Надежный помощник автолюбителя: как выбрать точный алкотестер

Домашний алкотестер помогает определить стоит ли садиться за руль после вечернего застолья или поездка обернется лишением прав.

Часто случается, что вечером водитель машины что-то праздновал, а на утро не знает, можно ли ему уже садиться за руль. Если вдруг шофера остановят сотрудники ГИБДД и обнаружат остатки алкоголя в крови, то автомобилист рискует остаться без прав.

Находчивые владельцы машин нашли, как им кажется, надежный способ самопроверки и заводят домашние недорогие портативные алкотестеры. Помогают ли такие устройства получить точный результат, выяснила « Самая полезная программа ».

Как работают алкотестеры и какие модели применяют в ГИБДД

Работают алкотестеры довольно просто. Датчик реагирует на пары спирта и подсчитывает, какая концентрация алкоголя содержится в выдыхаемом воздухе.

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Чтобы избежать недоразумений, связанных с тем, что схожие с алкоголем вещества содержатся в самом теле владельца машины и некоторых безвредных продуктах (сдобе, кефире и других), норма спирта в выдыхаемом воздухе не равняется нулю.

«В настоящее время принята юридическая норма — 0,16 промилле», — уточнил врач-нарколог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Жиляев.

Получить достоверный результат позволяет профессиональное оборудование с электрохимическим датчиком. Но если водителю машины прибор нужен для того, чтобы просто контролировать свое состояние, то можно купить и дешевую полупроводниковую модель.

Какими бывают дешевые модели алкотестера

Диапазон цен на алкотестеры достаточно велик. В магазинах можно найти модели от трехсот рублей до нескольких тысяч. Стоит ли переплачивать, можно узнать, лишь протестировав несколько моделей разных ценовых категорий.

Для эксперимента взяли четыре модели. Алкотестеры за 300, 600, 900 и 1200 рублей. Внешне они довольно похожи, кроме самого дешевого образца, у которого отсутствует дисплей. Вместо экрана устройство оборудовано тремя разноцветными лампочками.

«Зеленый — это безрисковая зона, по мнению данного алкотестера. Желтый — это зона опасности, если брать эквиваленты, то это возможное обнаружение остаточных явлений алкогольного опьянения. И красное — это, соответственно, наличие этанола в концентрациях, препятствующих вождению», — пояснил действие алкотестера врач-нарколог.

В остальных приборах результат отображается на экране, то есть, по сути, водитель должен по цифрам понять, вышел ли алкоголь из организма.

Чтобы проверить алкотестеры, за эталон взяли показания профессионального аппарата. Именно такими пользуются инспекторы ГИБДД. Для начала убедились, что приборы работают исправно.

В эксперименте приняли участие также три добровольца, которых перед испытанием попросили дунуть в каждый алкотестер. Контрольный и три купленных аппарата не обнаружили паров спирта. А вот прибор за 600 рублей показал 0,02 промилле. Это связано с естественными биологическими процессами в организме.

«У каждого из нас в крови в выдыхаемом воздухе могут быть следы эндогенного этанола, то есть того, который всегда циркулирует в нашем организме. Здесь концентрация этого настолько мала, что она не будет влиять на ваше отстранение от той или иной деятельности», — разъяснил доктор медицинских наук.

Каждого статиста попросили выпить свой напиток, а через некоторое время пригласили пройти проверку.

«Традиционно от 20 до 40 минут идет от момента приема алкоголя. До появления алкоголя в выдыхаемом воздухе. В этом промежутке мы, собственно говоря, и будем проводить исследования», — сказал эксперт.

Как алкотестер реагирует на безалкогольное пиво

В безалкогольном пиве должно содержаться не больше половины процента спирта. При проверке уровень алкоголя не должен повышаться более, чем на 0,04 промилле. Поэтому производители напитка уверяют, что после употребления их продукции, можно садиться за руль.

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На приборах, включая контрольный, через 40 минут после употребления безалкогольного пива отразились нули. Такой же результат устройства выдали и через час после первого опыта. Водителю машины после употребления напитка лишения прав не грозит.

Как алкотестер реагирует на алкогольное пиво

В одной бутылке пива содержится до 0,5 промилле этанола, в выдыхаемом воздухе показатели обычно отражаются чуть в меньшем количестве — до 0,26 промилле. Но и обычный пенный напиток иногда приводит водителей машин к владельца машины к лишению прав, так как технику не обмануть. Профессиональный аппарат выдал, что второй участник эксперимента нетрезв, показав результат в 0,19 промилле.

Бытовые алкотестеры оказались менее чувствительны. Точно распознал алкоголь только самый дешевый образец.

«Желтый появился, то есть он сработал», — прокомментировал результат эксперт.

Спустя практически полтора часа после употребления пива, контрольный алкотестер показал 0,13 промилле.

«Мы видим, что все равно концентрация достаточно высокая, но в пределах уже референс-значений», — прокомментировал врач-нарколог.

Но все бытовые алкотестеры остаточные пары алкоголя вообще не распознали. На экранах высветились ложные нули.

Как алкотестер реагирует на водку

В ста граммах крепкого напитка содержится более 0,5 промилле алкоголя. При таких показателях за руль точно садиться нельзя. Через 40 минут после того, как участник эксперимента выпил немного водки, профессиональное устройство показало, что в крови содержится 0,7 промилле спирта, что в несколько раз превышает норму.

Дешевый прибор безошибочно определил недопустимое опьянение. Индикатор замигал красным. Образец за 900 рублей тоже среагировал на алкоголь, но занизил результаты в четыре раза. На экране высветилось всего 0,15 промилле. Если довериться такому устройству, то можно подумать, что уровень этанола в организме соответствует норме, но, если такого водителя машины остановят сотрудники ГИБДД, то автомобилист точно лишится прав.

Самой ненадежной в этом эксперименте показала себя модель за 600 рублей. Судя по нулям на экране, участник тестирования вообще не пил, что не соответствует правде.

А вот самый дорогой образец ошибся всего на 0,13 промилле, но предупредил водителя об опасности.

Через час после проведения первого испытания участника эксперимента снова попросили дыхнуть в трубку алкотестеров. На контрольном приборе спустя время высветились цифры в 0,5 промилле. Но это снова лишение прав.

«То есть за час у нас произошло снижение на 0,19. Но в данной ситуации это ничего не меняет», — прокомментировал эксперт.

Самый дешевый алкотестер сработал и предостерег владельца машины от поездки — загорелся красный сигнал. Сработал и образец за 900 рублей. В этот раз он показал даже больше, чем час назад, — 0,25 промилле. Дорогой прибор также с задачей справился и дал понять водителю, что за руль пока рано, хоть слегка и снизил показания.

На модели за 600 рублей снова появились нули. Этот образец практически во всех испытаниях показал себя с худшей стороны.

Как ни странно, самым надежным в ходе экспериментов оказался дешевый алкотестер. Он безошибочно определил, когда водителю машины не стоит садиться за руль. Но стопроцентной гарантии не дает ни одно устройство. Если владелец машины сомневается в своем состоянии, от поездки лучше отказаться.