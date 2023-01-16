«Нужно думать о себе»: Сергей Лазарев хочет завершить карьеру

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Александра Саливанова
Александра Саливанова Эксклюзив 50

Певец Сергей Лазарев признался, что постоянно говорит детям о сложности профессии артиста

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Сергей Лазарев заявил, что подумывает о завершении карьеры. Почему певец хочет принять такое решение и что для него самое сложное в профессии, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Профессия артиста предполагает много физических и эмоциональных затрат. Иногда, по словам певца Сергея Лазарева, справляться с поставленными задачами непросто. О сложностях профессии он постоянно рассказывает не только журналистам, но и своим детям. Каким певец видит будущее своих наследников и почему хочет покинуть эстраду, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

«Я уже не помню, когда последний раз нормально высыпался, потому что засыпаю в одном городе, просыпаюсь в другом, а иногда просто все это происходит в самолетах, поездах», — делится трудностями успеха Сергей Лазарев.

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Певцу сейчас 39 лет, и практически всю жизнь он провел на сцене. Первые шаги он делал в ансамбле имени Владимира Локтева, потом пел в «Непоседах», на смену которым пришла группа «Смэш», после этого стал заниматься сольной карьерой. Певец признается: он любит свою профессию, но иногда очень хочется все бросить и сменить сферу деятельности.

«Нужно постоянно быть в хорошем настроении, ты не можешь никому сказать что-то такое. У тебя на душе могут кошки скрестись, а ты должен все равно улыбаться», — признается Лазарев.

Бесконечные гастроли тоже утомляют артиста. Переезды губительно влияют на физическое здоровье и на нервную систему.

«Мы должны оказываться порой в абсолютно одно и то же время в разных городах, на разных телевизионных площадках. За день может быть по два, по три концерта. И ты везде должен источать радость и позитив», — жалуется Сергей.

Кроме того, на концертах регулярно случаются форс-мажоры, а это — дополнительный стресс.

«У меня были гастроли в Германии, у меня на третьей песне полностью отрубились колонки, которые были направлены в зал, порталы, так называемые. Вот и пока зрители, пока техники ремонтировали, я в общем-то пел без микрофона для зрителей, развлекал», — вспоминает артист.

Сергей Лазарев делится: в последнее время все чаще стал ловить себя на мысли, что надо больше отдыхать.

«Открытие, знаете, какое сделал? Что вообще нужно чаще думать о себе. Сколько бы ты вот ни вкладывал сил в профессию, в музыку, все равно, это всегда будет недостаточно. И нужно не забывать о том, что есть ты», — делится мыслями артист.

Трудоголик-Лазарев привык гастролировать без выходных и давать по несколько концертов в день, но недавно вдруг осознал, что работа — это не главное в жизни.

«Может оказаться так, что ты к 70, 80 годам окажешься абсолютно один без друзей, без семьи, но с профессией. Однако к тому времени уже будут новые герои, новые кумиры, и ты можешь оказаться просто не у дел. Нужно успевать смотреть, что вокруг, путешествовать, если есть такая возможность. Не всего себя отдавать работе», — рекомендует артист.

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По словам певца, впервые это переосмысление пришло к нему после рождения детей. Сергей понял, что отныне он несет ответственность не только за себя, поэтому надо беречь здоровье. Теперь звезда эстрады спешит как можно скорее оказаться дома, где его ждут сын и дочь.

«Любимое мое отвлечение всей публичной жизни — это мои дети. Я с удовольствием прихожу домой, отвлекаюсь от всего этого и просто становлюсь папой», — поделится певец.

Лазарев обожает наследников и хвастается, что в них уже чувствуются творческие задатки.

«Слава богу, что гены-то работают. Понятное дело, что слух есть и голос есть», — гордится артист.

Сергей предполагает, что из дочери получится хорошая актриса. Девочка поражает всю семью своими способностями. Никита занимается танцами, но в последнее время мальчик увлекся программированием. Лазарев гордится успехами сына.

«IT-профессии очень популярны, в тренде, за ними будущее, поэтому Никита прям с головой ушел в разработку игр», — с улыбкой говорит Лазарев.

Однако после посещения папиных концертов и Аня, и Никита в один голос говорят, что тоже хотят выступать на сцене.

«У Никиты просыпаются какие-то актерские навыки. Это я вижу потому, что у него мимика такая стала очень взрослая», — делится певец.

Сергей постоянно объясняет наследникам, как тяжело быть артистом. Рассказывает о трудностях своей сферы деятельности. Но если Никита и Аня захотят пойти по этому пути, отговаривать не станет.

«Я не хочу на них давить вообще, не хочу им навязывать что-то», — признается певец.

Лазарев объясняет: совершенно неважно, какие профессии выберут дети. Главное, чтобы они были счастливы и здоровы. Он поддержит любое решение и всегда придет на помощь.

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