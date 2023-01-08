Степановы труды: как 9 января зарядить год на финансы и радость

У православных продолжаются Святки, а, кроме прочего, 9 января верующие чтут память Стефана — первого христианского мученика.

Первомученик Стефан

Святой апостол от 70-ти, первомученик и архидиакон Стефан первым пролил кровь за Иисуса Христа и христианскую веру.

Святой Стефан происходил из евреев, которые жили вне Святой Земли. Вместе с еще шестью мужчинами его выбрали, чтобы назначить диаконами, то есть помощниками, служителями. Они должны были помогать бедным, заботиться о сиротах и вдовах, а позднее стали принимать участие в молитвах и богослужениях.

Стефан стал старшим из них — архидиаконом. Он выделялся своей верой и силой убеждения. Архидиакон проповедовал христианство в Иерусалиме, а свои изречения подкреплял знамениями и чудесами.

Деятельность Стефана повлекла за собой ненависть ревнителей закона Моисея — фарисеев. Они схватили его и отвели в синедрион — высшее судилище у евреев. Там выступили ложные свидетели, которые утверждали, что он в своих проповедях оскорбляет Бога и пророка Моисея. Стефан поведал им историю еврейского народа, показывая на ярких примерах, как евреи всегда противились Богу и убивали посланных им пророков. Однако члены синедриона еще больше обозлились.

Произнося свою речь, Стефан увидел, как над ним раскрылось небо, и воскликнул: «Я вижу Сына Человеческого, стоящего рядом с Богом». Это привело членов синедриона в ярость. Они схватили архидиакона и повели за город, где побили камнями. Погибая, Стефан молил Христа избавить их от греха и забрать его душу.

Архидиакон стал первым мучеником за Христа. После этого события началось гонение на христиан в Иерусалиме, а сама вера стала распространяться по Римской империи.

Степановы труды — традиции 9 января

В народе 9 января прозвали Стефанов или Степанов день или Степановы труды.

Степанов труд был связан с обрядом стругания кольев и размещения их в углах двора. Русичи верили, что так они изгоняют из своего жилища злых духов.

Издревле люди верили, что святой Стефан приносит в дом и изобилие, и денежный достаток, и именно об этом шли в церковь молиться мученику 9 января.

Стефан считается покровителем домашнего скота, в частности лошадей, поэтому было принято в этот день нанимать пастухов. Обряд происходил по особому распорядку — водку проставлял пастух, а закуска была за счет хозяина.

Считалось, что в этот день нельзя отказываться, если угощали пирожками из пресного теста с разными начинками. Люди верили, что иначе «нечистый заберет» и злые силы жизнь испортят на весь год.

Кроме того, первомученику молятся за душевное спокойствие. Юные девушки в специальном месте ставили «чашу пагубную» и по очереди сливали в нее воду, тем самым сливая свою тоску с сердца.

9 января выпадает на рождественские святки, когда у молодежи время колядования — они наряжались, играли в игры, ходили по домам, пели песни.

Считается, что на улице в этот день должен стоять мороз. Если день будет солнечным и морозным, то год обещает быть урожайным. Если начался снегопад, то в лесах будет много грибов и ягод.

Что нужно делать 9 января

Помимо молитвы в храме, на Стефана принято проводить дома несложные обряды по привлечению денег и достатка. Так, женщины в этот день желают богатства и здоровья детям и другим родственникам.

Можно также сделать «денежную шкатулку», которая будет привлекать финансы в дом в течение всего года. Для этого нужно выбрать коробку или шкатулку покрасивее, положить в нее крупную купюру и прочитать заговор: «Деньга к денежке прилипает, в мою сокровищницу прибывает. Деньги денежками размножаются, в моем кошеле умножаются, в моем доме прибавляются. Да будет так!» Коробку с денежкой следует поставить на самое важное в жилище место и ни в коем случае не тратить ее содержимое.

Девушки на Степанов день проводят обряд, который называется «похороны всех печалей». Они собираются в условленном месте, приносят с собой флакончик с водой и по очереди сливают его содержимое в специально для этого приготовленный сосуд — как бы символически выливая туда все свои печали.

Можно также в этот день гадать на замужество. Например, произвольную горсть семечек высыпать на стол, а потом посчитать зернышки парами — если одно из них останется без пары, значит на скорое замужество рассчитывать не стоит.

А умывание талой водой 9 января снимает сглаз и порчу.

Чего нельзя делать 9 января

В Степанов день нельзя выбрасывать хлебные крошки, символизирующие достаток — многие верят, что вместе с ними из дома выкидываются деньги. Остатки хлеба нужно скормить птицам или животным.

Не принято в этот день работать по дому и охотиться, потому что это один из праздников рождественского цикла.

Приметы на Степановы труды