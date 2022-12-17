Такого вы еще не пробовали: салаты и закуски на Новый год 2023

Каждый Новый год — это кулинарный вызов для хозяек. Нужно составить праздничное меню таким образом, чтобы довольны остались и любители классических блюд, и сторонники новых вкусов.

Какие салаты и закуски приготовить на Новый год, эксклюзивно для Пятого канала посоветовали фудблогеры.

Воронова Олеся

Фудблогер из Перми

Порционная «Селедка под шубой»

Конечно, салатом «Селедка под шубой» никого на Новый год не удивишь. Однако необычная подача в данном рецепте решает все. Угощение точно привлечет внимание гостей и принесет хозяйке заслуженную похвалу.

Фото, видео: 5-tv.ru

В основе приготовления лежит «Сельдь под шубой», но в гораздо более интересном исполнении.

Ингредиенты:

Сельдь (без костей) — 100г;

Свекла — 0,5 кг.;

Майонез — 10-20 г;

Желатин — 20 г.;

Черный хлеб — 1 батон.

Пошаговый рецепт:

Желатин залить 100 мл воды и отправить в микроволновую печь на одну минуту.

Свеклу отварить, порезать кубиками и измельчить в блендере. К корнеплоду добавить подогретый желатин, ложку майонеза и щепотку соли. Все перемешать.

Получившуюся смесь выложить в силиконовые формочки.

Нарезать кубиками селедку и щедро добавить в каждое отделение силиконовой формы поверх свеклы. Не перемешивать.

Вырезать черный хлеб по размеру формы и положить сверху конструкции, слегка утрамбовав.

Отправить заготовку в холодильник на два часа. После — достать из силиконовой формы и выложить на тарелку хлебом вниз. Каждую порцию украсить по вкусу зеленью и дольками лимона.

Ахметзянов Айрат

Шеф-повар и фудблогер

Крем-селедка

Крем-селедочка — закуска, придуманная шеф-поваром специально для новогодних праздников. Готовится очень просто из самых обычных продуктов и выглядит эффектно.

Фото, видео: 5-tv.ru

Ингредиенты:

Багет — 1шт.;

Сливочное масло — 40г.;

Свекла отварная 1шт.;

Сыр творожный 140г.;

Филе сельди — 1 шт.;

Укроп — 10г.;

Чеснок 1 зубчик;

Тарталетки.

Пошаговый рецепт:

Натереть зубчик чеснока на терке, добавить мелко нарезанный укроп и мягкое масло. Все тщательно перемешать.

Нарезать багет на одинаковые тонкие ломтики и промазать каждый кусочек маслом.

Выложить ломтики на противень и отправить в разогретую духовку на 7 минут при температуре 200 градусов.

Нарезать свеклу и селедку маленькими кусочками (также подойдут уже нарезанные филе-кусочки в банке). Измельчить блендером вместе с творожным сыром до однородной массы.

Получившуюся массу переложить в кондитерский мешок. Если его нет — подойдет плотный пищевой пакет с отрезанным уголком.

Выдавливаем крем через узорную насадку на поджаренные хлебцы. Так же наполняем тарталетки.

Украшаем закуску небольшими ломтиками селедки или веточками зелени по вкусу.

Оверин Артем

Блогер и повар

Рождественский венок

Если времени и сил на кулинарные шедевры нет, этот рецепт — настоящее спасение. Салат послужит легким и симпатичным украшением для новогоднего стола.

Фото, видео: 5-tv.ru

Ингредиенты:

Руккола;

Сыр моцарелла мини-шарики;

Помидоры черри;

Оливковое масло;

Бальзамический крем.

Пошаговый рецепт:

На усмотрение хозяйки можно сделать как один салат-венок, так и несколько, чтобы угощения хватило для всех гостей, а стол смотрелся празднично. Поэтому количество каждого ингредиента варьируется в зависимости от объема блюда и количества «венков».

В середину тарелки поставить вверх дном маленькую мисочку — вокруг нее в несколько слоев выложить рукколу, чтобы венок выглядел аккуратно и презентабельно.

Следом в хаотичном порядке выложить помидоры и шарики моцареллы.

Посолить, добавить ароматное оливковое масло и волной вылить бальзамический крем.

Петрова Анастасия

Блогер и домохозяйка

Салат в формочке

Быстрый и сытный салат на Новый год имеет все шансы занять заслуженное место среди любимых праздничных блюд.

Фото, видео: 5-tv.ru

Ингредиенты:

Копченая куриная грудка — 500 гр.;

Морковь по-корейски — 200 гр.;

Свежий огурец — 1-2 шт.;

Отварные яйца — 3-4 шт.;

Кукуруза -1 банка;

Майонез;

Листья салата.

Пошаговый рецепт:

Поместить в центр тарелки раздвижную форму для салата. В нее слой за слоем будет выкладываться салат.

Мелко нарезать курицу и огурец мелкими кубиками. Сваренные яйца натереть на мелкой терке.

Аккуратно выложить в форму слой за слоем, смазывая каждый майонезом, в следующей последовательности: листья салата, куриная грудка, морковка, огурец, яйца и кукурузу. Последний слой сверху покрывать майонезом не нужно.

Снять форму. Украсить конструкцию огуречными дольками или зеленью.