Как определить у себя аритмию и к каким последствиям она может привести

Кардиолог Наталья Гаврилюк рассказала 5-tv.ru о симптомах аритмии и способах определить проблемы с сердцем на ранней стадии заболевания. Слово «аритмия» в переводе с греческого означает «несогласованность», это группа заболеваний, в которую входят различные нарушения в проводящей системе сердца и нарушения сердечного автоматизма. К ним относятся экстрасистолия, различные варианты тахикардии, фибрилляция предсердий, трепетания — и все они показывают себя по-разному.

«Экстрасистолия может проявляться просто редкими внезапными толчками в груди, перебоями. Иногда экстрасистолия отсутствием ударов, то есть ты ощущаешь, что удара как будто бы не было — должен был прийти, но его не было, потому что сердце сократилось внезапно, еще не наполнившись кровью», — рассказывает Гаврилюк.

Тахикардия часто сопровождается ощущением дрожи в груди, а главным признаком фибрилляции предсердий является чувство, что сердце сокращается нерегулярно и работает несимметрично — это так называемый «бред сердца».

«Диагностика сейчас все лучше и лучше: это холтеровский монитор наш стандартный, который мы всегда использовали, и сейчас есть некоторые девайсы на руку, которые позволяют выявлять редкие нарушения ритма, которые появляются у человека раз в месяц, и в этот день невозможно подгадать и повесить ему суточный монитор ЭКГ», — поясняет доктор.

Современные производители смартфонов и гаджетов часто наделяют их измерителями сердечного ритма. Ежедневное использование таких аппаратов поможет определить редкие нарушения работы главного кровяного насоса на самых ранних этапах, что значительно облегчит профилактику или лечение в будущем.

«Есть так называемые „красные флаги“ аритмии. Это появление болей в груди, одышки, слабости внезапной, снижение давления, головокружение, обмороки, или если у родственников были внезапные смерти в анамнезе, у кого-то из близких родственников, ну и наличие как таковой кардиальной патологии, врожденных проблем с сердцем, шумов», — предупредила врач.

По совам Гаврилюк, у молодых пациентов, которые порой замечают неравномерность ударов сердца, зачастую наблюдаются разовые функциональные нарушения, которые еще не говорят о заболевании. Возможно, это реакция организма на стресс или эмоциональную перегрузку. Сбои сердцебиения возможны даже из-за проблем с пищеварительной системой. В таких случаях вмешательство специалистов обычно не требуется. Но чем человек старше, тем внимательнее стоит относиться к перечисленным выше симптомам: заметив их, поспешите на прием к кардиологу.

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