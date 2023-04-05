Дотянуть до автосервиса: как залатать проколотую шину на дороге без запаски

Обнаружив прокол колеса, водитель должен припарковать машину в безопасном месте. После этого можно приступить к ремонту. Но самостоятельно справиться с проблемой в полевых условиях могут не все, особенно, когда в багажнике нет запаски. Машину нужно довезти до ближайшего автосервиса, но делать это на спущенной резине нельзя, потому что такой шаг может усугубить ситуацию и привести к более дорогостоящему ремонту.

Опытные водители и автомеханики советуют запастись специальным аварийным герметиком. Он, как уверяют производители, способен надежно залатать дыру в шине и создать в колесе необходимое давление, чтобы доехать до сервиса. Как выбрать качественное средство, узнала «Самая полезная программа».

Как применять аварийный герметик при проколе колеса

Чтобы избежать неприятностей, эксперты рекомендуют всегда иметь под рукой специальный аварийный герметик. Для экстренного ремонта лучше подойдет аэрозольное средство. Он не только, как говорят производители, помогает заделать дыру, но и поднимает давление в шине машины. Но при использовании герметиков есть свои нюансы.

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«Желательно, чтобы они были комнатной температуры. Если мы говорим про зимний период, то можно согреть в руках либо постоянно держать бардачке автомобиля», — прокомментировал мастер по обслуживанию и ремонту автомобилей Артем Ильинский.

Перед использованием следует как следует встряхнуть баллон и через ниппель закачать пену в колесо. Она заполняет полость внутри колеса и запечатывает место прокола.

Сколько стоит аварийный герметик

На рынке существует большое количество аварийных герметиков, и все они имеют различную стоимость.

Чтобы проверить качество составов на опыте, приобрели образцы за 400, 870 и 2500 рублей.

Насколько повышают давление в шине машины аварийные герметики

В колесах легковой машины сделали проколы. Давление в шинах проверили особым устройством.

«Так как у нас автомобиль приподнят с помощью манометра наглядно покажем, что колесо у нас спущено», — пояснил ход подготовки к испытаниям эксперт.

Давление во всех шинах оказалось на нуле. В этот момент приступили к ремонту.

Первое колесо залатали недорогим герметиком за 400 рублей. Полость покрышки заполнили пеной и сымитировали движение.

«Берем манометр. Проверяем давление. 2,2 атмосферы у нас показывает. Шина, оказывается, у нас с одного баллона накачалась до нужного давления, и мы уже можем на нем даже двигаться», — поделился результатом опыта мастер по обслуживанию и ремонту автомобилей.

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Удивительно, но дешевый герметик без помощи компрессора подкачал колесо до рабочего давления. Но другие средства подобного результата не дали. Шина, в которую закачали аэрозоль за 870 рублей, накачалась всего до одной атмосферы. Чтобы доехать до ближайшего автосервиса, придется взять насос и накачать шину до нужного показателя.

Чуть лучше показал себя самый дорогой образец. Данный состав накачал колесо до полутора атмосфер. В этом случае тоже пришлось воспользоваться насосом.

Чтобы проверить заплатки на прочность, испытатели отправились на машине с заплатами в колесах на полигон. После эксперимента транспорт вновь вернули в автосервис и провели дополнительную диагностику.

«В первом колесе (давление стало равняться. — Прим. ред.) две атмосферы. Это говорит о том, что состав сработал хорошо и падение составило всего в две десятые», — пояснил эксперт.

Специалист говорит, что такая перемена могла произойти из-за перепада температур в автосервисе и на полигоне. Такой же результат показали второй и третий образцы. Выходит, что дешевый и дорогой герметики справились одинаково. Однако важно учитывать не только этот показатель, но и уровень дисбаланса колес машины.

Какие опасности таит аварийный герметик для колес

Для чистоты эксперимента проверили балансировку колес.

«Если балансировка будет не в норме, то езда до ближайшего шиномонтажа либо техцентра может сулить неисправность какого-то дополнительного узла. Придется еще и чинить подвеску автомобиля», — предостерег мастер.

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Производители обещают: герметик внутри покрышки распределяется равномерно и никак не влияет на баланс колеса. Так ли это, выяснили в ходе эксперимента. Для испытания колеса демонтировали и зафиксировали на специальном оборудовании.

На этот раз дешевый герметик показал себя не с самой лучшей стороны.

«Сейчас нам показывают, что по 10 грамм с каждой стороны нужно добавить. Скорее всего, герметик распределился неравномерно и вызвал тем самым дисбаланс в колесе», — пояснил специалист.

Чтобы проверить предположение, пришлось снять с колесного диска резину. Внутри шины оказалось полно жидкости. Похоже, средство не полностью застыло.

«Дисбаланс был вызван именно этой водой лишней. В момент вращения просто она осталась на одной стенке и при определенной скорости вызывается неравномерность», — прокомментировал мастер.

Разочаровал эксперта и второй образец за 870 рублей. Внутри покрышки воды оказалось больше, чем в первой. Дисбаланс из-за нее будет чувствоваться на скорости 80 километров в час.

Лучше всего справился дорогой герметик за 2500 рублей. Неравномерность оказалась только на наружной стороне колеса и составила всего лишь пять граммов.

«С таким дисбалансом можно проехать не одну сотню километров без каких-либо повреждений для автомобиля», — пояснил эксперт.

Для экстренного ремонта шины подойдет даже самый дешевый герметик. Но долго ездить с такой зарплатой не стоит. Лучше поскорее добраться до ближайшего автосервиса и уже там отремонтировать покрышку.