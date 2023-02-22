Огород на балконе: пять секретов выращивания овощей дома

Урожай овощных культур можно получить на всесезонном мини-огороде при соблюдении простых правил.

Зимой как никогда хочется витаминов. Но качественные овощи, фрукты и зелень на прилавках найти не так-то просто. Да и цены на эти продукты растут, как на дрожжах. Как решить эту проблему и самостоятельно обустроить мини-огород дома на подоконнике — на этот и другие вопросы ответила «Самая полезная программа».

Как сделать емкость для выращивания овощей на балконе

Чтобы на балконе появилась настоящая зеленая грядка, блогеру из Москвы Сергею Банкетову потребовалось несколько пластиковых ящиков. Два из них он скрепил хомутами, предварительно срезав с тары углы.

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После этого мужчина обмотал один ящик стрейч-пленкой, снизу установил третий ящик и всю конструкцию снова обернул пленкой и закрепил скотчем.

Несколько движений канцелярским ножом, и верхний ящик превратился в крышку. Получился своеобразный парник.

Осталось застелить его агроволокном и засыпать почвенную смесь.

«Для данного парника я предусмотрел вентиляцию. Сделал две такие реечки. Их устанавливаем в отверстия. Это первая вентиляция. Если этого много, то в таком случае реечки нужно немного углубить. Вентиляция получается меньше», — рассказал блогер.

Как правильно выбрать грунт для посадки овощей на балконе

Лариса Зарубина из Пензы советует в первую очередь сажать дома зелень. Причем неважно в какую тару, подойдет даже совсем небольшой объем. Главное подобрать правильный грунт.

«Не делайте сытый грунт сразу. Это недопустимо. Когда почвосмесь бедная, дышащая, то корень начинает стремительно развиваться», — пояснила домохозяйка.

Огурцы Лариса рекомендует сажать в пол-литровые пластиковые стаканчики. Для этого нужно сделать на дне три дренажных отверстия. А для лучшего отвода воды вставить один стакан в другой. Затем емкость наполнить смесью и посадить семена. В качестве тары можно также использовать обычные пластиковые бутылки.

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Как вырастить овощи и зелень без почвы на балконе

Блогер-огородница Юлия Миняева из Серпухова считает, что для посадки зелени дома почва вообще не нужна. Например, лук можно выращивать в опилках или в керамзите. В качестве тары подойдут пластиковые бутылки. Для этого нужно сначала срезать верхнюю часть, перевернуть ее и вставить в нижнюю. Получится что-то вроде воронки.

«Воронка служит для того, чтобы лишняя вода стекала в бутылку и корневая система у растения не загнивала», — пояснила блогер.

Мелиссу Юлия выращивает методом гидропоники, то есть без почвы. Для этого специального оборудования вообще не нужно. Достаточно пластиковых стаканчиков и ведра.

«В пятилитровом ведре я сделала отверстие в крышке, чтобы входил одноразовый стаканчик. А в стаканчиках я сделала дырочки», — рассказала огородница.

Пять секретов выращивания овощей дома на балконе

1. Выбирать для посадки мелкоплодные высокоурожайные сорта.

На мини-грядке растению непросто «давать» большие плоды. Либо их уродится мало, либо они будут долго созревать. А маленькие плоды поспевают гораздо быстрее, поэтому не исключено, что каждый день получится срывать к ужину свежие овощи.

2. Не допускать пересыхания почвы.

Растение может сбросить цветы и завязь. Если нет времени следить за влажностью грунта, выручит самодельная «поливальная система». Потребуется вкопать в землю пластиковую бутылку, в которой сделано несколько отверстий. Какой стороной ее устанавливать, зависит от размеров емкости. Главное, чтобы на поверхности была воронка для залива воды. Корни внизу будут получать влагу, а земля сверху не будет покрываться коркой.

3. Закрывать рассаду от попадания прямых солнечных лучей.

Обильный ультрафиолет может и ожоги на листьях вызвать, и урожай снизить. Оконное стекло можно «затонировать» белой бумагой.

4. Не злоупотреблять удобрениями.

Указанную в инструкции дневную норму превышать не стоит. Лучше разделить ее на два раза, чтобы чаще подкармливать рассаду.

5. Не заставлять овощи соперничать на мини-грядке.

Посадив в одну емкость несколько саженцев, можно ненароком лишиться всего урожая.