Особая дата: почему важно каждый год праздновать день рождения

Если человек отказывается праздновать день рождения, он лишает себя подзарядки на целый год, уверяют эзотерики.

«День рождения — грустный праздник» — повторяют многие известную строчку из песни Игоря Николаева и год за годом пропускают важную дату. Одни не хотят тратить много денег, вторые — вспоминать об уходящей молодости, а третьи — привлекать к себе лишнее внимание.

Милена Юсупова

Психолог, ангелотерапевт

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Нужно ли праздновать новый год своей жизни и как правильно провести следующие дни сразу после дня рождения, эксклюзивно Пятому каналу рассказала психолог, энергопрактик и ангелотерапевт Милена Юсупова.

Почему накануне дня рождения нет сил

На приближающийся день рождения указывает не только календарь, но и внутреннее сосостояние.

«Когда заканчивается очередной год вашей жизни, ваша энергия на исходе, поэтому вы можете чувствовать упадок сил, нежелание ничего делать и апатию. Многие заболевают в последний месяц своего личного года. Идет переоценка всего года, а иногда и всей жизни», — пояснила эксперт.

И в день рождения человеку даются новые силы на все свершения и достижения нового года. Если же именинник отказывается праздновать, он недополучает запланированную подпитку на 12 месяцев.

«С точки зрения психологии, вы возвращаетесь во время вашего рождения и заново рождаетесь. Допустим, если были сложные роды, могут всплыть какие-то тяжелые эмоции накануне даты. Кесарята (рожденные путем кесарева сечения — Прим.ред.) же например, обычно хотят свалить все свои дела на кого-то другого перед днем рождения», — сказала Юсупова.

Почему важно каждый год праздновать день рождения

В день рождения дается старт личному новому году жизни. Поэтому каждому человеку следует провести этот день по-особенному — отпраздновать в кругу семьи или друзей, получить поздравления от коллег, словом, не пренебрегать важной датой.

«Это день, когда началась ваша жизнь. Да, сейчас она может быть не такой, как вам хотелось бы, но если вы все еще хотите ее изменить, то используйте для этого свой день рождения! Проведите его так, чтобы задать программу на целый год», — посоветовала эксперт.

Юсупова пояснила, что с точки зрения эзотерики, в день рождения обновляется энергия, заряжается собственная «батарейка», даются силы на новые свершения.

«Ваши способности на максимуме, вы можете загадывать желания и начинать творить свое счастливое будущее», — добавила она.

При этом формат праздника зависит от конкретных целей на ближайшие 12 месяцев. Так, если хочется чтобы год прошел спокойно, то день рождения лучше провести в тишине, пригласив самых близких родственников и друзей.

Если же наоборот, есть запрос на активный, полный событий и свершений год, желательно устроить праздник в каком-нибудь ярком и шумном месте, например, ресторане и пригласить много друзей, потанцевать под хорошую музыку.

И даже если праздновать по ряду причин не с кем, не стоит отказываться от затеи. Можно заказать доставку любимых блюд на дом, сходить в театр или на концерт.

Как праздновать 12 дней после дня рождения

Самое главное правило — это не поддаваться унынию и не общаться с токсичными людьми. Независимо от обстоятельств важно сохранить хорошее настроение.

Однако это не все. Помимо самой праздничной даты, нужно продолжать отмечать день рождения.

«Последующие 12 дней после дня рождения это как после начала нового календарного года. Это время, когда вы задаете программу вашего личного года. Помните, что ваш личный год зависит от вас. Ничего не изменится если вы не предпримите никаких усилий. Используйте свой день рождения и 12 дней после него по максимуму», — пояснила Милена Юсупова.

По ее словам, вовсе необязательно устраивать шумную вечеринку почти на две недели. Главное, провести их с правильным настроем. Например, побаловать себя вкусными блюдами и приятными мелочами, посетить салон красоты, встретиться с друзьями. Желательно на все 12 дней подобрать праздничный гардероб. Идеально будет отправиться в отпуск и запланировать на каждый день мини-приключение.

Так, 12 дней после рождения соответствуют следующим направлениям жизни: