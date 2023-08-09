Главный враг водителей зимой — это мороз. Из-за перепадов температур лед образуется не только на дорогах, но и на самой машине. Нередко двери транспорта намертво примерзают и их становится невозможно открыть. Некоторым автомобилистам приходится решать проблему радикально.

Чтобы обезопасить себя, следует заранее нанести на резиновый уплотнитель двери специальные смазки. Какая из них будет максимально эффективна зимой, выяснила «Самая полезная программа».

Почему двери машин примерзают на холоде

С трудностью открыть машину водители сталкиваются каждую зиму. Она возникает из-за влаги, попавшей через прорези около дверей. Из-за проникшей жидкости металлические части намертво примерзают друг к другу.

«Такие случаи происходят после мойки автомобиля. Или, например, просто пошел дождь, и случилось резкое понижение температуры приводит к тому, что уплотнительные резинки могут обледенеть, и вы просто не сможете открыть ваши двери», — отмечает автоэксперт Владимир Ахинько.

Чтобы обезопасить себя от неприятностей зимой, специалисты рекомендуют использовать специальные антиобледенительные смазки.

Как предотвратить примерзание двери

Опытные водители рекомендуют зимой обрабатывать резиновые уплотнители специальными силиконовыми смазками. При выборе средства стоит учитывать его состав. На упаковке должно быть указано, что оно подходит для нескольких целей или только для резиновых уплотнителей. Смазки для подшипников или клемм аккумулятора не подойдут для резиновых уплотнителей.

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При покупке смазок стоит также помнить, что существует несколько видов антиобледенительных смазок:

спрей;

крем с роликовым аппликатором;

жидкая смазка;

паста;

масло.

Но у каждого из них есть свои плюсы и минусы.

Какая из антиобледенительных смазок наиболее эффективна

Производители говорят, что даже во время сильных морозов. Чтобы проверить слова изготовителей, эксперт провел эксперимент. Для оценки качеств смазок он сделал следующее:

взял по одному средству каждого вида и нанес на поверхность резиновых уплотнителей,

смочил изделие водой,

положил между двух металлических пластин;

убрал в термобокс с сухим льдом, температура в котором 30 градусов мороза. С такими морозами могут столкнуться автолюбители в России.

Также смазку проверили на безопасность для резиновых уплотнителей и воздействие смазки, которая долгое время провела при низких температурах. Последняя ситуация может произойти, когда водитель оставляет смазку в неотапливаемом гараже или в багажнике машины.

Крем от обледенения дверей: плюсы и минусы

Крем с роликовым аппликатором хорошо наносится на ровные поверхности детали машины, а вот в выемки и изгибы проникает с трудом. Именно в этих местах дверь может серьезно промерзать.

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Также крем теряет свою фактуру после долгого нахождения в холоде, становится более густым и трудным в использовании. Придется ждать, пока губка полностью оттает.

Крем после холода удалось нанести на резину не с первого раза. Средство стало слишком густым. Быстро смазать уплотнители тоже не выйдет. Придется ждать, пока губка оттает и полностью пропитается составом. Из-за содержания спирта крем также плохо влияет на резиновую деталь автомобиля. При частом использовании средства владельцу машины придется скоро менять уплотнитель.

Жидкая смазка от обледенения дверей: плюсы и минусы

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С жидкой смазкой работать легче, но есть серьезный недостаток — резкий запах спирта, поэтому данную смазку лучше использовать в открытых и проветриваемых местах. Но на морозе оно показало себя не лучшим образом — металлические пластины намертво примерзли к резиновому уплотнителю.

«Если вы будете применять данную силиконовую смазку на вашей уплотнительной резинке, то при хорошем морозе вы просто-напросто не сможете открыть дверь», — объясняет автоэксперт.

Из-за содержания этого вещества резина начинает крошится и быстро приходит в негодность.

Не прошла испытание жидкая смазка и после долгого нахождения в холоде. Она замерзает при долгом нахождении на морозе, поэтому средство придется отогревать.

Паста от обледенения дверей: плюсы и минусы

Четвертым образцом стала паста. Она очень густая, поэтому чтобы нанести ее на уплотнитель нужно потратить очень много времени. Необходимо и тщательно подходить к изгибам и выемкам на детали автомобиля, чтобы средство проникло внутрь. При низких температурах зимой средство практически не меняет консистенцию, поэтому ее просто использовать, если она постоянно находится в машине или неотапливаемом гараже.

Но испытание морозом паста прошла. Уплотнитель примерз не до конца. Открыть дверь зимой получится, но все равно придется применить силу.

У пасты есть также огромный недостаток. Она разрушает резиновую деталь машины, а значит, водителю впоследствии придется потратиться на ее замену.

Силиконовое масло от обледенения дверей: плюсы и минусы

Силиконовое масло наносится на резиновый наполнитель легко. Правда, хватит маленького флакончика в лучшем случае на один раз. Но даже в небольшое количество такой смазки серьезно разрушает уплотнительную резинку.

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Средство неэффективно для серьезных российских морозов. Отдирать резину от металла пришлось силой. В реальной жизни открыть дверь машины зимой без повреждения уплотнителя может не выйти.

Спрей от обледенения дверей: плюсы и минусы

Спрей наносится на детали машины легко и быстро. Однако у него есть и недостаток.

«При использовании брызги аэрозоля также попадают и на руки, и на другие детали, в том числе и могут попасть на одежду. Поэтому будьте осторожны при применении», — предупреждает Владимир.

Но это единственный минус подобного вида смазки. Спрей безопасен для резины. Если же средство пролежало долгое время на морозе, конечно, консистенция его становится более густой, а после нанесения остаются небольшие разводы. Но все это не мешает спрею справляться с низкими температурами зимой. Резиновый уплотнитель в результате эксперимента практически не примерз к металлу. Этот образец стал лидером испытаний.

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