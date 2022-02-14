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Дом без порчи и зла: обряд на праздник Сретение Господне 15 февраля

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Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала 11 075

Среди верующих считалось, что с приходом весны в жилище скапливалось слишком много отрицательной энергетики, от которой необходимо избавляться.

Дом без порчи и зла: обряд на праздник Сретение Господне 15 февраля

Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович

В праздник Сретение Господне, 15 февраля, верующие обычно проводили специальный обряд. Считалось, что с приходом весны в жилище накапливается негативная энергия, которая может привести в дом порчу и другие беды.

Особенности обряда

Обряд на праздник Сретение Господне обязательно проводится мужчиной. Если в доме их несколько, тогда дело брал в свои руки самый старший представитель сильного пола. Ну, а если в жилище не было мужчин, тогда обряд приходилось провести женщине.

Обряд

Возьмите в руки икону Иисуса Христа или праздника Сретение Господне. Выйдите из своего жилища и закройте за собой дверь, но не на замок. Постучите в дверь и через пять-десять секунд войдите обратно.

Затем обойдите место, в котором ваша семья проводит больше всего времени. Три раза остановитесь и скажите: «Господи, Боже наш, войди к нам и благослови!». После завершения пройдите по всем комнатам в жилище.

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