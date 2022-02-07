Волочкова о назвавшей ее распущенной Голубкиной: «Лезут недолюбленные тети»

Расставание Анастасии Волочковой с бойфрендом Сергеем Кузнецовым широко обсуждают не только поклонники балерины, но и коллеги по шоу-бизнесу. Недавно актриса Мария Голубкина назвала знаменитость распущенной и отметила — в этом-то и кроется корень ее проблем в личной жизни.

Эпатажная блондинка не стала оставлять такое высказывание без внимания и решила ответить артистке. Волочкова призналась — она даже не знает, кто такая Голубкина и чем знаменита. По словам звезды, все используют ее имя для пиара.

«Кто это такая? Голубкина? Меня вообще ничего с ней не связывает. Сейчас кто угодно готов пропиариться на моем имени. Даже те люди, которые меня не знают. Те люди, которых не знаю я. Написать могут что угодно. Даже поддержать пытаются те люди, которым не хватает пиара», — отметила балерина в интервью изданию Teleprogramma.pro.

Знаменитость также добавила, что она, в отличие от актрисы, гораздо более известна и от этого же страдает. Она припомнила недавний скандал на борту самолета. Во время возвращения в Москву из отпуска на Мальдивах балерина разругалась со стюардом, который просил ее надеть маску.

«Пиарятся на моем имени бортпроводники в самолете. Какие-то марамойки и кошелки. За счет моего имени они могут вылезти», — посетовала Волочкова.

Звезда рассказала, что на фоне последних событий — расставания с управляющим банным комплексом Сергеем через три недели после знакомства, нового спектакля — порядком устала и не хочет, чтобы посторонние люди вмешивались в ее интимную жизнь.

«Вот что ко мне лезут недолюбленные тети? Вот почему не могут успокоиться? Простите мне мой успех, красоту и любовь ко мне мужчин», — гордо заявила знаменитость.

Между тем, Голубкина говорила о том, что балерине пора взять себя в руки и не быть слишком доброй по отношению к тем, кого едва знает и начать думать в первую очередь о себе. По словам актрисы, светская львица — не плохой человек, но глубоко несчастный, потерявший в какой-то момент твердую почву под ногами.

Ранее 5-tv.ru рассказал, в какую сумму обошелся Анастасии Волочковой романтический отпуск на Мальдивах с бывшим ухажером.