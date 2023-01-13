Жертвы сепсиса: 10 звезд, умершие от заражения крови

Сепсис провоцируют инфекции. Поэтому он часто «сопровождает» даже коронавирус.

На протяжении столетий сепсис не щадил никого. От заражения крови умирали не только простолюдины, но и монаршие особы. Король Англии Ричард Львиное Сердце, русский царь Василий III, первая жена короля Франции Людовика XIV Мария Терезия Испанская. Не справились со смертельно опасным врагом и именитые врачи: русский профессор Василий Виноградов, канадский хирург-новатор Генри Бетьюн, «спаситель матерей» венгерский акушер Игнац Земмельвейс.

В современном мире, несмотря на практически неограниченные возможности в медицине, заражение крови остается непредсказуемой и непобежденной патологией. Сепсис — это стремительное заражение всего организма, при котором инфекция распространяется с кровью. Причиной могут стать абсцессы, фурункулы, обширные травмы, ожоги, тяжелая ангина, гнойный отит, пневмония.

Врачи делают все возможное, но болезнь берет свое. Кто из звезд умер от заражения крови — 5-tv.ru составил список жертв сепсиса.

Юлия Началова

Певицу и телеведущую Юлию Началову привезли в московскую больницу прямо с репетиции. Звезда находилась в тяжелом состоянии из-за осложнившейся подагры и гангрены ноги. Болезнь знаменитости началась с незаживающей натертости на ноге. Несмотря на все старания врачей, певица скончалась из-за остановки сердца на фоне заражения крови в 38 лет.

Олег Табаков

www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

Актер и режиссер Олег Табаков попал в реанимацию по скорой. Врачи поставили неутешительный диагноз — заражение крови. Озвучивались предположения, что сепсис был спровоцирован зубными имплантатами. Артисту становилось все хуже. Он впал в «состояние глубокого оглушения», которое является предкомным. После продолжительной болезни, онкологии и сепсиса, сердце 82-летнего режиссера не выдержало.

Валерия Новодворская

www.globallookpress.com / Vasilii Smirnov

Публицист и политик Валерия Новодворская повредила ногу, но к врачам за помощью решила не обращаться. Травму лечила сама. Это и привело к трагедии. Знаменитость доставили в реанимацию с острым гнойным воспалением левой стопы, осложненным сепсисом. Смерть наступила от инфекционно-токсического шока. Новодворская умерла в 64 года.

Мишель Легран

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Французский композитор, пианист, лауреат пяти премий «Грэмми» и обладатель премии «Золотой глобус». Написал более двухсот песен к кино- и телефильмам. В России, в первую очередь, известен музыкой к киномюзиклу «Шербурские зонтики» и фильму «Афера Томаса Крауна». Маэстро скончался от остановки сердца в 86 лет.

Джефф Конауэй

www.globallookpress.com / h92

Звезда сериала «Такси» и двукратный номинант на премию «Золотой глобус» Джефф Конауэй не справился с пневмонией. На фоне воспаления легких начался сепсис. Актер впал в кому и больше не приходил в себя. После зафиксированной смерти мозга семья решила отключить 60-летнего артиста от аппаратов жизненного обеспечения, так как продолжать медицинские процедуры было бессмысленно.

Шарлби Дин Крик

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Южноафриканская актриса и модель, звезда драматического сериала о супергероях «Черная молния» и фильма «Треугольник печали» неожиданно попала в больницу. Ее состояние стремительно ухудшалось. Причиной стала перенесенная несколько лет назад операция по удалению селезенки. Оперативное вмешательство ослабило иммунитет и сделало уязвимым перед инфекциями. Результаты вскрытия подтвердили, что 32-летняя Дин умерла от бактериального сепсиса.

Мариана Бриди да Коста

Instagram* / heathersechler

Бразильская модель, финалистка конкурса «Мисс Мира — 2008» жаловалась на камни в почках. Неожиданно диагностированный сепсис вызвал некроз тканей верхних и нижних конечностей. Их врачи ампутировали в попытке спасти жизнь 20-летней Бриди. Но все усилия оказались тщетны. Девушка скоропостижно скончалась.

Рик Парфитт

www.globallookpress.com / Bernd Weissbrod

Лидер группы Status Quo умер из-за инфекции, полученной в результате травмы плеча. Хотя до этого момента 68-летний музыкант уже пережил три сердечных приступа и столько же операций на сердце.

Сергей Капустин

Ун Да-син Вячеслав / ТАСС

Заслуженный мастер спорта СССР по хоккею скончался из-за несчастного случая. Летом Сергей Капустин отдыхал на природе и поранил локоть ржавым гвоздем во время купания в пруду. В результате наступило заражение крови. Медики оказались бессильны. 42-летний спортсмен умер в расцвете сил.

Александр Скрябин

© РИА Новости

Русского пианиста и композитора Александра Скрябина, «отца» светомузыки, погубил прыщ на лице. Музыкант неудачно его выдавил. Из-за этого в носогубном треугольнике появился карбункул, а затем начался сепсис. Музыкант умер в 43 года.

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