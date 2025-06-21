Ирония судьбы Валентины Талызиной: главные роли на сцене и в кино

Актрисы театра и кино не стало на 91-м году жизни.

На 91-м году жизни скончалась народная артистка РСФСР Валентина Талызина. В фильмографии актрисы — более 100 ролей в кино и более 20 в телесериалах. Звезду дважды наградили «Золотым орлом» за лучшую женскую роль на телевидении.

5-tv.ru вспоминает главные роли знаменитой артистки.

Умерла звезда «Иронии судьбы» Валентина Талызина

Валентина Талызина на сцене театра

www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova; 5-tv.ru

В 1958-м Валентина Талызина успешно окончила вуз и пришла на работу в театр имени Моссовета. Ей повезло стоять на одной сцене с Фаиной Раневской, Верой Марецкой, Варварой Сошальской.

Особую благодарность начинающая актриса испытывала по отношению к главному режиссеру театра — Юрию Завадскому. Именно он смог рассмотреть в ней талант и доверить серьезные роли в постановках.

Под его руководством Талызина сделала первые успешные шаги на сцене театра, а потом блистала в спектаклях: «Петербургские сновидения», «Царская охота», «Царствие земное», «Пиковая дама».

Лучшие роли Талызиной в кино

Работа с известными режиссерами принесла актрисе настоящую популярность и всенародную любовь. Впервые Талызина оказалась на съемочной площадке в 60-х годах. Она снялась более чем в 100 фильмах и сериалах.

«Зигзаг удачи» (1968)

Кадр из к/ф «Зигзаг Удачи», реж. Эльдар Рязанов, 1972 г.

Комедия Эльдара Рязанова, основанная на одноименной повести Рязанова и Эмиля Брагинского, принесла Валентине Талызиной первый настоящий успех. Она сыграла энергичную и незамужнюю приемщицу фотоателье Алевтину.

Артистке удалось создать образ, в котором при всей внешней неказистости была бездна человеческой нежности, доброты и достоинства.

«Старики-разбойники» (1971)

Кадр из к/ф «Старики-разбойники», реж. Эльдар Рязанов, 1972 г.

Эту ленту по праву считают бессмертным произведением киноискусства. На создание фильма режиссера Эльдара Рязанова вдохновила история одного пенсионера, с которым он лежал в больнице. Пожилой мужчина пожаловался, что его насильно отправили на пенсию.

Обычная, на первый взгляд, история зацепила Рязанова. Он пересказал ее Эмилю Брагинскому. Так появился сценарий о приключениях двух неугомонных старичков. В комедии Талызина исполнила роль секретарши.

«Афоня» (1975)

Кадр из к/ф «Афоня», реж. Георгий Данелия, 1975 г.

Фильм признанного мастера комедии Георгия Данелия про пьющего слесаря-сантехника Афанасия, который противостоит миру ханжей и бюрократов, стал народным хитом.

Его быстро разобрали на цитаты: «Гони рубль, родственник!» или «Совести-то у меня — во! С прицепом! А времени нет!» — полюбились многим поколениям россиян. В картине Валентина Талызина исполнила роль инженера Людмилы Ивановны.

«Ирония судьбы, или С легким паром!» (1976)

Кадр из к/ф «Ирония судьбы, или С легким паром!», реж. Эльдар Рязанов, 1975 г.

Всесоюзную славу и любовь актриса почувствовала после выхода рязановской комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!». В ней она сыграла роль Надиной подруги Вали.

К тому же голосом Талызиной говорит и сама Надя, блестяще воплощенная на экране польской актрисой Барбарой Брыльской. Фильм является своеобразным русским символом Нового года. Без нее не проходит ни одна встреча главной ночи в году.

«Непрофессионалы» (1985)

Кадр из к/ф «Непрофессионалы», реж. Сергей Бодров, 1985 г.

В фильме сценарист и режиссер Сергей Бодров повествует о судьбе «тихих» мальчиков с громкими гитарами. Молодежный самодеятельный ансамбль отражает сущность поколения детей эпохи духовного застоя.

Сергею Бодрову удалось не только показать бездуховность героев, но и открыто указать на вину общества, которую оно несет за искалеченные судьбы «непрофессионалов». В фильме Валентина Талызина исполнила главную роль Жени. Свою работу в ленте актриса считала самой любимой среди всех остальных сыгранных в кино.

«Ирония судьбы. Продолжение» (2007)

Кадр из к/ф «Ирония судьбы. Продолжение», реж. Тимур Бекмамбетов, 2007 г.

В 2000-х актриса появилась на съемочной площадке культовой комедии, продолжение которой снял режиссер Тимур Бекмамбетов. Главные роли сыграли Елизавета Боярская и Сергей Безруков.

В ремейке нетленной классики Талызина сыграла роль тети Вали.

«Достоевский» (2011)

Кадр из сериала «Достоевский», реж. Владимир Хотиненко, 2011 г.

В 2011 году артистка снова исполнила роль тети. На этот раз она предстала в образе родственницы главного героя в сериале «Достоевский».

Режиссер Владимир Хотиненко и сценарист Эдуард Володарский решили показать русского писателя не только как творческую личность, но, в первую очередь, как человека. Лента отличается впечатляющими сценами, сильной игрой актеров и серьезной операторской работой.

Валентина Талызина как актер дубляжа

Валентина Талызина не только участвовала в съемках. Она активно озвучивала художественные и мультипликационные ленты. Ее голосом говорила Марта Озола из «Долгой дороги в дюнах», Пилар из «ТАСС уполномочен заявить…», а также мама Дяди Федора Римма в «Трое из Простоквашино» и «Каникул в Простоквашино».

Кадр из мультфильма «Трое из Простоквашино», реж. Владимир Попов, 1978 г.

Отличительной чертой актрисы была ее прямолинейность и талант. Талызина всегда умела блестяще раскрыть внутреннюю красоту персонажа, даже если внешность у него была не слишком привлекательная.