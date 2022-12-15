Кому категорически нельзя мандарины

Существует девять видов заболеваний, при наличии которых лучше воздержаться от употребления мандаринов.

Мандарины — один из самых любимых фруктов на Новый год. Их закупают в декабре сетками и с удовольствием съедают по несколько штук за раз.

Опасно ли такое гастрономическое увлечение и кому вообще запрещено лакомиться мандаринами, эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала интегративный нутрициолог Кристина Давыдова.

Кому нельзя есть мандарины

Несмотря на бесспорную пользу употребления мандаринов, существует ряд противопоказаний. Новогодние цитрусовые в большом количестве запрещены пациентам со следующими заболеваниями:

Острый нефрит;

Гепатит;

Холецистит;

Почечнокаменная болезнь;

Обострение язвы двенадцатиперстной кишки;

Гастрит;

Обострение язвы желудка;

Повышенная кислотность;

Метеоризм;

Аллергия.

Чем полезны мандарины

Мандарины богаты большим количеством витаминов: А, С, все витамины группы В, калий, кальций. Также в них содержится много клетчатки, бета-каротина и биофлавоноидов.

«Мандарины помогают укреплять иммунитет за счет большого количества витамина С, а также борются с воспалительными процессами. Они полезны во время простуды. Кроме того, улучшают пищеварения и восстанавливают микрофлору желудочно-кишечного тракта», — пояснила эксперт.

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Кроме того, мандарины положительно воздействуют на перистальтику кишечника и пищеварение. Благодаря этому другие питательные вещества лучше усваиваются в организме. Мандарины также положительно влияют на нервную систему — помогают снизить тревожность и поднять настроение.

Учеными доказано, что оранжевое лакомство успешно борется с нарушением обмена веществ и предупреждает развитие диабета и заболевания сердца за счет укрепления сердечной мышцы.

Сколько можно съесть мандаринов в день

В ста граммах мякоти сочного фрукта насчитывается всего 38 калорий. Благодаря низкокалорийности мандарины особо любимы среди поклонников разнообразных диет.

Специалист предупреждает: мандарины нельзя есть натощак. Все дело в том, что входящие в состав фруктовые кислоты могут раздражать стенки кишечника или желудка.

«Можно есть после приема пищи небольшими количествами — не более 200 грамм. Это достаточно сильный аллерген, они потенциально могут вызвать сыпь, отек или анафилаксию. Поэтому если у вас чувствительность к цитрусовым, лучше сократить потребление данного продукта», — посоветовала Давыдова.

Средняя допустимая норма цитрусовых в день: 3 — 4 штуки. Лучше всего съедать фрукт «вживую», а не в виде выжатого сока. В этом случае содержащийся в продукте сахар не повысит уровень глюкозы в организме и не окажет негативное воздействия на поджелудочную железу.