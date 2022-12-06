«Обстоятельства с улыбкой»: Лолита рассказала про отношения с Костой Лакостой

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 97

Певица Лолита заявила о тесной связи с молодым исполнителем Коста Лакоста

«Обстоятельства с улыбкой»: Лолита рассказала про отношения с Костой Лакостой

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Знаменитости часто проводят время вместе, несмотря на большую разницу в возрасте. Что их связывает?

Певица Лолита Милявская высказалась о своей тесной связи с молодым коллегой по цеху Константин Бондаренко, известным под псевдонимом Коста Лакоста. Последний год музыканты часто выступают вместе и хорошо общаются. Примечательно, что между ними колоссальная разница в возрасте — 34 года. Однако это не мешает артистам тепло взаимодействовать.

«Как многому меня научил Костя. Например, ставить черные сердечки, новым словечкам. Но главное, он подучил меня принимать разные обстоятельства с улыбкой. Между нами разница почти в 34 года, но я не чувствую ее, потому что рядом на трубке в любое время бро, который скажет: „Сеструха, там надо кому-то навалять за тебя?“», — приводит слова Лолиты издание 7Дней.ru.

Как отметило издание, Милявская как-то намекала о своих отношениях с неизвестным мужчиной. По словам певицы, она отпразднует Новый год вместе с любовником, занимаясь интимными вещами.

Стоит отметить, что в последнее время звезда эстрады удивляет не только громкими заявлениями, но и своей колоссальной переменой во внешности. Вокалистка сбросила лишние килограммы и сменила стиль одежды. Поклонники постоянно хвалят помолодевшую Милявскую. Ранее 5-tv.ru сообщал секрет фантастического похудения Лолиты.

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