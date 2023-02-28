Скупой платит дважды: раскрыт новый способ обмана владельцев машин

На рынке автозапчастей появилось много нечестных продавцов. Они выдают контрафактные детали за оригинальные, играя на желании покупателей сэкономить. Есть несколько способов узнать истину.

Владельцам автомобилей в последнее время приходится нелегко. После ухода некоторых зарубежных компаний с российского рынка найти подходящие запчасти для машин стало довольно сложно. Цены на детали невероятно выросли, а за подбор качественной продукции в дилерских центрах берут заоблачные деньги, поэтому автолюбителям приходится самим приобретать необходимые приспособления. Этой тенденцией пользуются недобросовестные производители.

Авторынки заполонили контрафактные запчасти, которые успешно злостные продавцы маскируют под оригинальные. Установив такую деталь, владелец машины рискует нарваться на более дорогостоящий ремонт или даже попасть в опасную ситуацию на дороге. Как не стать жертвой хитрых дельцов, эксклюзивно Пятому каналу рассказал автоэксперт Сергей Старцев.

Где чаще всего продают контрафактные запчасти для машины

Проблема контрафактных запчастей не нова, но приобрела масштабы бедствия совсем недавно. В связи с нежеланием иностранных брендов работать на российском рынке освободилась целая ниша, которую сразу же заполнили недобросовестные производители.

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Так как машинам постоянно необходим ремонт, а количество качественной продукции сократилось, цены на резервные составляющие для машин резко выросли. Поддерживать состояние автомобиля — и так удовольствие недешевое, поэтому при покупке запчастей водители хотят сэкономить. По этой причине они сами ищут и приобретают детали. Стремление к независимости — положительное явление, но часто оно играет злую шутку, так как автолюбители приобретают некачественный товар.

Экономя на производстве самих деталей, недобросовестные производители стремятся вложить больше в типографические элементы, поэтому держа коробку в руках, даже опытные специалисты не могут определить подделку. Зачастую покупатели, довольные своей находкой, приносят запчасть в автосервис, но там им говорят, что содержимое не похоже на то, что нарисовано на ящике.

«Порой опытные мастера автосервисов с первого взгляда не в состоянии отличить коробку с оригинальной запчастью от поддельной. Такого высокого качества сейчас полиграфия и упаковочные материалы», — сетует автоэксперт Старцев.

Основным поставщиком некачественной техники, по словам специалиста, является Китай. Но привезти контрафактные детали могут и через другие страны, например, Армению, Грузию и Белоруссию.

«Недобросовестные импортеры, воспользовавшись параллельным импортом, под видом оригинальных запчастей везут в нашу страну огромное количество контрафакта», — предостерегает эксперт.

К своей продукции продавцы привлекают покупателей невероятно низкой ценой, иногда предлагая взять деталь по стоимости практически одинаковой с той, что была до ухода иностранных компаний с российского рынка.

«В Европе цены уже давно выросли, а отдельные запчасти у некоторых дельцов ниже их себестоимости в странах-производителях. То есть они идут без учета доставки, растаможки и элементарной маржи продавца», — делится наблюдением специалист.

Причем зачастую такие махинации происходят на маркетплейсах. При этом вернуть некачественную деталь получается не всегда, так как некоторые продавцы обвиняют покупателя в том, что он подменил изделие после приобретения.

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Но рынок контрафакта настолько возрос, что в неприятную историю иногда попадают и проверенные поставщики, потому что качество подделки становится все выше.

«С такой проблемой сталкиваются и честные компании, потому что им привозят запчасти, а получается, что реальная цена на них ниже, чем закупочная, по которой они приобретали их в Европе. Такого в природе быть не может», — признается автоэксперт.

Нарваться на подделку можно даже на проверенных авторынках, которые за последние годы повысили доверие у владельцев машин.

Какие запчасти для машины подделывают

Наиболее часто с контрафактными запчастями сталкиваются при замене быстроизнашивающихся деталей.

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«Как правило, это запчасти, которые мы чаще всего используем. То есть те, которые нужны для регулярного обслуживания наших автомобилей, а это: свечи, фильтры, моторное масло и всевозможные мелкие запчасти, например, подвески или цепи распределительных механизмов, которые, кстати говоря, являются очень важным элементом для продления жизни наших „железных коней“», — предупреждает специалист.

Опытные автомеханики предостерегают: в технике мелочей не бывает. Даже небольшая некачественная запчасть способна стать причиной серьезной поломки или даже несчастного случая на дороге.

«Последствия могут быть неприятными с точки зрения того, что по вине какого-то некачественного фильтра, у которого что-нибудь отломилось и улетело в мотор, выходит из строя большой серьезный агрегат», — сообщил специалист.

Ремонт двигателя в такой ситуации выйдет гораздо дороже, чем покупка качественного фильтра.

Как обезопасить себя от покупки контрафактных запчастей для машины

Справиться с проблемой выбора и покупки оригинальных деталей сложно, но вполне возможно. Для этого необходимо выполнять ряд правил:

Всегда сохранять чек . Неважно, где была приобретена запчасть, главное, чтобы сохранялся «документ», утверждающий, что ее купили именно у этого продавца в данном магазине.

. Неважно, где была приобретена запчасть, главное, чтобы сохранялся «документ», утверждающий, что ее купили именно у этого продавца в данном магазине. Если владельцу автомобиля некогда посещать авторынки и он решил воспользоваться специальными сайтами или маркетплейсами, то при выборе детали нужно тщательно познакомиться с продавцом, изучить отзывы, проверить количество возврата товара .

. Не вестись на слишком дешевую цену. Автоэксперт предостерегает: слишком низкая стоимость — явный признак того, что с деталями что-то не так. Скорее всего, это не специальное предложение, как пишут продавцы, а просто подделка.

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Обращать внимание на аналоговые запчасти . Существуют аналоги оригинальных деталей, произведенные известными европейскими, японскими и корейскими брендами. Их подделывают реже, но и там порой случается встретить некачественную продукцию, особенно если данная марка очень популярна на рынке. Поэтому присмотреться к ним стоит, но при этом следует проверять компанию-производителя и поставщиков.

. Существуют аналоги оригинальных деталей, произведенные известными европейскими, японскими и корейскими брендами. Их подделывают реже, но и там порой случается встретить некачественную продукцию, особенно если данная марка очень популярна на рынке. Поэтому присмотреться к ним стоит, но при этом следует проверять компанию-производителя и поставщиков. В случае если владелец машины постоянно пользуется услугами определенного автосервиса и доверяет ему, то он может обратиться именно туда. Как правило, в подобных организациях отвечают за результат и борются за репутацию, поэтому стараются выбирать надежные детали и проверяют устанавливаемые элементы.

«Если же вы обслуживаетесь у мастера, которому доверяете, доверьте ему и выбор запчастей, поскольку он, руководствуясь тем, что несет ответственность за свою работу, подберет вам именно то у своего поставщика, что гарантированно прослужит вам верой и правдой довольно долго», — порекомендовал специалист.

Самым лучшим решением в данной проблеме — обратиться к дилеру, но этот вариант довольно дорогой, зато никаких проблем и дополнительных трат не потребуется, потому что в таких центрах отвечают за результат и приобретают изделия в проверенных компаниях.