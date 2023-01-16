Джина Лоллобриджида: жизнь кинодивы в самых ярких кадрах

Джина Лоллобриджида, пленявшая умы и сердца мужчин по всему миру, толком никогда и не хотела становиться киноактрисой.

Итальянская звезда Джина Лоллобриджида ушла из жизни на 96-м году. Актриса приобрела мировую известность благодаря ролям в фильмах «Фанфан-Тюльпан» и «Собор Парижской Богоматери».

5-tv.ru вспоминает жизненный путь кинодивы.

www.globallookpress.com / Hill-Hecht-Lancaster Productions

Мог ли знать скромный мебельщик из деревушки близ городка Субьяко, что одна из четырех его дочерей покорит сердца и умы мужчин не только Италии и Европы, но станет известна практически на всех континентах.

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В вымученной режимом Муссолини и Второй Мировой Италии многие еле сводили концы с концами. В 1945 году большое семейство перебралось в пригород Рима. И Луиджина, а именно так звучит полное имя кинодивы, помогала семье как могла — зарабатывала как уличный художник. Ее шаржи и портреты разлетались на залитых солнцем столичных площадях, как горячие пирожки.

Луиджине тогда было лишь 18 и о кино она даже и не думала — мечтала стать скульптором или оперной певицей.

Но и на ту, и на другую профессию нужно было учиться. Это требовало денег. А их не было. Собственно, так девушку и занесло на киноплощадку — в расчете на гонорар статиста. Массовка, эпизод, второй план… Все изменила победа в проводимом в Риме конкурсе «Мисс Италия-1947». Джина Лоллобриджида заняла третье место. Но и этого хватило с лихвой, чтобы предложения ролей посыпались на начинающую актрису словно из рога изобилия.

Кадр из фильма "Соломон и Шеба", режиссер Кинг Видор, 1959г.

Проснулась знаменитой Лоллобриджида после премьеры фильма «Фанфан-тюлпан» в 1952-м. Лента имела ошеломительный успех по всему миру. Тут же последовали предложения не только из Италии, но уже и из Голливуда: «Посрами дьявола», «Большая игра», «Красива, но опасна», «Трапеция», «Так мало никогда», «Соломон и Шеба», «Приходи в сентябре».

Партнерами Лоллобриджиды по съемочной площадке становились звезды первой величины: Жерар Филипп, Хамфри Богарт, Фрэнк Синатра, Берт Ланкастер, Тони Кертис, Юл Бриннер, Рок Хадсон.

Самая звездная ее роль, пожалуй, — цыганка Эсмеральда в ставшей легендарной и хрестоматийной экранизации романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери».

Кадр из фильма "Собор Парижской Богоматери", режиссер Жан Деланнуа, 1956г.

Джина Лоллобриджида наряду с Элизабет Тейлор, Софи Лорен и Брижит Бардо была одним из секс-символов своего времени. Хотя так тогда, конечно же, не говорили. Мужчины восхищались ее красотой и грацией, женщины копировали прически, наряды и повадки любимой актрисы.

Не шумной и не скандальной была семейная жизнь Лоллобриджиды. Сейчас так не принято. В 23 года Джина вышла замуж за югославского врача Милко Скофича. Она всегда хотела стать женой именной врача. Поэтому многим поклонникам давала отказ на предложение руки и сердца. Единственного сына она назвала в честь мужа — Милко младший. Супруги прожили вместе 19 лет, потом разошлись и подали на развод. После того как бывший супруг разбился в автокатастрофе, кинодива больше никогда не заводила романов.

С супругом Милко Скофичем. www.globallookpress.com / Keystone Pictures USA

С 1973 Лоллобриджида окончательно ушла из кинематографа. И дело было не в возрасте. Звезде не хотелось иметь отношения к тому, каким кино становилось год от года. Ей претили зубодробительные боевики и фильмы, напичканные спецэффектами в угоду кассовым сборам.

Повелительница сердец посвятила себя осуществлению своих юношеских мечтаний. Снова взялась за кисть и карандаш, освоила фотожурналистику, выпустила несколько портретных альбомов, сняла документальный фильм о Кубе и интервью с Фиделем Кастро. И, как и мечтала Джина в свои 18, наконец стала скульптором.

Выставки ее работ с успехом проходили по всему миру. А ее статуэтка «Девушка с жемчужиной» стала главным призом Международного кинофестиваля «Балтийская жемчужина».

www.globallookpress.com / SVEN SIMON

Еще одно дело ее жизни — благотворительность. В 2013-м Джина Лоллобриджида выставила на аукцион два десятка драгоценных украшений из своей коллекции. Все вырученные средства, а это несколько миллионов долларов, кинодива пожертвовала в фонд исследования стволовых клеток.

В последние годы Лоллобриджида вела активную жизнь и забросила ни одного их своих увлечений. Она путешествовала, рисовала, фотографировалась, нянчила внука. Помпезно встретила 95-летие в кругу семьи.