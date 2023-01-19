«Медленный убийца» поставит крест на карьере: какая болезнь подточила здоровье Костомарова

Новый пугающий симптом может дополнительно ухудшить и без того тяжелое состояние Романа Костомарова.

Олимпийский чемпион по танцам на льду уже больше недели находится в реанимации, у него поражены оба легких. На фоне пневмонии у спортсмена развился сепсис и начали синеть ноги. А теперь к общей картине добавилась еще и мерцательная аритмия.

Как болезнь отразится на состоянии пациента и его шансах на выздоровление, эксклюзивно 5-tv.ru рассказала врач-кардиолог Юлия Мерзликина.

Что такое мерцательная аритмия

Мерцательная аритмия — это нарушение сердечного ритма. Его симптомы напоминают ощущения после быстрой пробежки или испуга: учащенное сердцебиение, сопровождающееся паникой, беспокойством, одышкой, головокружением и болью в груди.

Отличительной особенностью данного вида аритмии является сокращение мышц в верхних камерах сердца в хаотичном порядке и застой крови в предсердиях.

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В норме здоровое сердце сокращается с частотой от 60 до 80 ударов в минуту. Но при фибрилляции предсердий частота сокращений может увеличиться в десять раз и достичь 600 ударов в минуту.

Врачи называют мерцательную аритмию «медленным убийцей». Она трудноуловима в обычной жизни и вызывает серьезные риски появления инсульта, так как из-за изменения кровотока ввиду неправильного сокращения сердца в сосудах формируются тромбы. Инсульты, связанные с мерцательной аритмией, часто бывают особенно тяжелыми. После них также существует повышенный риск повторных приступов.

Мерцательная аритмия чаще всего поражает организм в пожилом возрасте, но от нее не застрахованы и молодые люди. Установить причины возникновения подобных сбоев в работе сердца довольно сложно, потому что на него влияет множество факторов.

Опасна ли аритмия для лежащего в реанимации Костомарова

Роман Костомаров уже около десяти дней подключен к аппаратам ИВЛ (искусственная вентиляция легких) и ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация), а также находится в медикаментозной коме. Такие меры принимаются в экстренных случаях для поддержания жизни пациента.

Учитывая обстоятельства, невозможно точно спрогнозировать, как аритмия отразится на его здоровье.

«Мерцательная аритмия — хроническая и „сопровождает“ пациента долгие годы. Это, конечно, ухудшает состояние, но не определяет прогноз. От нее не умирают, врачи могут помочь достичь нормального качества жизни, но если человек не принимал антикоагулянты, тогда он может получить большой инсульт вплоть до смертельного», — пояснила кардиолог.

По словам Мерзликиной, для профессиональных спортсменов наличие мерцательной аритмии чаще всего сулит окончание карьеры.

«В зависимости от того, какой спортсмен, их можно оперировать в попытке избавить от всей этой истории, но вообще это приводит к окончанию карьеры чаще всего», —подытожила Юлия Мерзликина.

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Какие прогнозы дают врачи Роману Костомарову

Медики пока описывают состояние спортсмена как стабильно тяжелое. Однако при этом отмечают небольшие улучшения.

«Костомаров по-прежнему в стабильно тяжелом состоянии. Ухудшение в случае Романа может быть фатальным, поэтому сейчас оно стабильно. Некоторые улучшения наметились, но пока мы надеемся на лучшее и ждем, когда антибиотики подействуют», — поделился информацией хореограф Максим Ставиский.

Давать какие-либо прогнозы в такой ситуации невозможно. Врачи планируют отключить от аппарата ЭКМО, поскольку есть признаки, указывающие на то, что Костомаров достаточно стабилен, чтобы его легкие функционировали самостоятельно.

Фигурист Роман Костомаров попал в больницу 10 января с болью в груди. У него диагностировали пневмонию, а позже начались осложнения в виде гидроторакса и сепсиса.