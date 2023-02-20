Открытие финансового потока: когда делать денежную стрижку в марте 2023

Менять стиль нужно с умом. Движение небесных тел помогает выяснить самые благоприятные даты для создания нового образа. В этом деле лучше всего проконсультироваться с лунным календарем. Именно положение спутника Земли определяет, когда манипуляции с внешностью принесут пользу, а когда впустят в жизнь человека отрицательные энергии.

Перед походом в салон красоты астрологи настоятельно рекомендуют заглядывать в лунный календарь стрижек на месяц, чтобы новый образ помог усилить привлекательность и способствовал укреплению финансового положения.

Максимально благоприятные даты для кардинальной смены прически в марте 2023 года эксклюзивно Пятому каналу назвала эксперт в области китайской метафизики, астролог Елена Егорова.

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Специалист напомнила, что при составлении календаря стрижек используется комбинированный метод. Чтобы узнать, как смена прически повлияет на состояние волос, астролог обращается к лунному календарю, а для определения аспекта энергий применяет древнекитайскую систему Цзы Пин БаЦзы.

Елена Егорова

Астролог

Самые благоприятные даты для стрижек в марте 2023

Согласно лунному календарю, для обновления причесок, смелых окрашиваний и смены имиджа в марте подойдут всего восемь дней.

«Благоприятные дни для стрижек в марте, в которые можно и нужно стричься, дабы результат вас удовлетворил, — это 1, 6, 8, 14, 18, 20, 26 и 30», — сообщила эксперт в области китайской метафизики.

Специалист уверяет, что в эти даты достаточно подстричь всего лишь кончики, чтобы стать более привлекательными и притянуть счастье в свою жизнь.

Денежная стрижка в марте 2023

Чтобы привлечь финансовый успех, лучше выбрать для похода в салон одну из благоприятных дат по лунному календарю. В начале весны их будет всего четыре, но именно эти числа помогут усилить поток денежной энергии.

«Денежные стрижки в марте у нас будут 1, 6, 26 и 30. Что нужно делать, чтобы усилить финансовую активность благодаря вашей стрижке? Нужно записаться в эти числа в салон или воспользоваться помощью своих близких и родных», — посоветовала астролог.

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Эксперт предупреждает, что самостоятельно браться за ножницы и стричь волосы в эти даты категорически нельзя. Возможен противоположный эффект. Лучше доверить профессиональному парикмахеру или близкому человеку. Для привлечения денег в марте достаточно просто подравнять кончики.

Неблагоприятные дни для стрижек в марте 2023

Существует несколько дней в первый весенний месяц, стрижка в которые может обернуться негативными последствиями. Лунный календарь утверждает, что в эти дни перемены образа отрицательно отразятся на жизни человека и могут привести к потере красоты и даже создать бреши в биоэнергетическом поле человека.

«Дни, в которые не стоит записываться в парикмахерскую, — это 3, 4, 9, 15, 16, 17, 21, 27, 28 и 29 марта. В эти дни присутствуют очень негативные энергии и такие индикаторы, как опасность, разрушения, закрытие, удержания», — предупредила специалист.

Согласно лунному календарю, энергия в эти дни будет способствовать неприятному стечению обстоятельств. Волосы — это мощный источник жизненной силы человека, поэтому для смены имиджа и прически лучше выбрать другие даты. Тогда можно и повысить привлекательность, и привлечь финансовую удачу на целый месяц.