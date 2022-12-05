Без сварки: как сэкономить на ремонте глушителя

Если мотор стал барахлить, а расход топлива увеличился, не стоит сразу «винить» в этом свечи зажигания. Проблема может оказаться в глушителе. В холодный сезон из-за сырости и дорожных реагентов выхлопная система автомобиля быстро ржавеет. На ней появляются трещины и пробоины, через которые в трубы попадает лишний кислород. Это плохо сказывается на работе машины в целом. Как самостоятельно починить глушитель без сварки и при этом сэкономить — на эти и другие вопросы ответила «Самая полезная программа».

«Первый признак неисправности выхлопной системы — это ярко выраженный запах непосредственно самих выхлопных газов. Автомобиль начинает работать громче. В зависимости от того, в каком месте системы произошла коррозия, выхлопные газы могут даже в салон попадать, что влияет на самочувствие автомобилиста», — пояснил автомеханик Павел Потемкин.

Если глушитель сильно прогнил, его придется менять. Средние и небольшие повреждения можно заварить. Правда, сварочный аппарат есть далеко не у каждого. Придется обращаться в автосервис. Но есть способ сэкономить — починить глушитель с помощью, так называемого, ремкомплекта.

Ремкомплект для глушителя— что это

Автолюбителям для восстановления целостности глушителя никак не обойтись без ремкомплекта — это специальный набор материалов, устойчивых к высоким температурам.

«Можно применить либо холодную сварку, либо герметик, либо керамическую ленту. Холодная сварка стоит 200 рублей, герметик — 500 рублей и керамическая лента — 1000 рублей», — рассказал эксперт.

Холодная сварка, герметик и керамическая лента для глушителя— что эффективнее

Чтобы определить, какой ремкомплект окажется более надежным, ведущий программы и автоэксперт провели эксперимент. Они испытали образцы на части старой выхлопной системы, у которой на самом глушителе и отдельно на трубе сымитированы два основных вида повреждений:

пробоины (появляются, если глушитель прогорел);

надрезы (возможны, если автомобиль на полном ходу налетел на большой камень или бордюр).

Перед началом ремонта поверхность очистили и обезжирили.

Как сэкономить на химчистке автомобиля и выбрать хороший пенный очиститель

Холодная сварка для глушителя— как использовать

Первой тестирование прошла холодная сварка. По сути, это клей из двух компонентов: смолы и отвердителя. Перед нанесением состав ремкомплекта нужно размять, чтобы два реагирующих элемента в нем смешались. Как только он станет однородным и потеплеет, его можно наносить.

«На надрез состав нужно нанести достаточно плотно, как следует его прижав. Таким образом он проникнет внутрь надреза и зафиксируется между двумя листами металла», — объяснил Павел Потемкин.

То же самое необходимо проделать с отверстиями. Тщательно заделать их холодной сваркой. На процедуру потребуется несколько минут.

Керамическая лента для глушителя— как использовать

Следующей испытание прошла керамическая лента — эластичный материал с клеевым составом. Она наносится на трещины, отверстия и другие деформированные участки выхлопной системы.

«В инструкции сказано: в пакет нужно налить воды и продержать ленту в пакете с водой не менее одной минуты. Необходимо, чтобы лента пропиталась водой», — рассказал автомеханик.

Читайте также Как сэкономить на зимней резине и покрышках

По инструкции место повреждения нужно обмотать лентой восемь — десять раз, но ее в комплекте оказалось так мало, что едва хватило, чтобы заделать повреждение на трубе. О ремонте габаритного глушителя и речи быть не может.

«Когда лента начинает пузыриться — это конечная стадия ее полимеризации. Ее нужно достаточно плотно прижать к поверхности, не дать оставить пузыри. Наносить ее нужно не менее пяти сантиметров от края повреждения», — подсказал специалист.

Герметик для глушителя— как использовать

Если повреждения появились в местах стыков и швов, заделать их лентой будет сложно. В этом случае лучше использовать герметик. Специалисты рекомендуют предварительно размять его в холодном тюбике. По словам автомеханика, герметик и холодная сварка функционально одинаковы. Разница заключается в том, что первый обладает большей адгезией. Кроме того, с герметиком работать проще всего: достаточно выдавить состав из тюбика на поверхность глушителя.

После того, как три средства были нанесены, их оставили на четыре часа для полного высыхания. Затем Павел Потемкин сделал предварительный осмотр.

«Холодная сварка выглядит, как пластилин, и держится достаточно прочно. Герметик усел, и в том месте, где было отверстие, появилась ямочка. В керамической ленте визуально никаких изменений нет, кроме того, что она затвердела и больше не прилипает», — констатировал эксперт.

Для оценки эффективности ремкомплектов эксперт вместе с ведущим провели серию испытаний.

Ремкомплект для глушителя— тест на герметичность

Чтобы проверить, насколько плотно средства из ремкомплекта закрыли трещины и отверстия на глушителе, к одному концу выхлопной трубы была подключена дым-машина. Второй край автомеханик закрыл салфетками.

«У нас появилась первая утечка. Когда герметик высох, у него произошла усадка, то есть появилось углубление на том месте, где было отверстие. Герметик не может служить защитой таких пробоин в выхлопной системе. Это самое хрупкое место», — заявил специалист.

Читайте также Сам себе СТО: как избавиться от царапин и сколов на кузове автомобиля

Зато герметик хорошо заделал тонкие надрезы, а керамическая лента и холодная сварка показали себя в обоих случаях отлично. Никаких утечек не произошло. Но это при комнатной температуре. Во время работы глушитель нагревается до 350 градусов. Смогут ли выдержать такой накал заявленные образцы? Для ответа вопрос Павел Потемкин включил строительный фен и направил струю горячего воздуха на выхлопную систему. В итоге, лента и холодная сварка потемнели, а герметик вздулся по шву. После повторной проверки дым-машиной выяснилось, что утечек не произошло.

«С лентой — никаких изменений. С герметиком, несмотря на то, что он вздулся по шву, никаких изменений, утечек нет. С потемневшей холодной сваркой, которая нагревалась дольше всего, — тоже никаких изменений», — пояснил автомеханик.

В результате, дешевая и холодная сварка сработала так же, как и дорогая керамическая лента. При этом ее едва хватило для того, чтобы починить трубу. Смысла переплачивать в пять раз нет. Холодная сварка справится с любым повреждением.

Ведущий программы также напомнил, что за езду с неисправным глушителем грозит штраф в размере 500 рублей. А эффективный ремкомплект можно купить всего за 200 рублей.