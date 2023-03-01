Степлер вместо молотка: какой инструмент выбрать и стоит ли переплачивать за мощность

В мастерской за замену обивки на кухонном уголке, табуретках или любимом диване могут попросить десятки тысяч рублей. Но перетянуть ткань на мебели можно и самостоятельно. Обойдется это в разы дешевле. Главное, чтобы под рукой был правильный инструмент — строительный степлер.

Но какой выбрать и стоит ли переплачивать за более дорогие модели? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Ручной или электрический — какой степлер выбрать

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У обычного степлера есть один явный и существенный недостаток. Чтобы работать им, нужно прилагать огромные усилия, постоянно прижимая сам инструмент к поверхности.

Другое дело — электрический степлер. Чтобы привести в действие ударный механизм, достаточно нажать всего одну кнопку. Но и стоимость такого инструмента приличная — в три-четыре раза дороже обычного.

Стоит ли так переплачивать, лучше проверить на примере одного одного классического ручного степлера за 650 рублей и двух электрических: за две с половиной и пять тысяч рублей.

Покупатели часто выбирают электроинструмент по мощности. Считается, что самое мощное устройство будет работать долго и справится с высокими нагрузками. Этот трюк не проходит, если нужно выбрать строительный степлер. Производители просто не указывают мощность. На упаковке можно найти всего два параметра: тип скобы и количество ударов в минуту. Но надо проверить и другие характеристики.

Как степлеры справляются с разными поверхностями

Хороший степлер должен забивать скобы даже в твердый материал, но при этом ни в коем случае его не портить. Сосна, фанера, ДСП, МДФ и бук отличаются друг от друга прежде всего плотностью. Именно эти материалы использовались в эксперименте.

Испытания провели с разными скобами. Первые — короткие (10 миллиметров). Все три инструмента справились примерно одинаково, но дорогой электрический оказался слишком мощным для обычной сосны, что приводило к порче поверхности. На мягкой древесине работать механическим степлером оказалось намного удобнее. Даже одной рукой удавалось ручным инструментом загнать скобку лучше, чем электрическим. Причина: удар получался такой силы, что степлер просто отскакивал от поверхности.

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После этого проверили результат со скобами большего размера (14 миллиметров). При этом взяли как обычные, так и с острым наконечником. Со всеми материалами все три степлера справились. Единственное, что ручной не смог пробить, — МДФ. Но такой результат получился только с обычными скобами. Как только взяли с острым наконечником, все сработало.

Какое преимущество есть у электрических степлеров

Механический инструмент уже показал себя неплохо, но у электрических степлеров есть одно преимущество: ими можно забивать не только скобы, но и специальные гвозди.

Дорогой электроинструмент справился с этой процедурой на отлично. Шляпки не торчат и не цепляются за перчатку. Это значит, что такой степлер подойдет для отделочных работ. Им можно крепить вагонку, наличники, рейки и уголки. А вот дешевый не смог забить гвозди даже в самый мягкий материал — панель из сосны.

Какой степлер лучше работает в труднодоступных местах

Иногда нужно работать в труднодоступных местах, например, в углах.

Механический и дорогой электрический образцы справились с этой задачей без проблем. А вот степлер за две с половиной тысячи рублей испытания провалил из-за особенностей конструкции. Скобу удалось забить только на расстоянии около трех сантиметров от угла.

Какой степлер производительнее

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В рамках следующей проверки предстояло выяснить, какой из инструментов забьет больше скоб в деревянную плиту за одну минуту.

У ручного степлера этот показатель составил 48, у дорогого электрического — 65. Но самым быстрым оказался дешевый электрический образец, на счету которого 100 скоб. Правда, хорошим этот результат не назовешь, ведь у него самый большой процент брака.

Таким образом, победил ручной степлер и дорогой электрический. Да, первым удалось забить чуть меньшее количество скоб. Но с его помощью получилось обеспечить хорошее качество работы.

У какого степлера больше сила удара

Хотя производители и не указали мощность инструментов, силу удара все же удалось проверить. Для этого понадобился всего лишь обычный воздушный шарик. С некоторого расстояния по нему стреляли с помощью степлеров. Чем большее при этом оно будет, тем высокоэффективнее образец.

Ручным степлером удалось пробить шар с двух метров. Оба электрических расстреляли мишень с расстояния в 2 метра 20 сантиметров. Выходит, мощность у этих инструментов выше, но ненамного.

По результатам экспериментов лучшим стал дорогой электрический образец. Но сбрасывать со счетов ручной степлер тоже не стоит. Он хорошо справляется почти со всеми бытовыми задачами. А в некоторых случаях работать им было даже удобнее.