Притягивает не тех: какие черты лица «мешают» Ивлеевой выйти замуж

Слава к Насте Ивлеевой пришла благодаря созданным ею юмористическим роликам в соцсетях. Вскоре девушка стала звездой телевидения, вот только личного счастья так и не обрела.

Поклонники блогера и телеведущей Насти Ивлеевой не устают обсуждать личную жизнь 32-летней знаменитости. В сети то и дело появляются новости, что она вновь встречается со своим бывшим мужем — хип-хоп исполнителем Элджеем. Девушка жалуется на пристальное внимание окружающих к этой теме, однако сама провоцирует слухи о воссоединении с ним.

Телеведущая уверяет, что связь с Элджеем — пройденный этап, она ищет новую любовь. Чтобы найти спутника жизни, Настя даже согласилась принять участие в реалити-шоу. Но отделалась лишь несколькими страстными поцелуями с участниками проекта. Новых отношений на программе девушка не обрела.

Такое положение дел на личном фронте, по мнению эксперта, «написано» у знаменитости на лице. Согласно физиогномике — технике чтения информации по лицу, — некоторые особенности внешности Ивлеевой говорят о том, что ей очень сложно удержать партнера рядом с собой. Настя постоянно находится в движении и может легко пожертвовать личным счастьем ради участия в очередном шоу.

Физиогномист Елена Мифф эксклюзивно для Пятого канала составила портрет личности Насти Ивлеевой, а также объяснила, какие черты предопределили успешную карьеру и личное одиночество блогера.

Черты успеха на лице Насти Ивлеевой

www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Путь к славе у девушки оказался тернист, но известность к ней пришла довольно легко. Ивлеева родилась в деревне, затем переехала в Санкт-Петербург, где окончила университет. Во время учебы в вузе она стала подрабатывать мастером по маникюру и хостес в развлекательных заведениях, а в столице устроилась менеджером в автомобильный салон. Именно эти рутинные способы заработка помогли ей приобрести нужные контакты, чтобы потом заявить о себе на всю страну.

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Вскоре Ивлеева начала публиковать в социальной сети ролики. Сначала темой ее блога стал спорт, а потом в нем появились юмористические видео. Именно смешной контент прославил Настю и заставил толпу фанатов обратить на девушку с веснушками внимание. Популярность в интернете открыла для нее дорогу на телевизионные экраны. По словам физиогномиста, удача написана на лице знаменитости.

«Первый знак успеха Ивлеевой — врожденные и очень ровные черты лица. У женщин это встречается крайне редко», — сообщила эксперт, глядя на портрет знаменитости.

Эти особенности говорят о том, что Настя — прямолинейный и целеустремленный человек. Ивлеева может не только что-то придумывать, но и прагматично искать выходы из сложных ситуаций.

«Тип лица у нее смешанный. В нем четко читаются круг и треугольник. Это означает, что с одной стороны она очень творческая, с другой — осознанная», — отметила эксперт.

Привлечь нужные связи и заразить своей харизмой публику Ивлеевой до сих пор помогает ее яркая позитивная энергетика.

«Настя в любой сфере добилась бы успеха, она рождена, чтобы светиться, блистать и быть звездой. У нее это заложено в жизненной программе», — прокомментировала специалист.

Образ Настюшки-опасности

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Ивлеева не раз со смехом вспоминала, что узнавать на улицах ее начали по псевдониму Настюшка-опасность. Девушка уже не помнит, как это имя появилось, но именно оно принесло ей известность. Блогер пробовала использовать похожие прозвища, например, Настюшка-справедливость, но они не пользовались популярностью.

Возможно, история псевдонима заключается в том, что Ивлеева любит пощекотать свои нервы и сама привлекает в жизнь экстрим. Она не стесняется снимать, даже когда ее останавливают сотрудники ГИБДД, пробовать что-то новое во время очередных проектов о путешествиях.

«Она сама привлекает в свою жизнь риск, он ей необходим для получения адреналина, потому что она человек огня с точки зрения физиогномики», — сказала эксперт.

Однако в характере Ивлеевой есть и недостатки — ее энергетика довольно нестабильна. В студенческое время ее тяготила ежедневная занятость по утвержденному графику. Насте хотелось иметь плавающее расписание. Ненависть к рутине распространилась не только на работу, но и на отношения. Влюбившись, она может с головой отдаться чувствам, но потом все бросить ради нового шоу или другого проекта.

«Она нестабильная, поэтому у нее много партнеров, либо могут быть большие перерывы в личной жизни, в которые она занимается самореализацией, то есть она готова пожертвовать личными отношениями, для того чтобы, например, осуществить какой-то крупный проект или все резко бросить и уйти в любовь с головой. Это ей присуще. Она человек огня», — прокомментировала специалист.

Однако перед тем как отдаться эмоциям, телеведущая долго присматривается к потенциальному партнеру и тщательно выбирает окружение. Ей важно, чтобы рядом с близкими она чувствовала себя комфортно. И если решает впустить человека в свою жизнь, то старается постоянно поддерживать отношения.

Уши императрицы и благородное происхождение Насти Ивлеевой

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Черты Ивлеевой указывают, что у нее аристократические корни.

«”Уши императрицы», — часто такое говорят про людей, у которых в генетике есть благородная кровь, даже не смотря на то, что они родились в бедной семье. Эта деталь свидетельствует, что, например, прабабушка и прадедушка принадлежали к дворянскому роду», — поведала физиогномист.

Форма ушей Ивлеевой также указывает на то, что девушка не останется без денег. Она умеет привлекать финансы в свою жизнь и грамотно распоряжаться ими.

