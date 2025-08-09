Герой на экране и ловелас в жизни: чем запомнится актер Иван Краско

Ушел из жизни первый народный артист России Иван Краско. Ему было 94 года, из которых 60 лет провел на съемочной площадке. Каким был пусть артиста к славе?

Иван Краско — артист, который обладал даром влюблять в себя зрителей. Его игра всегда отличалась жизненной простотой, что производило неизгладимое впечатление на зрителя. Даже если его роль занимала лишь несколько минут экранного времени, любители кино мгновенно запоминали ее. Казалось, что Краско ничего не играет в фильмах, а проживает события вместе со своим героем.

Помогла Ивану стать таким убедительным на экране его богатая биография. На долю советского и российского артиста выпало немало событий. Пятый канал решил вспомнить, как легендарный артист стал знаменитым.

Ранние годы Ивана Краско

Иван Краско родился 23 сентября 1930 года в деревне Вартемяги Ленинградской области. Мать будущего знаменитого артиста умерла рано, когда сыну было всего десять месяцев. Отец Ивана очень любил жену. Чтобы заглушить боль от утраты любимой женщины, мужчина стал пить и через несколько лет умер. За воспитание мальчика взялась бабушка Поля, мама отца. После Великой Отечественной войны, вернувшись с фронта, Ивана усыновил брат его матери. Он и дал мальчику свою фамилию — Краско.

Детство Краско было тяжелым. Сначала на его судьбу выпали ужасы войны, а потом полуголодное послевоенное время. Все эти события повлияли на мировоззрение мальчика. Иван хотел быть героем, мечтал добиться успеха. И изначально не думал о карьере актера. Вместо театральной сцены он грезил о капитанском мостике и карьере военного моряка.

Единственным развлечением, как вспоминал Иван Краско, в деревне потом было кино. Первой картиной, которая впечатлила мальчика, стал фильм «Чапаев». Будущий артист знал наизусть все сцены из легендарной ленты и любил в красках пересказывать ребятам.

Юность Ивана Краско: служба на флоте и учеба

В 1953 году Иван Краско окончил с отличием Первое Балтийское высшее военно-морское училище и был назначен командиром десантного корабля Дунайской речной флотилии. Молодой моряк мог сделать блестящую военную карьеру. Через два года Иван стал командиром корабля. Возможно, Краско и продолжил бы службу, но после начала сокращений во флоте подал в отставку, дослужившись лишь до звания лейтенанта. Он давно думал освоить другую, гражданскую профессию. Но артист до конца жизни помнил свою службу во флоте. Опыт, полученный в те годы, во многом приходил ему на помощь в работе над военными картинами.

После отставки Иван Краско два года учился на вечернем отделении филологического факультета Ленинградского государственного университета (ЛГУ). Но страсть к театру все-таки взяла верх, и молодой человек бросил учебу в университете и поступил в Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского.

Учеба на филологическом факультете однако не прошла даром для Краско. В начале 2000-х Краско написал две автобиографические книги: «Мой друг Петр Шелохонов» и «Байки. И не только».

Театральные работы Ивана Краско

И. Краско в спектакле «Доходное место» в Театре им. В. Ф. Комиссаржевской. Юрий Белинский / ТАСС

Окончив учебу, Иван Краско поступил на театральную службу в Большом драматическом театре под руководством режиссера Георгия Товстоногова. Но там артисту давали играть лишь незначительных персонажей. Ивану Краско хотелось играть главные роли.

Через четыре года артист перешел в Театр имени В. Ф. Комиссаржевской, которому верой и правдой служил целых 60 лет. Лучшими работами на театральных подмостках Ивана Краско называют роли в постановках «Принц и нищий», «Утоли моя печали», «Тише, афиняне!», «Доходное место», «Эрос» и «Костюмер». За успехи на сцене был отмечен «Золотой маской».

Работы в кино Ивана Краско

Кадр из мини-сериала «Сержант милиции», режиссер Герберт Раппапорт, 1974 г.

В кинематографе Иван Краско дебютировал в 1960 году в небольшой роли в фильме «Балтийское небо» и на протяжении длительного времени снимался только в эпизодах.

Первую заметную роль он получил в 1974-м. Сыграл майора Григорьева в телевизионном сериале «Сержант милиции». Эта роль заставила других режиссеров обратить внимание на потенциал Краско. С тех пор его стали приглашать в другие картины. Не всегда Ивану Краско доставались главные роли в фильмах, но не это было важно артисту. Иван Краско ценил дружескую атмосферу на съемочной площадке и знакомство с новыми людьми.

Одной из самых знаменательных ролей для Краско стала роль Ивана Соловьева и картине «Конец императорской тайги». В XXI веке появлялся в популярных сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила» и «Агент национальной безопасности».

За свою жизнь снялся в более десятка фильмах. Иван Краско стал первым обладателем звания Народного артиста России.

Личная жизнь Ивана Краско

Свадьба 84-летнего актера Ивана Краско и его студентки Н. Шевель. Руслан Шамуков / ТАСС

Иван Краско всегда был окружен вниманием со стороны девушек. Не утратил своей привлекательности артист и в преклонном возрасте. В его судьбе случились четыре официальных брака.

Первой женой стала Екатерина Иванова, родившая ему дочь Галину. Вместе супруги были всего четыре года, а потом решили развестись.

Второй избранницей артиста стала Кира Петрова. Она подарила мужу двух наследников — сына Андрея и дочь Юлию. Андрей пошел по стопам отца и стал актером, но судьба определила ему недолгую жизнь. Мужчина погиб на съемках фильма «Ликвидация» в возрасте 48 лет.

Третьей супругой стала Наталья Вяль. Она была младше супруга почти на 50 лет. Женщина подарила Краско двоих сыновей — Ивана и Федора. В 2011 пара рассталась. Наталья снова вышла замуж. На сей раз за ровесника.

Четвертый брак Ивана Краско шокировал поклонников артиста. В 2015-м 84-летний артист женился на своей ученице, 24-летней студентке театрального института Натальи Шевель. Но пара рассталась в 2018 году. Ходили слухи, что расставание произошло из-за появления у Натальи нового ухажера.

Здоровье Ивана Краско

В последние годы Ивана Краско беспокоили проблемы со здоровьем. Волноваться о состоянии звезды поклонники стали еще в 2020-м, когда вышли сообщения о том, что актер заболел коронавирусом. Но беспокойства были напрасными. Народный любимец переболел новой инфекцией в легкой форме, а через год сделал прививку.

Шамуков Руслан / ТАСС

В августе 2021-го Ивана Краско госпитализировали с микроинсультом. После выписки из больницы он находился дома и не появлялся в театре. Спектакли с его участием отменили. С тех пор артист больше не выходил на сцену.

Новый удар с Краско произошел в феврале 2022. Иван был доставлен в больницу. Врачи установили, что произошел инсульт. Незадолго до этого актеру был поставлен другой диагноз — «деструкция стекловидного тела». Это заболевание вызывает зрительные иллюзии — мушки перед глазами. Вследствие этого артист стал терять зрение. Операцию провести было нельзя из-за возраста Ивана Краско.

В декабре 2022 года вновь попал в больницу. Врачи поставили артисту гипертонический криз. Прогнозы были неблагоприятные, однако актер смог оправиться от удара. Тогда актеру установили кардиостимулятор.

В конце июля 2025-го, за полтора месяца до своего 95-летия, Иван Краско попал в реанимацию. Госпитализация была отчасти связана с возрастными изменениями.