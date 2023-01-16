Самая красивая женщина в мире: как Юрий Гагарин покорил Джину Лоллобриджиду

Советский космонавт настолько понравился актрисе, что она при всех поцеловала его в щеку.

Итальянская звезда Джина Лоллобриджида скончалась на 96-м году жизни. Актриса приобрела мировую известность благодаря ролям в фильмах «Фанфан-Тюльпан» и «Собор Парижской Богоматери».

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5-tv.ru вспоминает, как легенда кино, в которую были влюблены миллионы мужчин из разных стран, не устояла перед советским космонавтом Юрием Гагариным.

История одного поцелуя

Джина Лоллобриджида посетила Советский Союз в 1961 году. Тогда она уже была широко известна и любима за роль цыганки Аделины во французском фильме «Фанфан-тюльпан».

Популярную итальянскую актрису пригласили на II Московский международный кинофестиваль. Причем статус мировой кинозвезды Джина делила с другой приглашенной дивой — Элизабет Тейлор. Кстати, на приеме в Кремле красавицы появились в одинаковых платьях от Dior — что принесло небывалую популярность модельеру Ива Сен-Лорану.

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В один из дней перед участниками кинофестиваля с речью выступил космонавт и Герой Советского Союза Юрий Гагарин. На той встрече в Министерстве культуры СССР Джина Лоллобриджида в качестве почетного гостя сидела в первом ряду месте с другой итальянской актрисой Марисой Мерлини.

Юрий Гагарин во время встречи с участниками II Московского международного кинофестиваля в Министерстве культуры СССР. © РИА Новости / Борис Кауфман

В июле 1961-го Гагарин после исторического полета в космос уже три месяца пребывал в статусе мировой знаменитости. Его приглашали с дружественным визитом в разные страны, он пожимал руки первым лицам государств и монаршим особам. Его лучезарная улыбка не сходила с первых полос газет и кадров кинохроники.

Сама Лоллобриджида потом не раз вспоминала их короткую, но незабываемую встречу.

«Все явно ожидали, что я назову имя Хрущева, но мне его персона была безразлична. Я попросила Екатерину Фурцеву (министр культуры СССР — Прим. ред.) познакомить меня с Гагариным. И она это организовала. В его улыбку и озорной взгляд хотя бы немного, но были влюблены все женщины в мире. И я не была исключением», — вспоминала звезда.

Так, самая красивая женщина в мире, как ее называли после съемок в одноименном фильме, призналась, какое впечатление на нее произвел советский летчик.

По воспоминаниям участников той встречи, итальянская звезда действительно не сводила с Гагарина глаз и не скрывала своего восхищения. Она сфотографировалась с ним на память, а потом она и вовсе при всех поцеловала космонавта в щеку.

© РИА Новости / Яков Халип

Поступок итальянской кинодивы тут же вызвал пересуды в мировой прессе. Фото облетело весь мир. С легкой руки журналистов Гагарину приписали роман с Лоллобриджидой. Некоторые даже сочинили, что страстная итальянка проникла к космонавту в номер через окно. Но как известно, на самом деле все закончилось только поцелуем в щеку.

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Однако у того официального мероприятия было небольшое предложение. Вечером Гагарин составил Джине Лоллобриджиде компанию и галантно показал вечернюю Москуву. Ту прогулку по столице Джина, как позже призналась, запомнила на всю жизнь.

«Когда мы гуляли по ночной Москве, Юрий подарил мне свою фотографию, на обороте которой написал: «Я видел много звезд на небе. Но таких, как вы, нет», — рассказала Лоллобриджида.

По словам актрисы, спустя долгие годы она бережно хранила эту фотокарточку. Она больше не встречалась с Гагариным, но после того раза еще неоднократно прилетала в Москву.