Можно обмануть судьбу: как пластика лица мешает найти вторую половинку

Возможности пластической хирургии позволяют добиться внешности любой модели с обложки. Однако в погоне за красотой можно упустить личное счастье.

Индустрия красоты диктует свои мировые стандарты. И хотя представление о прекрасном у каждого разное, это не останавливает девушек от экспериментов со внешностью. И порой в стремлении к совершенству они готовы измениться до неузнаваемости.

Насколько действительно соответствие общепринятым идеалам помогает встретить спутника жизни? Могут ли перемены во внешности отразиться на судьбе? На эти вопросы Пятому каналу эксклюзивно ответила физиогномист Елена Мифф.

Физиогномика — техника чтения информации по лицу человека (не является гаданием). Этот метод появился еще в древнем Китае и служил для определения врожденного характера человека с целью прогнозирования его судьбы.

Как кардинальные перемены во внешности влияют на судьбу

Современная пластическая хирургия достигла неимоверных высот. Сегодня любой желающий, кто обладает деньгами, может позволить себе сделать лицо, как у Беллы Хадид. Для людей, пострадавших от травм или ожогов, это настоящее благо. Кроме того, эта бьюти-услуга может устранить врожденные дефекты, тем самым избавив от комплексов и переживаний.

«Хорошо, если пластическая операция делает человека счастливым. Особенно если у человека невероятно огромный нос и какие-то другие сильные дефекты, из-за которых даже выйти на улицу невозможно. Все-таки живем один раз», — считает физиогномист Мифф.

Многие девушки уверены, что выразительные скулы, лисьи глаза и полные губы помогут устроить им личную жизнь. Однако не все так просто. Дело в том, что душевное мироощущение и характер будут диссонировать с внешним обликом, особенно если перемены значительные.

«Девочки часто спрашивают, что будет, если я поменяю лицо полностью: сделаю себе блефаропластику, изменю разрез глаз, нос и губы. Я говорю в таких случаях, что по мировым стандартам она будет красоткой и, даже возможно, удачно выйдет замуж, только внутри себя изменить не получится. Разве что это прибавит уверенности в себе, хотя маловероятно», — уверена Мифф.

Кроме дисбаланса внешнего и внутреннего состояния, возрастает вероятность ошибиться с выбором своего партнера. Если отбросить представление об эстетике, в физиогномике некоторые черты лица считаются счастливыми, поэтому избавляться от них точно не стоит.

«Поменять жизнь и личность с помощью пластики нельзя, зато „украсть“ у себя можно. Вот, например, у девушек бывает три вида горбинок на носу, которые связаны с очень хорошими будущими моментами в личной жизни. Такими как брак с суперуспешным и богатым человеком. Убрав эту особенность, она может обмануть свою судьбу и не познакомиться с ним», — предостерегла эксперт.

Как распознать своего партнера по внешности

Неслучайно говорят, что красота — в глазах смотрящего, поэтому оценивать себя с точки зрения мимолетных трендов бессмысленно. В среднем люди склонны выбирать не столько идеал, сколько что-то близкое.

«Ко мне приходили девушки, которые кардинально меняли внешность. Это нехорошо как с точки зрения психологии, так и эзотерики. Дело в том, что каждый из нас привязан к своему роду до девятого колена, а это почти пятьсот человеческих душ. На кого-то из предков мы похожи или ушами, или плечами и так далее», — объяснила специалист по физиогномике.

Согласно теории импринтинга, люди выбирает себе партнера, похожего на кого-то из родителей. Это касается как характера, так и внешности. Так что черты лица, заложенные генетикой, являются знаками-релизерами, по которым люди ищут кого-то «из своей стаи». Именно поэтому зачастую крепкие пары похожи внешне.

«Родовые импульсы играют большую роль при поиске партнера, поэтому женщина действительно может упустить свое счастье, если изменит внешность. Мужчине нужно три секунды, чтобы увидеть свою единственную из толпы. Прежде всего, в ней он должен увидеть маму или папу, а иногда бывает, что дедушку или бабушку», — подчеркнула Мифф.

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Прежде чем решиться на изменение внешности важно понять собственные мотивы. Так, мужчины, считающие себя недостаточно мужественными, могут визуально увеличить челюсть. Парадоксально, приобретя более агрессивные черты, человек, напротив, становится мягче, поскольку теперь в общении с людьми ему приходится прикладывать больше усилий, чтобы выглядеть дружелюбно.

У девушек другая ситуация. Чаще всего они подстраиваются под идеал, который нравится богатым и успешным мужчинам. Как правило, такие отношения быстро распадаются. Пример тому — девушки рэперов. Так, Канье Уэст после расставания с Ким Кардашьян действительно начал встречаться с ее «двойником» — моделью Чейни Джонс, однако их связь оказалась непрочной. По этой причине подходить к вопросу смены внешности следует осознанно. Гораздо правильнее — возглавить свой страх, превратив недостаток в изюминку.

«Вот, например, у девушки есть такие клыки, как у мышки, ей они не нравятся, но именно такая форма зубов может быть у матери ее будущего избранника. Поэтому, когда она будет улыбаться, он почувствует что-то родное. А если девушка избавилась от этой особенности, то она может упустить свое счастье», — пояснила эксперт.

Случается, что человек, имевший тяжелый жизненный опыт, решается на операцию, чтобы начать все с чистого листа. Чаще всего такие люди вырвались из неблагополучной среды, с которой им не хочется себя ассоциировать. Это не всегда бывают преступники или женщины с низкой социальной ответственностью, иногда даже напротив, успешные люди, которые прославились благодаря созданному имиджу. Им попросту невыгодно, чтобы их ассоциировали с некрасивым прошлым.

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«Некоторые клиентки спрашивают, неужели так важно видеть фото до операции. Ведь у них якобы теперь новая личность. И тогда я объясняю, что вот у тебя маленький вздернутый нос, который говорит о том, что ты прямолинейная, но в конце сглаживаешь углы. По натуре ты романтичная оторва. С тобой можно в разведку ходить. А вот скул у тебя не было. Да, это красиво, но эта черта присуща властным и даже деспотичным женщинам, умеющим ставить мужчин на колени. Вспомните отношения Анджелины Джоли и Брэда Питта», — привела пример Мифф.

Так, нередки случаи ошибочных прогнозов, если клиент или клиентка присылают отретушированные или старые фотографии, на которых нюансы внешности сглажены. Как правило, анализ внешности не будет иметь ничего общего с действительностью, поэтому лучше всего приходить к физиогномисту на консультацию вживую и без макияжа, чтобы можно было оценить человека в движении.

«Изначально у той девушки было круглое лицо — это идеальные жены. И теперь по новому облику я должна сказать, что она хищница, которая любит жесткие виды развлечений, что совсем не про нее», — аргументировала физиогномист.

Так или иначе, отрицание своего прошлого является психологической травмой, свидетельствующей о том, что человек не принимает себя, а значит, его новая внешность — всего лишь фасад, демонстрирующий благополучие.