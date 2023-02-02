Что делать с огарком сретенской свечи после молитвы дома

Сретение Господне отмечается спустя 40 дней после Рождества — 15 февраля. В этот день Богородица принесла младенца Иисуса в храм и преподнесла дары Всевышнему. У порога святыни ее встречал праведник Симеон.

Символом церковного праздника является свеча. Поэтому в храме перед началом Божественной литургии совершается особый ритуал. Он называется «Чин благословения свещъ». Над свечами произносится молитва, затем их окропляют святой водой и раздают верующим.

Зачем нужно зажигать свечи во время молитвы

Свеча, зажигаемая перед иконой, является знаком молитвы и духовного устремления к Богу.

Этот обычай возник в ветхозаветные времена. Первые христиане скрывались от преследований язычников. Чаще всего они молились в убежищах ночью. Огонек свечи разгонял тьму вокруг и напоминал, что Христос есть свет миру.

«Воск означает нашу чистоту и не скверность приношения. Мягкость и послушность — знак раскаяния в упорстве и послушания. Воск, как способный воспринимать всякий образ — символ воссоздания человека. Как собираемый от цветов изображает благодать Святого Духа», — писал архиепископ Симеон Солунский.

Любая искренняя молитва, вознесенная к Господу, Пресвятой Богородице или святым мученикам, при возжжении и горении Сретенских свечей, имеет благодатную силу.

В чем особенность сретенских свечей

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Освященная на Сретение свеча обязательно зажигается дома, чтобы человек стал ближе к Богу и смог донести ему свои слова. Она предназначается сугубо для возжжения во время молитвы, чтобы открыть сердце перед Спасителем и попросить его о помощи:

в тяжелых жизненных ситуациях;

при проблемах в личной жизни или на работе;

во время сильной тревоги за родных и близких.

Священнослужители напоминают, что со сретенскими свечами никакие магические ритуалы не проводятся. Это считается грехом.

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Сретенские свечи — история

Олег Варов / patriarchia.ru

В праздник Сретения Господня свечи благословляют в память о древней византийской традиции. В VI веке империя едва оправилась после страшной эпидемии язвы. Духовные процессии с зажженным огнем, с одной стороны, символизировали свет надежды, с другой, защищали людей от заражения. Кроме того, шествие с горящими свечами ученые связывают со словами праведного Симеона Богоприимца.

«Яко видесте очи мои спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем всех людей: свет во откровение языком», — гласит Евангелие от Луки.

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Этот обычай прижился на Западе. В католической церкви на праздник Сретения Господня в храмах совершается благословение свечей и крестный ход с ними. Существует также традиция зажигать сретенские свечи во время мессы при чтении Евангелия и Евхаристического канона.

В Православной церкви сохранился только «Чин благословения свещъ на Сретение Господне». В Требнике предписывается совершать его перед Царскими вратами «по часех, прежде начатия священныя Литургiи».

Бытует мнение, что сретенская свеча — это магический атрибут, оберег, который и от грозы спасет, и от пожара. Церковь с такой точкой зрения не согласна.

Свеча является религиозным символом, а защита от природных явлений свойственна языческим атрибутам. Принесенные домой из храма сретенские свечи возжигают во время молитвы, как и освященные в другие дни.

Как правильно ставить сретенскую свечу

www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn

Принесенную из храма после богослужения сретенскую свечу рекомендуется поставить дома возле икон. Она хранится на протяжении года и зажигается по особым случаям с молитвой: «Прими Господи жертву сию за раба Твоего (имя человека)».

Если свеча ставится какому-либо святому, то произносятся слова: «Святый угодниче Божий (имя) моли Бога о мне (или родственниках с перечислением имен).

Можно читать специальные молитвы, но разрешается и говорить от себя. Главное, чтобы мысли и желания были искренними и чистыми.

Что делать с огарком сретенской свечи

www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Свечи, освященные в Сретенье Господне, обязательно хранятся у икон до следующего года.

А вот огарки требуют определенных действий. Их ни в коем случае нельзя выбрасывать. После молитвы остатки воска необходимо отнести в храм для переплавки.

При этом важно помнить, что церковные свечи посвящаются Богу. Поэтому огарки сретенских свечей запрещено передавать «целителям», «знахарям», «бабкам». Это расценивается как святотатство и кощунство по отношению к святыне.

Сретенские суеверия — народные приметы

www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Не стоит отправляться в далекую дорогу, она может плохо завершиться.

Ругаться на Сретение — к беде.

Варить и бить яйца — к бесплодию.

На Сретение класть деньги на кухонный стол — к бедности.

Если шить и вышивать в этот день, то в дом может ударить молния.

Если 15 февраля на улице найти деньги, то поднимать не стоит. В этот день часто переводят порчу на монеты, а поднявший их рискует навлечь зло на себя.