«Ее уши также говорят, что она никогда не потеряет материальное благополучие. Стоит только взглянуть на мясистые мочки, которые немного топорщатся в ее случае, и это сразу становится понятно», — отметила физиогномист, разглядывая портрет знаменитости.

Благородное происхождение Ивлеевой, по словам специалиста, также способствовало быстрому развитию карьеры знаменитости.

«Она реализовала финансовый аспект, стала звездой и теперь блистает на телевизионных экранах. Это тоже говорит, что предки у нее были развитые умственно и физически», — выделила эксперт.

Веснушки счастья и признаки богатства на лице Насти Ивлеевой

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Главной особенностью Ивлеевой являются ее веснушки. Физиогномист уверена, что они привлекают в жизнь знаменитости яркие позитивные эмоции, а также финансы и любовь.

«Такие веснушки даются не каждому. Они встречаются у одного человека из ста. Ивлеева обладает веснушками счастья, которые также говорят о том, что она никогда не останется бедной», — рассказала Мифф.

О денежном благополучии говорит и подбородок Насти. Эта деталь показывает, что у телеведущей есть задатки инвестора. Знаменитость знает, как привлечь и приумножить состояние. Вероятно, в скором времени Ивлеева найдет новые способы заработка.

«После сорока лет сможет вкладывать денежные средства и достаточно удачно, то есть во второй части жизни ей представится возможность создать какой-то бизнес, для того чтобы не потерять все нажитое, то есть она может заниматься и творчеством, и инвестициями», - предрекла специалист.

Вероятно, Ивлеева давно об этом думает. Еще во время пандемии коронавируса она запустила благотворительный проект поддержки малого и среднего бизнеса. Помогая другим, Настя, скорее всего, задумается и о собственном деле. Веснушки счастья и подбородок «инвестора» показывают, что ее начинания окажутся успешными.

Широко расставленные глаза и линия волос Насти Ивлеевой

Instagram* / nastyaivleeva

Главной особенностью Ивлеевой являются ее веснушки. Физиогномист уверена, что они привлекают в жизнь знаменитости яркие позитивные эмоции, а также финансы и любовь.

«Такие веснушки даются не каждому. Они встречаются у одного человека из ста. Ивлеева обладает веснушками счастья, которые также говорят о том, что она никогда не останется бедной», — рассказала Мифф.

О денежном благополучии говорит и подбородок Насти. Эта деталь показывает, что у телеведущей есть задатки инвестора. Знаменитость знает, как привлечь и приумножить состояние. Вероятно, в скором времени Ивлеева найдет новые способы заработка.

«После сорока лет сможет вкладывать денежные средства и достаточно удачно, то есть во второй части жизни ей представится возможность создать какой-то бизнес, для того чтобы не потерять все нажитое, то есть она может заниматься и творчеством, и инвестициями», — предрекла специалист.

Вероятно, Ивлеева давно об этом думает. Еще во время пандемии коронавируса она запустила благотворительный проект поддержки малого и среднего бизнеса. Помогая другим, Настя, скорее всего, задумается и о собственном деле. Веснушки счастья и подбородок «инвестора» показывают, что ее начинания окажутся успешными.

Губы романтика Насти Ивлеевой

© РИА Новости / Валерий Мельников

В то же время Настя, как и любая другая девушка, мечтает об отношениях, любви и поддержке со стороны противоположного пола. Многое насчет ее позиции по поводу любви способны рассказать губы.

«Они говорят о том, что она не жадная, о том, что Ивлеева бывает расточительной, но исключительно для себя. Она не мстительная. Хочет любить и быть любимой», — рассказала эксперт.

Самым ярким романом в ее жизни оказались отношения с Элджеем. И история пары, вполне возможно, получит продолжение, но недолгое.

По мнению физиогномиста, Ивлеевой лучше поискать другого человека, того, кто даже внешне противоположен ей. Голубоглазый брюнет — вот тот, с кем она обретет счастье. И по характеру избранник должен быть мягче, чтобы заземлять огненный потенциал звездной спутницы.

«Он может быть творческий, но поспокойнее. Ей нужен хороший парень, который станет смотреть на нее, как на звезду», — сказала физиогномист.

С таким мужем она сможет прожить дольше, чем в первом браке. Стоит лишь избегать плохих парней, к которым она тянулась все это время.

Недавно Настя спровоцировала слухи о своем романе с 21-летним актером Марком Эдельштейном, которого уже прозвали русским Тимоте Шаламе. Поклонники подозревают, что во время съемок «Монастыря» между Ивлеевой и Эдельштейном завязались не только рабочие отношения. Однако молодые люди пока не комментируют, что их связывает друг с другом.

Когда Настя Ивлеева обретет личное счастье

Настя Ивлеева со своим бывшим мужем Элджеем. © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Долго находиться в отношениях у Насти не получается. Причин у этого много.

«Браков у нее будет три штуки минимум, вполне возможно, что и больше. Она не стабильна, находится в отношениях, пока любит», — заметила эксперт.

Выбрав спутника она останется с ним, пока огонь страсти в ней окончательно не потухнет. Но практика показывает, что рано или поздно этот момент все-таки наступает. И Ивлеева вновь остается одна. Также влюбленностью девушки часто злоупотребляют в корыстных целях, поэтому Ивлеевой следует тщательнее выбирать спутников.

Настя Ивлеева ответила на слухи о новом романе с Элджеем: повязки, связки и намеки

«Я думаю, что она до сих пор испытывает к Элджею чувства, и еще будет одна попытка воссоединения, но ничего не получится. Очень скоро у нее случатся новые отношения», — предрекла физиогномист.

Личное счастье девушка обретет в течение двух лет. Рождение детей пока не входит в планы звезды. Но если Ивлеева все-таки решится родить, то у нее будет один ребенок и, скорее всего, мальчик.

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