Ретромеркурий спутает планы: гороскоп на весну 2023 для каждого знака зодиака
Пяти знакам зодиака весной предстоит кардинально изменить свою жизнь. Звезды утверждают, что им даже придется сменить работу, но перемены пойдут на пользу.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha; 5-tv.ru
Весной природа полностью обновляется, и чувствуя трансформацию, меняться начнут и представители зодиакального круга. Некоторые настолько глубоко проникнутся сменой времен года, что решатся на масштабные преобразования в собственной жизни, сменят профессию или выведут отношения с любимым человеком на новый уровень.
Движение планет диктует, какие события произойдут в жизни каждого знака зодиака. Некоторым судьба уготовила весной грандиозные перемены. Гороскоп рекомендует особое внимание уделить определенным сферам жизни, чтобы перемены принесли максимальную пользу.
Екатерина Лемеза
Астропсихолог
С какими трудностями придется столкнуться каждому в погоне за счастьем и смогут ли справиться представители разных знаков зодиака со всеми трудностями, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астропсихолог Екатерина Лемеза.
Гороскоп на весну 2023 — общая характеристика сезона для всех знаков зодиака
Весной 2023-го состоится эпохальная смена планет на небосводе.
Так, планета контроля и дисциплины — Сатурн — 7 марта переместится в знак зодиака Рыбы и пробудет в этом созвездии до февраля 2026 года. Наводить порядки небесное тело станет в сферах медицины и нефтедобывающей промышленности. На первый план выйдут психологические, эзотерические практики и работа по самопознанию.
Читайте также
Четыре знака «придавит» Сатурном: гороскоп на март 2023
Грандиозное изменение на небосводе произойдет 23 марта, когда самая трансформационная и медленная из планет — Плутон — перейдет в знак зодиака Водолей, где найдет пристанище на ближайшие 20 лет. Благодаря этому шагу, перемены произойдут во всех сферах жизни, но особенно в социальном устройстве общества.
«Первыми почувствуют преобразования на себе — Козероги, Водолеи, Весы, Раки и Тельцы. Основной совет в это время — не держитесь за прошлое, разрешите миру дарить вам новые возможности», — отметила эксперт.
В начале весны планета общения и передвижения — Меркурий — побывает в двух зодиакальных созвездиях. В первой половине марта он окажется в Рыбах, что осложнит все коммуникации между людьми. Затем переберется в активный огненный знак Овна, что позволит к концу марта наладить деловую и социальную жизнь за счет новых знакомых.
В апреле Меркурий войдет в фазу ретроградности, где будет находиться с 21 апреля по 15 мая.
«О заключении новых и взаимовыгодных контрактов временно придется забыть, возможны мелкие бытовые поломки и возвращение к незаконченным делам. В конце апреля 2023 самое время завершить когда-то начатое», — сообщила специалист.
Венера в начале весны выйдет из некомфортного для нее созвездия Овна и перейдет под защиту Тельца, где пробудет до 11 апреля. Поэтому середина сезона — самое подходящее время для обустройства дома, начала отношений и проявления заботы о своем теле. Каждому знаку зодиака в этот период необходимо пройти курс массажа или записать на спа-процедуры.
В апреле тенденции на небосводе изменятся. Покровительство над Венерой в это время возьмет легкомысленный, но очень общительный знак зодиака — Близнецы. Его влияние приведет к появлению новых знакомств и череде коротких романов. Гороскоп в это время рекомендует серьезно относиться к взаимоотношениям с партнером и искать компромиссы, чтобы сохранить отношения.
Названы дни рождения людей, кому март 2023 принесет подарки и большую любовь
Марс в конце марта войдет в знак падения — Рак — и пробудет там до 20 мая. Активность на весь период будет снижена. Но когда планета окажется во Льве, все вернется на круги своя. В жизнь каждого вернется динамика и драйв.
«До перехода в огненный знак зодиака не стоит заниматься экстремальными видами спорта и соблюдать особую осторожность на дорогах, особенно внимательными с транспортными средствами надо быть Козерогам и Скорпионам», — предупредила астропсихолог.
Овен — гороскоп на весну 2023
5-tv.ru
Деловая активность поможет Овнам в первый весенний месяц добиться популярности, что поможет им приобрести успех на всех фронтах. Первая половина марта принесет представителям знака зодиака множество приятных встреч, которые вскоре приведут к удаче в карьере.
