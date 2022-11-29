Вредный соблазн: кому категорически нельзя «Селедку под шубой»

Традиционный салат, который всегда есть на новогоднем столе, оказался не совсем полезным.

Многослойный салат «Селедка под шубой» давно стал гастрономическим хитом и символом праздничного стола на Новый год.

Однако традиционное угощение может представлять серьезную опасность для организма. Как не столкнуться с проблемами и выбрать правильную «пищевую стратегию» — на эти и другие вопросы эксклюзивно для 5-tv.ru ответила врач-терапевт, аллерголог-иммунолог, диетолог, врач медицинской профилактики Антонина Саволюк.

Салат «Селедка под шубой» — история праздничного салата

«Прародителями» любимого в России традиционного блюда стали селедочные салаты в Германии, Дании и Норвегии. Их готовили в XIX веке ремесленники из недорогой сельди с добавлением овощей, выращенных на собственном огороде. Получался простой, доступный и сытный салат.

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В Английской поваренной книге 1845 года значится запись подобного селедочного салата под названием «шведский салат». Рыбу для него очищали, мелко нарезали и выкладывали на дно блюда. Затем «накрывали» поочередно слоями из овощей: отварной свеклы и картофеля, свежих яблок, рубленых яиц и соленых огурцов.

В Германии «Сельдь под шубой» готовили без яблок и огурцов, но с добавлением вареной моркови и мелко нарезанного репчатого лука. Важно, что овощные слои не смешивали и подавали без заправки. Популярность в России селедочные салаты обрели во второй половине XIX века. Состав ингредиентов практически не отличался от немецкого и норвежского вариантов.

Чем полезна «Селедка под шубой»

Несомненное преимущество угощения заключается в каждом его компоненте.

Слабосоленая сельдь — источник полиненасыщенных жирных кислот Омега 3, селена, витамина D, которые уменьшают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии. Употребление продукта способствует профилактике атеросклероза, снижению уровня холестерина в крови.

Овощи доставляют в организм необходимую для пищеварения растительную клетчатку. В частности, если в салат добавляется сваренная в мундире картошка, то блюдо будет содержать калий, витамины В2, В3, В6 и С.

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Кому категорически нельзя «Селедку под шубой»

Однако все перечисленные продукты мало сочетаются друг с другом. По мнению диетолога Саволюк, рыба и корнеплоды, заправленные калорийным майонезом, представляют вредную для организма комбинацию.

«Новогоднее застолье — это не то, что обычная еда. Не нужно пытаться сделать этот прием пищи сбалансированным по принципам здорового питания. Но все-таки давайте попытаемся себе не навредить. „Селедка под шубой“ — сама ее очень люблю! Но поймите: селедка — это жир, белок и много соли, яйца — это животный белок, майонез — это много соли, много жира, дополнительные углеводы», — пояснила врач.

Неожиданно для гурманов ситуацию усугубляют вареные овощи, без которых представить традиционную «Селедку под шубой» уже невозможно.

«Вроде бы у нас там много овощей в этом салате, но и свекла, и морковь, и картошка — это все простые углеводы, в основном, с высоким гликемическим индексом. Для людей, у которых есть сахарный диабет второго типа, нарушение толерантности к глюкозе, инсулинорезистентность — не провоцируйте у себя скачки сахара, не провоцируйте срыв своих систем, которые отвечают за углеводный обмен», — порекомендовала доктор Саволюк.

Избыток жидкости в салате «Селедка под шубой» создает нагрузку на почки, что может быть вредно для людей с нефрологическими болезнями. Также это блюдо не рекомендовано тем, кто страдает от проблем с сердцем и сосудами, а также от высокого давления и атеросклероза.

Можно ли есть «Селедку под шубой» все новогодние праздники

Празднование Нового года не обходится без похода в гости. Родственников и друзей обязательно приглашают за стол, в центре которого, как правило, красуется «Селедка под шубой».

Можно ли угоститься сытным блюдом несколько дней подряд? Как не навредить себе и не обидеть хозяев? Оптимальным решением в этой ситуации, по словам диетолога, может стать простое правило.

«Помните, что даже самые вредные блюда можно попробовать, если очень хочется, но маленькой порцией. Одна столовая ложка позволит почувствовать вкус, насладиться им и не усугубить состояние здоровья, чтобы встретить Новый год в хорошем состоянии», — резюмировала Антона Саволюк.

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Салат «Селедка под шубой» — классический рецепт

Если же противопоказаний к приему любимого блюда нет, самое время напомнить его рецепт в классическом прочтении. Многослойное блюдо покоряет своим оригинальным вкусом, которым оно обязано разнообразным ингредиентам. В традиционный рецепт входят:

слабосоленая сельдь,

отварная свекла,

отварная морковь,

отварной картофель,

репчатый лук,

майонез.

Для украшения часто добавляются вареные яйца. Как правило, для сборки салата используется формовочное кольцо.

На тарелку слоями выкладываются по очереди: селедка с мелко нарезанным луком, картофель, морковь и яичный натертый белок. Натертая свекла перемешивается с майонезом и выкладывается на яичный белок. Сверху натирается желток и добавляется капелька майонеза.

Затем аккуратно убирается кольцо. Блюдо готово к подаче на праздничный стол.

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