Кому категорически нельзя есть бутерброды с красной икрой

Избыточное употребление красной икры на белом хлебе с маслом может обернуться неприятными последствиями для организма.

Ни одна встреча Нового года не обходится без мандаринов, традиционных салатов и красной икры. Морской деликатес подают на тостах, тарталетках и бутербродах.

Однако не стоит забывать, что желание безгранично наслаждаться вкусом любимой новогодней закуски может нанести серьезный вред организму. Бутерброды с красной икрой, с одной стороны, богаты витаминами, полиненасыщенными жирными кислотами, а с другой — содержат много холестерина.

Как быть в этой ситуации и кому стоит проявить осторожность — на эти и другие вопросы эксклюзивно для 5-tv.ru ответила врач-терапевт, аллерголог-иммунолог, диетолог, врач медицинской профилактики Антонина Саволюк.

Кому нельзя есть бутерброды с красной икрой

Несмотря на богатый состав, бутерброд с красной икрой может навредить человеку. Чрезмерное употребление деликатеса рискует обострить на праздники целый ряд патологий желудочно-кишечного тракта:

панкреатит,

холецистит,

желчнокаменную болезнь.

«Белый хлеб — это простые углеводы, сливочное масло — животные жиры, красная икра — животные жиры, белок и много соли. Нашей поджелудочной железе и печени будет очень сложно это все обработать полноценно ферментами и переварить», — пояснила диетолог.

Врач напоминает, что первыми на избыток этого угощения в желудке отреагируют печень и желчный пузырь.

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«Конечно, если у вас есть желчнокаменная болезнь, хронический холецистит, если в анализах „проскакивал“ повышенный билирубин, повышение печеночных проб, исключите эти бутерброды из своего меню», — рекомендует Саволюк.

В противном случае дискомфорта в правом боку, горечи во рту, печеночной колики и головной боли не избежать. По словам диетолога, неприятные симптомы могут сохраняться на протяжении нескольких дней.

Кроме того, бутерброды с красной икрой не рекомендуются людям, страдающим от высокого давления и сердечно-сосудистых заболеваний. В деликатесе много соли, которая задерживает воду. Это, в свою очередь, вызывает отеки и нарушение обмена веществ.

Можно ли если есть бутерброды с красной икрой все новогодние праздники

К сожалению, закуска не подходит для ежедневного употребления. Отдавая предпочтение этому продукту, стоит придерживаться правила умеренности.

Безопасная для здоровья норма составляет один — два приема в неделю. В праздничные дни желательно ограничиться объемом, не превышающим пяти чайных ложек красной икры. Полезно будет дополнить и сбалансировать эту закуску овощами.

«Если сильно хочется, съешьте маленький кусочек бутерброда, сбалансировав его растительной пищей», — предложила терапевт.

Вкусные закуски с красной икрой на Новый год 2023 — простые рецепты

Если же противопоказаний для данного угощения нет, стоит позаботиться об оригинальной подаче традиционной новогодней еды.

Добавить на праздничный стол ярких красок и порадовать близких оригинальным вкусом помогут новые рецепты закусок из красной икры от шеф-повара Константина Ивлева.

Тарталетки с лососем и красной икрой

Ингредиенты:

Тарталетка — 1 штука;

Лосось холодного копчения — 20 граммов;

Творожный сыр — 10 граммов;

Красная икра — 15 граммов;

Микрозелень — 1 грамм.

Способ приготовления:

Подкопченный лосось нарезать тонкими ломтиками. Выложить по кругу в тарталетки. Творожный сыр поместить в кондитерский мешок и выдавить его небольшими «сопочками» на рыбу, сверху — икру. Очень мелко нарезать лук и украсить конструкцию.

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Яичный крем с огурцом и красной икрой

Ингредиенты:

Красная икра — 15 граммов;

Огурец — 30 граммов;

Яичный желток — ½ штуки;

Майонез — 10 граммов;

Микрозелень — 1 грамм.

Способ приготовления:

Огурец нарезать крупными «пеньками». Ложечкой вытащить из каждого сердцевину так, чтобы дно осталось нетронутым.

Сварить яйца. Понадобятся только желтки, отправить их в блендер, туда же — небольшую ложку майонеза. Взбить содержимое до однородной массы.

В кондитерский мешок залить яичную массу. Легкими снежными сопками выложить ее на огурцы.

Завершит новогодний шедевр икра — ее маленькой ложкой положить сверху на взбитый желток. Для украшения использовать мелко порезанную зелень.