За этот год мы вместе приготовили очень много необычных и удивительных блюд. Я все время старался удивить вас чем-то новым и не повторяться в своих кулинарных опытах. Но вот уже совсем немного остается до наступления новогодних праздников, а это время сугубо традиционное.

Можно сколько угодно придумывать новые неординарные меню, но вещи, к которым мы привыкли с детства, навсегда будут самыми любимыми. И я предлагаю приготовить знакомую всем закуску по классическом рецепту. Наступает время селедки под шубой.

Интересно, что подавляющее большинство новогодних блюд, оставшихся в нашем обиходе после советской эпохи, не имеют никакой внятной истории происхождения. Это всегда так называемые блюда из бабушкиных записных книжек. Какая-то хозяюшка приготовила, поделилась с другой, и так оно как-то и повелось.

Максим Гринкевич

Это в равной степени относится и к оливье, мало похожему на салат французского шефа с рябчиками и раковыми шейками, и к салату «Мимоза» с консервированной горбушей, и к крабовому салату, и, разумеется, к селедке под шубой.

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А поскольку у такого популярного блюда просто не могло не быть какой-то истории, ее даже пробовали искусственно создать. Так, появилась некая статья, в которой авторство селедочного салата приписывали некоему купцу Анастасу Богомолову.

Согласно легенде, он якобы в 1919 послереволюционном году ввел такое блюдо в своем кабаке, чтобы примирить людей разных сословий. И даже название подобрал символичное «ШУБА», которое в шутку расшифровывали как политическую агитку, означающую «Шовинизму и Упадку — Бойкот и Анафема». Более про автора блюда ничего не известно.

Шуба просто появилась во второй половине XX века, когда на прилавках советских магазинов проще всего было найти соленую селедку, майонез и овощи. Появилась и прижилась на многие годы. До сих пор готовим и любим. А кто придумал — не так и важно.

Что понадобится для рецепта селедки под шубой:

www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya; 5-tv.ru

Сельдь — 2 штуки;

Морковь — 2 штуки;

Картофель — 3 штуки;

Свекла — 1 штука;

Яйца — 3 штуки;

Лук — 1 луковица;

Майонез;

Соль.

Рецепт у нас самый что ни на есть классический, но подачу я, с вашего позволения, сделаю через кулинарное кольцо, чтобы получить не стандартный холмик, а настоящее подобие торта. Так это будет более эстетично выглядеть на фото. А в остальном все по бабушкиным заветам, даже розовый майонез.

Если же вам хочется совсем необычной подачи, то можно вспомнить рецепт сельди под шубой в бокалах.

Начинать нужно, конечно, с селедки. Продукт это и простой, и сложный одновременно. В продаже существует как минимум три вида сельди пряного посола, которые отличаются и по виду, и по вкусу. Есть российская тихоокеанская и балтийская, есть импортная атлантическая, есть еще более редкие разновидности. Какую же выбрать для нашей закуски? Пожалуй, отвечу, что лучше всего выбирать вкусную. Какую вы любите. Желательно целую, которую вы разделаете самостоятельно. Она всегда выиграет у той, что продается уже в виде кусочков филе. Так устроена жизнь: то, что мы добыли сами, всегда вкуснее.

По поводу лука в рецепте нужно сделать ремарку. Его любят не все. Я тоже не добавляю его, например, в оливье. Однако к селедке он подходит отлично, главное нарезать очень мелко. Но если для вас он резковат, то можно ополоснуть уже нарезанный лук кипятком или использовать сладкие салатные сорта, например, красный или вообще ялтинский.

Шаг 1: чистим и варим овощи Первым делом отвариваем до мягкости овощи. Картофель и свеклу я отвариваю в мундире, предварительно разрезав пополам, если размер клубня великоват, а вот морковь перед отвариванием можно и очистить, а то потом это делать весьма неприятно. Кстати, морковь и картофель надо достать раньше, они варятся быстрее, чем свекла.

Шаг 2: чистим и укладываем селедку Селедку требуется очистить от чешуи, костей и потрохов. Затем рыбное филе предстоит нарезать мелким кубиком. Вооружаемся большим блюдом, устанавливаем на него кольцо. У меня это была часть разъемной формы для пирогов. На дно по рецепту распределяем первый слой из селедочных кусочков.

Шаг 3: добавляем лук Что же до лука, то его и вовсе не надо варить, а достаточно просто очистить и изрубить максимально мелко, насколько это возможно. И сверху тут же засыпаем селедку мелко нарубленным луком, пытаясь сделать «покрывало» равномерным. Селедка с луком сработает отлично.

Шаг 4: укладываем картофель поверх лука Отварной картофель очищаем от кожуры. Натираем его на крупной терке и выкладываем равномерно на лук. Можно слегка даже присолить. И вот только теперь берем майонез, пока еще белый, и промазываем картофельный слой для сочности.

Шаг 5: крошим яйцо с майонезом Следующий слой по рецепту — отварные яйца. Отвариваем их вкрутую, затем мелко рубим и выкладываем следующий слой. Один желток сохраним для украшения. Яичный слой тоже слегка приправляем майонезом сверху.

Шаг 6: добавляем морковь Дальше в ход идет уже отваренная и очищенная морковь, натертая на крупной терке. А теперь смазываем слой моркови майонезом.

Шаг 7: покрываем все свеклой Наконец, финальный слой — это свекла. Хорошо будет, если ее мы возьмем чуть больше, чем картофеля и моркови. Она своей сладостью будет отлично оттенять селедку и лук. И вот свеклу, в угоду эстетике, мы натрем уже на мелкой терке и красиво выложим поверх салата.

Шаг 8: поливаем майонезом Верушку торта обильно покрываем майонезом, который тут же становится розовым от свекольного сока. Теперь остается только снять кольцо и украсить салат натертым на мелкой терке желтком. Можно сказать, что сельдь под шубой готова. Остался последний штрих—посыпать сверху кусочками яичного желтка.