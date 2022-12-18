Киркоров назвал Лазарева своим наследником: «Все заслуженно»

Шоу Сергея Лазарева действительно поражают своим масштабом и красотой.

Имя своего преемника назвал поп-король российской эстрады Филипп Киркоров. Об этом сообщил Telegram-канал «Неопра, блин!». Все свои регалии исполнитель бы передал своему коллеге по цеху певцу Сергею Лазареву.

«Ну, кому передал бы я трон?.. Да ему. Поэтому и корону тоже ему. Вполне все заслуженно», — сказал Киркоров.

Шоу Сергея Лазарева действительно поражают своим масштабом и красотой. К слову, недавно стало известно о планах экс-солиста группы Smash по празднованию Нового года. В частности, селебрити занимается выбором подарков для детей.

Что касается других представителей российского шоубиза, королева шансона Любовь Успенская встретит событие по-домашнему, подготовив презенты дочери Татьяне. Певица Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза) будет отдыхать с семьей в жаркой Индонезии, а звезда Александр Серов, скорее всего, отпразднует в рабочей обстановке.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как провести первые дни нового года, чтобы быть счастливым.