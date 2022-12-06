Как сократить расходы на потребление воды в доме

Счета за коммунальные услуги способны привести в уныние любого. Почти 240 литров воды в день в среднем тратит семья из трех человек, чтобы принять душ. В общей сложности по московским тарифам платеж за воду составит почти 20 тысяч рублей.

Один из способов сэкономить — оснастить душ современной системой аэрации, которая представляет собой водосберегающую насадку, наподобие лейки. Предполагается, что благодаря этому гаджету расход воды снизится вдвое.

Насколько действительно эффективна «чудо-лейка» и какую именно модель лучше выбрать, рассказывает сантехник Алексей Щербаков в эфире «Самой полезной программы».

Как выбрать водосберегающую насадку для душа

Специальные насадки для аэрации струи оснащены маленькими отверстиями, которые позволяют регулировать поток воды. Аэратор, который находится внутри перфорированного устройства, подмешивает в воду пузырьки воздуха, за счет чего напор остается прежним, а жидкости выливается меньше.

Принцип работы очень схож с современными смесителями, которые имеют подобные настройки и также пользуются высоким спросом на рынке сантехники.

«Каждое отверстие составляет где-то 0,3 миллиметра в диаметре, то есть их практически не видно. Расход воды они, конечно, сократят, потому что пропускная способность уменьшится», — объяснил сантехник Щербаков.

Чтобы доказать эффективность устройства, был проведен эксперимент. Приглашенный эксперт отобрал две насадки: бюджетную за 500 рублей и дорогую за 900. Последняя модель имеет также дополнительную функцию —встроенную в стоп-кнопку, которая позволяет не тянуться к смесителю для выключения воды. Кроме того, в нее встроен пропеллер, усиливающий поток воды.

В ходе испытания насадок было установлено небольшое давление воды. По словам производителей, первый вариант позволит сэкономить 40% воды, а второй — целых 70.

Чтобы сравнить показатели, сначала приглашенный эксперт Щербаков включил стандартную лейку. Судя по объему жидкости в мерном тазе, ее расход составил 7 литров в минуту. В зависимости от модели сантехники он может быть и выше — до 10 литров.

Первым делом был испытан самый дорогой образец за 900 рублей. Пропеллер сработал отлично, однако расход воды составил 4 литра в минуту, хотя производитель в рекламе заявлял от 3. Тем не менее, лейка действительно уменьшила расход жидкости на 35%.

«Напор воды по сравнению со стандартным смесителем раз в пять лучше», — оценил сантехник Щербаков.

В дешевой насадке за 500 рублей также хороший напор, который можно менять в зависимости от режима. Тем не менее, был обнаружен главный недостаток: из уплотнительного соединения капала вода. Это означает, что придется потратиться на починку протечки. Как и ожидалось, бюджетный экземпляр потратил на литр больше жидкости, чем дорогой. Таким образом, она поможет сберечь 1,5 литров.

«В опыте с этой лейкой вышло 5,5 литров воды в минуту при заявленных производителем 6», — подчеркнул Алексей.

Итак, обе лейки действительно экономят воду, хотя и не так, как обещали производители. Благодаря им, семья из трех человек сможет снизить траты на воду на 20-30%, сэкономив от 4 до 6 тысяч рублей.

Стоит сказать, что внутри каждой лейки установлен фильтр, предотвращающий закупоривание маленьких отверстий известковым налетом. Дорогая насадка оснащена хлопковым фильтром, а дешевая состоит из угольных гранул. Согласно инструкции, фильтр в первой лейке придется менять раз в три-четыре месяца, что также стоит денег. Угольный фильтр гораздо экономнее, поскольку докупать гранулы необязательно: достаточно вынуть их и раз в несколько месяцев просушить, после чего снова пользоваться насадкой.

Какие полезные лайфхаки помогут сократить потребление воды

Купите посудомоечную машину

Вопреки распространенному мнению, современные посудомоечные машины расходуют меньше воды, чем мытье вручную. Кроме того, в настройках можно включить экономичный режим и использование функции половинной загрузки посуды. И, конечно, не стоит включать машинку, пока она не наполнена. С одной-двумя тарелками вы и сами отлично справитесь.

Плотно закручивайте кран

Спешка и лень часто приводит к тому, что кран раковины не закручен до конца, поэтому из него капля за каплей целый день течет вода. И только взглянув на счетчик, об этом вспоминаешь с сожалением. Чтобы сберечь расходы, не стоит также оставлять течь воду без дела во время чистки овощей, разморозки продуктов и других дел, связанных с приготовлением пищи.

Повторно используйте воду

Во многих случаях воду можно использовать несколько раз. Например, после ополаскивания фруктов ту же самую воду можно использовать для поливки цветов.

Своевременно устраняйте протечки

Из-за неисправности в кране и душе может протекать вода. Если его не починить, то придется переплачивать минимум за 1000 литров. Не стоит и говорить о том, сколько придется платить в случае более затопления.

Не злоупотребляйте кнопкой смыва на унитазе

За один смыв унитаза уходит, как минимум, 6 литров воды. Чтобы сократить расход воды, постарайтесь не наживать кнопку смыва слишком часто. Например, во время мытья пола придется несколько раз сливать ведро грязной воды в унитаз, однако нажимать на рычаг каждый раз при этом необязательно. Воспользоваться рычагом слива следует один раз по завершении влажной уборки дома.

Экономьте воду при стирке в стиральной машине

В среднем стиральная машина расходует 50-60 литров воды. По этой причине запускать ее стоит только с полной загрузкой, а не с парой грязных вещей. Если одежда не сильно испачкана, то выбирайте более щадящий режим, чтобы также сократить счет на электроэнергию. Если в доме установлен двухтарифный счетчик, то выгоднее будет приобрести стиральную машину с отложенным стартом. Это позволит стирать в ночные часы, что существенно уменьшит расходы. Вещи с трудновыводимыми пятнами можно предварительно самим замочить в тазике, чтобы не замачивать в машинке. При низких температурах электроэнергии тратится меньше.