Киркоров назвал Лазарева своим наследником: «Все заслуженно»

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 1 687

Певец Киркоров передал бы Сергею Лазареву все свои регалии

Киркоров назвал Лазарева своим наследником: «Все заслуженно»

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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Шоу Сергея Лазарева действительно поражают своим масштабом и красотой.

Имя своего преемника назвал поп-король российской эстрады Филипп Киркоров. Об этом сообщил Telegram-канал «Неопра, блин!». Все свои регалии исполнитель бы передал своему коллеге по цеху певцу Сергею Лазареву.

«Ну, кому передал бы я трон?.. Да ему. Поэтому и корону тоже ему. Вполне все заслуженно», — сказал Киркоров.

Шоу Сергея Лазарева действительно поражают своим масштабом и красотой. К слову, недавно стало известно о планах экс-солиста группы Smash по празднованию Нового года. В частности, селебрити занимается выбором подарков для детей.

Что касается других представителей российского шоубиза, королева шансона Любовь Успенская встретит событие по-домашнему, подготовив презенты дочери Татьяне. Певица Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза) будет отдыхать с семьей в жаркой Индонезии, а звезда Александр Серов, скорее всего, отпразднует в рабочей обстановке.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как провести первые дни нового года, чтобы быть счастливым.

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Киркоров назвал Лазарева своим наследником: «Все заслуженно»

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