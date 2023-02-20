Отразит, как в зеркале: что нельзя делать в судьбоносную дату 23 февраля 2023

Наталья Файнман

Нумеролог

День защитника Отечества — для всех россиян особенный праздник, неизменно ассоциирующийся с воинской славой. Однако с нумерологической точки зрения 23 февраля 2023 года считается зеркальной датой, которая непостижимым образом влияет на судьбы людей.

Чем уникальна зеркальная дата? Что точно не стоит делать в этот день? Почему для многих 23 февраля 2023 года станет поворотным моментом в жизни?

На эти вопросы Пятому каналу эксклюзивно ответила нумеролог Наталья Файнман.

Что такое зеркальные даты и почему они так важны

В нумерологии есть особенные дни, обладающие сильной энергией. К ним относятся так называемые зеркальные даты.

«Зеркальные даты — это те даты, которые можно прочитать слева направо и наоборот. Они считаются очень сильными и мощными по своей энергетике. Это некие судьбоносные даты, которые влияют на большое количество людей», — пояснила нумеролог.

Таким образом, 23.02.2023 является зеркальной датой, а в прошлом году — это 20.02.2022. В такие дни могут происходить мистические события и катаклизмы, поэтому очень важно отслеживать не только свои мысли, но и действия, потому что они будут влиять на людей. Как следует из названия, эти даты отражают человеку то, что он транслирует миру.

«В 2023 году программа зеркальной даты — пятерка, которая отвечает за динамику и активный образ жизни. В этот день нужно проводить время в движении и общении. Важно отслеживать мысли, которые мы транслируем Вселенной. Будьте уверены, она нас хорошо слышит. К ней можно обращаться», — подчеркнула эксперт.

Что можно и чего нельзя делать 23 февраля 2023

Поскольку в нумерологии зеркальные даты обладают мощной энергетикой, важно знать, какие вещи не стоит делать в этот день, а какие дела, напротив, следует разрешить заранее.

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В этот день желательно транслировать позитивный настрой, прописать планы на будущий год, держать эмоции под контролем, знакомится и общаться с людьми.

В то же время зеркальные даты как сулят возможности, так и посылают предупреждающие сигналы Вселенной. Так, на 23 февраля 2023 года категорически нельзя вступать в конфронтации и желать другим зла, поскольку здесь действует эффект бумеранга.

«В этой дате у нас заключены четыре двойки. И вот эта энергия может вывести как в плюс, так и в минус. Отслеживаем свои эмоции и контролируем негативное состояние, потому что в этот день вообще не рекомендуется ссориться, ругаться и входить в какой-либо конфликт», — предупредила Файнман.

Вместо того, чтобы чинить другим препятствия, важно сфокусироваться именно на своих целях. И тогда положительный душевный настрой будет сопровождать весь год. Так или иначе, жизнь все расставит на свои места.