Во второй половине марта рожденных под покровительством стихии огня с переходом Венеры в знак Тельца ожидает благоприятный финансовый период. Стоит лишь почаще оказываться на виду и не отказываться от публичных выступлений.
В апреле фокус внимания Овнов переместится на домашние дела. Родные потребуют к себе больше внимания. Не нужно отказывать им в этом. Возможно, стоит изменить график работы или даже сферу деятельности, например, в середине весны хорошо заняться соцсетями. Если начать это в данный период, то скоро представителей огненного знака зодиака ждут плоды от этого занятия, причем в денежном эквиваленте.
В мае во избежание ссор с близкими важно больше времени уделять обустройству дома и улучшения жилищных условий.
«Прекрасное время для ремонта начнется после 15 мая. Также удачны будут варианты купли-продажи недвижимости во второй половине мая», — посоветовала специалист.
Подробный любовный гороскоп 2023 для Овнов читайте тут >>
Телец — гороскоп на весну 2023
5-tv.ru
В начале сезона Тельцам лучше заняться собой. Наладить душевное равновесие позволят спа-процедуры и йога-практики.
«Сейчас просто необходимо побыть наедине с собой, чтобы восстановиться», — рассказала эксперт, сверяясь с гороскопом.
В апреле события в жизни представителей земного знака зодиака начнут развиваться более динамично. Тельцов ждут небольшие командировки и загородные поездки. В своих коротких путешествиях они смогут, если довериться гороскопу, завязать новые знакомства, которые помогут им достичь высот.
В середине весны любящим стабильность представителям земного знака придется непросто. Но все новые перемены надо принять как благо, потому что именно они откроют возможность развиваться и покорять новые жизненные высоты.
Май снова разожжет огонь страсти в романтических отношениях Тельцов. В конце весны благоприятны встречи с родственниками, изучение телесных практик, особенно касающихся раскрытию женственности и сексуальности. Во второй половине мая желательно посвятить время обучению. Возможно, пришел момент приобрести знания в области инвестиций.
Подробный любовный гороскоп 2023 для Тельцов читайте тут >>
Близнецы — гороскоп на весну 2023
5-tv.ru
В марте Близнецам потребуется перезагрузка. В начале сезона воздушному знаку зодиака стоит побаловать себя небольшим отпуском. Если позволяют финансы, предпочтительно выбрать южное направление и на несколько дней слетать к морю. Вложения в собственный отдых быстро окупятся.
В апреле, после мартовской паузы, Близнецы с головой окунутся в работу. На фоне рутины им захочется кардинальных изменений. И начнут рожденные под властью стихии воздуха с внешности. Но бездумно искать новый образ нельзя.
«Важно помнить, что в период ретро-Меркурия — с 21 апреля по 15 мая — лучше отложить все трансформации, связанные с прическами и пластической хирургией», — указала эксперт.
Май может принести конфликты с соседями и родственниками. Важно проявлять мудрость и терпение к окружающим, тогда к началу лета у Близнецов начнется благоприятный финансовый период.
Подробный любовный гороскоп 2023 для Близнецов читайте тут >>
Рак — гороскоп на весну 2023
5-tv.ru
В начале весеннего периода Ракам стоит посвятить заботе о себе и своем здоровье. Гороскоп рекомендует пройти полную диагностику и сдать кровь на анализы. Водному знаку зодиака также полезно посвятить время медитациям, расслаблению и другим практикам, способствующим сохранению ментального здоровья.
Первый весенний месяц, по словам астропсихолога, — благоприятное время для начала обучения. Стоит записаться на курсы повышения квалификации или освоить совершенно новые науки.
Апрель принесет Ракам продвижение в романтических отношениях и карьере.
«Ходите на встречи, активно знакомьтесь, рассказывайте о себе и своем любимом деле. Вас заметят и оценят по достоинству», — порекомендовала эксперт.
Май — трансформационный месяц для Раков. Гороскоп советует оставить прошлое и перестать бояться что-то потерять. Перемены позволят изменить жизнь к лучшему и добиться новых высот. Уже к концу месяца напряжение спадет и рожденные под властью стихии воды оценят преимущества данной ситуации.
Подробный любовный гороскоп 2023 для Раков читайте тут >>
Лев — гороскоп на весну 2023
5-tv.ru
Важным периодом в жизни Львов окажется первая половина весны. Возможны кардинальные изменения работе и смена рода деятельности.
