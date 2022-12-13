«Должен хотя бы платить коммуналку»: почему Мария Голубкина до сих пор не вышла замуж

Мария Голубкина прокомментировала слухи о тайном замужестве. Что долго время не дает актрисе наладить личную жизнь, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Статус 49-летней Марии Голубкиной давно беспокоит фанатов. Многие поклонники переживают, что актриса до сих пор пребывает в гордом одиночестве. Однако недавно знаменитость появилась на одной из кинопремьер с кольцом на безымянном пальце. Женщина много улыбалась и шутила. Коллеги решили — актриса тайно вышла замуж. Действительно ли знаменитость устроила личную жизнь и что долгое время препятствовало счастью Голубкиной, рассказала программа Пятого канала «Светская хроника».

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Мария недолго держала интригу и быстро опровергла слухи о свадьбе. Актриса заявила, что она по-прежнему свободная женщина, а кольца — это работа мастеров храма на Софийской набережной, рядом с которым находится институт, где актриса преподает театральное искусство. На вопрос о замужестве Голубкина отвечает коротко и с юмором.

«Уже хватить бегать, сколько можно? Туда замуж, сюда замуж», — рассказала Мария.

Знатоки шоу-бизнеса говорят, что артистка давно отмахивается от вопросов о браке.

«Она постоянно говорит, что это не ее, и что она не видит себя в роли жены. <…> Она такой же типичный мужик, который готов пойти зарабатывать деньги, но только не сидеть дома», — отметил светский журналист Олег Цуриков.

Голубкина развелась еще в 2008-м году. Ее первым и единственным супругом был известный шоумен Николай Фоменко. После тринадцати лет совместной жизни и рождения двоих детей пара рассталась по причине взаимных измен. Клятву верности первой нарушила сама актриса. Сегодня бывшие супруги практически не общаются друг с другом, хотя актриса с теплом относится к бывшему мужу.

«Отец моих детей был всегда молодец, на поступок был горазд. <…> Он стал отцом моих детей, это уже немаловажно. Значит, он что-то такое сделал, что мне было не страшно два раза, на третий уже, конечно, испугалась», — рассказала Голубкина.

Мария не исключает, что однажды снова пойдет под венец, но пока она не видит достойных кандидатов в мужья.

«Терпеливый должен быть мужчина, потому что, а у нас вообще, честно говоря, с этим проблема. <…> Нужен партнер, друг, а дружить-то никто не хочет», — поделилась переживаниями актриса.

Хоть жениха, как призналась Мария, пока нет на горизонте, но она уже присмотрела наряд для торжественной церемонии.

«Я сейчас буду играть в спектакле «Женитьба». Это Гоголь. Такие костюмы потрясающие, такое свадебное платье. Я говорю: «Ребят, если буду выходить замуж, я его возьму на прокат у вас в театре», — шутит Мария.

У артистки большой список требований к потенциального жениху. Он должен хорошо выглядеть, заботиться о ней и хорошо зарабатывать.

«Хотя бы за коммуналку сам платить. <…> С женщиной надо, как с кошкой, ее надо радовать, гладить, кормить и главное радоваться тому, что она домой пришла», — иронично отметила актриса.

Мария погружена в работу. Помимо спектаклей, она обучает студентов актерскому мастерству. На личном примере показывает им, что для настоящего артиста не бывает границ. Так, недавно звезда снялась в сериале Валерии Гай Германики, в котором у Голубкиной была откровенная сцена.

«Как можно отказаться сниматься у Германики? Да хоть с начисто содранной кожей», — говорит о работе в новом проекте артистка.

Правда, не все разделили мнение Марии. Хейтеры раскритиковали немолодую актрису за непристойный вид и лишние килограммы. Но коллеги по цеху оценили ее смелость.

«Это сила характера. Не каждая актриса, особенно в возрасте, готова оголить свою пятую точку», — прокомментировал Олег Цуриков.

Сама Голубкина ни капельки не комплексует из-за набранных килограммов. Она гордится своей фигурой, не придерживается диет и не страдает плохим аппетитом.

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«У нас такая традиция взялась на курсе, я ее ввела. Кто приходит первый, тот получает конфетку, которую я приношу. А кто опоздал, тот приносит торт. Но я приношу пироги с мясом», — поделилась актриса.

Мария любит баловать себя не только пирогами. Она может запросто потратить все деньги на понравившееся украшение. Звезда не любит экономить и на одежде, поэтому у женщины нет накоплений. Так что заполучить в мужья альфонса ей точно не грозит.

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