Россия и несколько восточных государств. Великий провидец считал, что лидеру страны придется сделать сложный выбор, который станет судьбоносным для всех россиян. Государство стойко выдержит все испытания, предсказанные Нострадамусом, и будет благополучно развиваться дальше.

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Природные катаклизмы в мире приведут к тому, что северная часть России станет для многих народов «землей обетованной». Расшифровщики катренов ясновидца указывают и на новое расширение территории России в 2023 году. Улучшится жизнь людей, снизится уровень безработицы. Нострадамус видел в России источник возрождения человечества.

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