«Ваше хобби может стать вашей основной работой. Также в марте нужно обратить внимание на здоровье, сделать чек-ап, сдать кровь на анализы, добавить в рацион витамины», — отметила специалист.
В апреле гороскоп рекомендует Львам соблюдать осторожность и не обращать внимание на критику.
В середине сезона огненному знаку зодиака нужно максимально сосредоточиться на достижении цели. Однако если ситуация на работе напряженная, то важно находить время на релакс, а лучше на несколько дней отправиться в дом отдыха или санаторий, чтобы хоть немного побыть наедине с собой.
В мае жизнь рожденных под покровительством огненной стихии снова вернется на круги своя. Если два первых весенних месяца пройдут в спокойном и местами подавленном состоянии, то к концу сезона Львы вновь ощутят себя полными сил и бодрости и снова предстанут перед публикой в своем былом великолепии.
Подробный любовный гороскоп 2023 для Львов читайте тут >>
Дева — гороскоп на весну 2023
5-tv.ru
В марте все мысли Дев будут заняты отношениями. Это время прекрасно подходит для тех, кто пока не встретил любовь. Одинокие представители знака зодиака получат шанс встретить вторую половинку. Но брачные договоры и любые другие соглашения в начале весны подписывать нежелательно.
Согласно гороскопу, в апреле фокус внимания рожденных под покровительством земной стихии перейдет больше на сферу карьеры. Работа будет отнимать практически все время, а на отношения сил почти не останется. Придется искать компромиссы.
«Удачно совместить командировку с возможностью небольшого отдыха», — предложила выход из сложной ситуации эксперт.
В мае Девам удастся найти баланс между карьерой и отношениями. Возможно, стоит сделать выбор в сторону личного счастья.
Подробный любовный гороскоп 2023 для Дев читайте тут >>
Весы — гороскоп на весну 2023
5-tv.ru
Март для Весов станет удачным месяцем в карьерном плане. То, что с таким трудом давалось много месяцев, наконец оценят по достоинству.
«Вам принесут плоды ваши давние заслуги. Есть шанс получить премию или повышение по карьерной лестнице», — предсказывает гороскоп.
У одиноких представителей знака зодиака в начале весны появится прекрасная возможность для новых романтических знакомств. Стоит отбросить стеснения и сделать первый шаг на пути к личному счастью.
В апреле Весам важно довериться интуиции. Она поможет в сложных ситуациях сделать правильный выбор, особенно в вопросах личной жизни. Отношения в середине весны будут переживать не самые спокойные времена, но природная деликатность знака зодиака поможет избежать серьезного разлада.
В мае в жизни Весов произойдут кардинальные перемены. Главное — ничего не бояться, так как разворот на 180 градусов откроет новые перспективы для саморазвития.
Подробный любовный гороскоп 2023 для Весов читайте тут >>
Скорпион — гороскоп на весну 2023
5-tv.ru
На первый план у Скорпионов в марте выйдут отношения с партнером и семья. Почти весь месяц представителям знака зодиака придется поддерживать мир в доме. Сделать это окажется непросто, потому что придется идти на уступки и самостоятельно прикладывать усилия для сохранения гармонии в паре.
Весной у рожденных под покровительством водной стихии будет повышенный риск травм, поэтому им не рекомендуется заниматься экстремальным видами спорта, особенно в начале сезона. Апрель кардинальных перемен в жизнь знака зодиака не привнесет.
«Продолжаются темы отношений и семьи. Хорошо начинать обучение либо самому передавать знания», — отметила эксперт, сверяясь с гороскопом.
В мае Скорпионам следует осторожнее обращаться с деньгами, по возможности никуда не вкладывать средства. В конце весны высок риск оказаться обманутыми, поэтому важно проверять все бумаги, проходящие через руки.
В это время, возможно, кто-то из бывших деловых партнеров и вторых половинок захочет вернуться в жизнь рожденных под властью стихии воды, но восстанавливать отношения с этими людьми не стоит. Они вновь исчезнут так же быстро, как и вернулись, оставив человека с разбитым сердцем и финансовыми проблемами.
Подробный любовный гороскоп 2023 для Скорпионов читайте тут >>
Стрелец — гороскоп на весну 2023
5-tv.ru
Весь март Стрельцы будут заняты налаживанием отношений с родными.
