Печенье с лапками: врач оценила добавки эко-белка из сверчков в продукты из ЕС

Рацион жителей Европы больше не будет прежним. Производителям разрешили добавлять порошок из сверчков в продукты питания. Придется ли такая выпечка покупателям по вкусу, сообщила диетолог Соломатина.

Евросоюз официально одобрил использование порошка из домашних сверчков в продуктах питания. Они стали третьими разрешенными к употреблению в пищу в этом регионе насекомыми. Ранее в пищу начали добавлять мучных червей и перелетную саранчу.

Необычный ингредиент теперь появится в хлебе, печеньях, макаронах, соусах, шоколаде и даже пиве. Как этот продукт скажется на пользе и вкусе еды, эксклюзивно Пятому каналу рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

Чем белок насекомых отличается от животного

По словам эксперта, в мире давно искали универсальный источник протеина (белка). Обратив внимание на культуру питания азиатских и африканских народов, ученые признали насекомых отличным источником этого полезного элемента. Исследователи сошлись во мнении, что в таком продукте содержится гораздо больше искомого вещества (до 70%), чем в говядине и свинине (20%), а процесс усвоения проще, чем при переваривании животных белков.

В привычном мясе содержится не только белок, но и бесполезный для человека «обвес». Самым существенным недостатком является то, что протеин в говядине и свинине идет в сопровождении жиров и ряда других не совсем полезных веществ, которые негативно отражаются на здоровье, чего не скажешь о тех же сверчках.

«Насекомые практически не имеют жира, в основном, они представлены белком и микро-, и макроэлементами, поэтому на килограмм веса биомассы насекомых и на килограмм веса той же говядины или свинины — получается различное содержание полезных веществ, которые не несут с собой балласта», — отметила врач-диетолог.

Проблема заключается в том, что после употребления животного белка организму нужно вывести лишнее. На это тратится довольно много энергии, поэтому далеко не каждому человеку под силу это сделать. Например, если организм ослаблен, рекомендуется воздерживаться от тяжелой пищи, но полезные элементы ему все равно нужны, поэтому следует рассмотреть и другие источники белка.

«Ослабленным людям, детям, и так далее нельзя употреблять жареную говядину или жареную свинину. Им дают курочку, рыбку в виде тефтелек измельченных, а почему? Потому что чтобы их желудочно-кишечный тракт мог максимально вытащить необходимое количество питательных веществ из этих продуктов», — отметила специалист.

Несмотря на вышеописанные факторы, полностью отказываться от любимой пищи и переходить на сверчковый белок не стоит.

«Это не говорит о том, что нужен питаться одними насекомыми, к примеру. Традиционные наши блюда должны оставаться», — отметила эксперт.

В чем польза сушеных сверчков

Даже при наличии хорошего питания организм иногда испытывает недостаток нужных веществ. Такое состояние возникает, когда продукты просто не усваиваются, особенно часто эта проблема прослеживается у пожилых людей.

«В силу того, что с возрастом уже не так поджелудочная работает, в желудке образуется пониженная кислотность, поэтому им говорят холестерин уменьшить, так как возникают проблемы с кишечником, потому что красное мясо долго может оставаться непереваренным. Значит, оно будет способствовать развитию воспалений в кишечнике и нехороших микробов», — сообщила специалист.

Сверчки же перевариваются гораздо легче, потому что не требуют особого всплеска желудочного сока и ферментов.

«Насекомые легко усваиваются, они не будут долго лежать в желудочно-кишечном тракте, они не требуют на свое переваривание большое количество желудочного сока, там других ферментов, той же поджелудочной. Особенно если их вот как сейчас предлагают, измельчать в порошок и обогащать ими какие-то другие продукты питания. Ну, значит, человек будет получать из этого продукта больше белка, чем, скажем, углеводов», — отметила диетолог.

В пользу потребления насекомых говорит и то, что в них содержится мало соединительной ткани, как например, в говядине, которая плохо усваивается в организме. Желудок благополучно и быстро расправляется со сверчками и их остатки не скапливаются в кишечнике, как это бывает с мясом. Кроме всего прочего, в них содержится множество микро и макроэлементов.

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Также сверчки не подвержены заболеваниям, опасным для человека, и не являются переносчиками паразитов, поэтому производство такого продукта представляет меньше рисков как для фермеров, так и для покупателей.

Кому опасно есть сверчков

Особых противопоказаний при употреблении насекомых нет. Врач-диетолог выявила только два — индивидуальную непереносимость белка насекомых и различные аллергии. Но такие патологии встречаются довольно редко.

«Понятно, что индивидуальные особенности есть и здесь, поскольку в общем-то многие, особенно крылатые насекомые, например, сверчки, имеют хитиновую оболочку. У некоторых людей есть аллергия на хитин. Конечно, издержки будут, это понятно, но тем не менее, если так посмотреть, логически подойти к этому вопросу, в принципе, это такой достаточно хороший источник необходимых нам веществ», — отметила эксперт.

Стоит ли вводить сверчков в рацион питания

Врач-диетолог ответила, что не нужно бояться вводить в рацион насекомых. Однако делать это следует постепенно.

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Другой вопрос — это себестоимость продукта. Для того чтобы произвести мясо необходимо множество усилий и материальных вложений, тогда как для разведения насекомых не требует сложных ферм и схем.

«Да, Россия, может позволить себе выращивать крупный рогатый скот. Есть место, есть условия, есть, где корм выращивать, а есть страны, которые просто не могут этого себе позволить. И когда, естественно, цены на многие аспекты, на те же энергоносители растут, то это производство становится проблемой. Поэтому, конечно, тогда выход питания один — пользоваться такими источниками белка как насекомые, к примеру», — сообщила диетолог.

По мнению эксперта, все взаимосвязано. Чем больше средств вкладывается в развитием скотоводства, тем меньше денег остается на другие нужды, например, социальные. Приверженность людей к универсальным источникам белка поспособствует уменьшению затратных предприятий, что высвободит деньги из бюджета и позволит направить их на развитие других сфер общества.