«Постарайтесь не ввязываться в споры и ссоры со старшими родственниками, а также не решать дела с наследством. Отложите их на конец месяца. Тема родителей будет сильно звучать в этом месяца. Найдите время им позвонить или навестить», — отметила астропсихолог.
В апреле возникнут вопросы, связанные с прошлыми договорами на работе. В середине весны представится хороший шанс завершить все ранее начатые дела и сделки. В это время важно бережно относиться к здоровью, так как высок риск травм.
Май для Стрельцов станет периодом для проверки отношений. Из-за собственных страхов и уязвленного самолюбия представители знака зодиака окажутся на грани разрыва или даже развода. Чтобы сохранить отношения, необходимо прислушиваться к интуиции.
Подробный любовный гороскоп 2023 для Стрельцов читайте тут >>
Козерог — гороскоп на весну 2023
5-tv.ru
Март принесет Козерогам общение с родственниками и соседями. Это удачное время для начала ремонта и улучшения жилищных условий.
В апреле желательно сфокусировать внимание на отношениях с партнером. Одиноких представителей знака зодиака весной также ждет успех на личном фронте. Гороскоп утверждает: есть прекрасные перспективы для новых романтических знакомств для одиноких Козерогов. Но чтобы обрести счастье, надо как можно больше времени находиться на виду, ходить на вечеринки, собрания и культурно-массовые мероприятия. Именно там они и встретят судьбу.
Май — трансформационный месяц для Козерогов. Перемены поначалу привыкшим к стабильности представителям земного знака зодиака покажутся болезненными. Они постоянно будут прокручивать в голове негативные мысли, что может привести к плохим последствиям.
«Соблюдайте крайнюю осторожность, постарайтесь как можно реже водить машину, не занимайтесь временно экстремальными видами спорта и не занимайтесь самокопанием. Есть риск погрязнуть в депрессии», — предупредила эксперт.
Но волноваться не стоит. Сложные времена быстро пройдут, а новые занятия принесут моральное удовлетворение и финансовый успех.
Подробный любовный гороскоп 2023 для Козерогов читайте тут >>
Водолей — гороскоп на весну 2023
5-tv.ru
С приходом весны у Водолеев на первый план выйдет тема денег. В это время нужно грамотно распоряжаться финансами. Не стоит рисковать и инвестировать крупные суммы денег. В бизнесе стоит провести проверку всех бухгалтерских документов и навести порядок в бумагах.
«В этом марте ваши деньги любят счет как никогда», — заявила астропсихолог.
В апреле лучше всего заняться здоровьем. Стоит быть более осторожным и избегать травм. Чтобы улучшить настроение хорошим решением окажется перепланировка дома, покупка нового декора или предметов мебели. А также весна — удачное время для общения с родителями и старшими родственниками.
В мае, согласно гороскопу, станет проще налаживать коммуникацию на работе, возможны бонусы и приятные поощрения. Важно использовать свой шанс, чтобы подняться по карьерной лестнице. В этом обязательно поможет Венера.
Подробный любовный гороскоп 2023 для Водолеев читайте тут >>
Рыбы — гороскоп на весну 2023
5-tv.ru
У Рыб ожидается очень много знакомств в начале весны. Эти новые контакты успешно перерастут в прочные деловые отношения. Представителям водного знака зодиака гороскоп советует максимально уделять внимание внешнему виду, так как весь март они будут находиться под пристальным вниманием окружающих.
В апреле возможны ссоры и недопонимания с соседями или дальними родственниками.
«Чтобы не ввязываться в конфликты, лучше займитесь покупкой предметов декора для квартиры или загородного дома. Апрель будет требовать активности в романтических отношениях. Не отказывайте себе в возможности пригласить любимого в неожиданное место», — предупредила специалист.
Согласно гороскопу, в мае необходимо научиться получать удовольствие от жизни. Женщинам следует максимально проявлять свою чувственность, а мужчинам не бояться быть романтичными. Возможно, стоит почаще бывать в театре, записаться на массаж или проводить вечера за просмотром романтических фильмов.
Те Рыбы, кто давно мечтал о прибавлении в семействе, получат новость о долгожданной беременности.
Подробный любовный гороскоп 2023 для Рыб читайте тут >>
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие цвета и стиль в одежде подойдут каждому знаку зодиака.
Читайте также
80%
0.35 79.57
0.23
Нашли ошибку?