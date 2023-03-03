Плохая мама: психологи раскрыли главную ошибку родителей

Многие родители сравнивают себя с другими мамами и папами, но подобная конкуренция может обернуться неприятными последствиями в первую очередь для их ребенка.

Каждый хочет создать идеальную семью и стать лучшим родителем. В обществе существуют критерии, по которым определяют хороших и плохих матерей и отцов. Однако соответствовать эталону невозможно, потому что ко всем малышам требуется индивидуальный подход. Но это не мешает некоторым взрослым думать по-другому.

Родителям кажется, что им далеко до идеала, навязанного обществом. Такие люди в погоне за желаемым даже могут забыть о главном — заботе о собственном ребенке. В эфире радио «Петербург» психологи Дмитрий Панасюк и Юлия Вельман рассказали, почему нельзя себя сравнивать с другими мамами и папами и как справиться с неуверенностью в себе.

Почему нельзя себя сравнивать с другими родителями

Малышам кажется, что все происходящее в семье — это образец для подражания, поэтому часто мальчики и девочки спорят, у кого родители лучше. Они действительно считают, что их мамы и папы вне конкуренции.

«Самое главное, что у ребенка может быть только одна мама, и она уже идеальная априори», — рассказал психолог Панасюк.

Но не все родители это понимают. Ребенок оценивает взаимоотношения близких через призму эмоций, а взрослые ориентируются на определенные критерии, перечитывают литературу, чтобы понять, как приблизиться к идеалу.

Важно понимать, что оценивая других, можно попасть в серьезную ловушку. Все родители знают общепринятые стандарты идеальных мам и пап, поэтому на людях стараются им соответствовать, но что творится дома и чего стоит поддержание картинки образцового семейства, остается только гадать. Потому и завидовать окружающим и приписывать им идеальные черты не следует.

«Мы довольно часто смотрим на такую совокупность факторов. <…> Нам кажется, что жизнь другого человека максимально полна и интересна. Но мы видим только одну сторону, <…> исключительно красивую часть жизни, и мы не знаем, что скрывается за всем этим», — обратила внимание слушателей психолог Вельман.

Мнение о другом человеке всегда субъективно. Но, как отмечают эксперты, никто из окружающих не знает, каким должен быть идеальный родитель для определенного ребенка, ведь к каждому малышу требуется особый подход.

«Даже психологи с опытом работы, с образованием всегда родителям говорят, что лучший эксперт в своем ребенке — это вы сами. <…> Никто не учился специально для того, чтобы знать все про него, про ваши особенности взаимодействия с ним. Любая история индивидуальна», — отметили психологи.

К чему приводит желание стать идеальным родителем

Какими должны быть хорошие родители, знает только сам ребенок. Он видел их и не в мультиках или на улице, а у себя дома. Малыш, еще не осознав тонкости во взаимоотношениях между людьми, видит мир в черно-белых тонах.

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Все качества людей он делит на положительные и отрицательные, но не понимает, как они могут сочетаться друг с другом в одном человеке. Иногда он даже может видеть во взрослых позитивную и негативную стороны отдельно.

Например, когда мама целует, обнимает, уделяет ребенку много внимания, он ассоциирует ее с хорошим родителем. Если женщина начинает кричать, злиться, отчитывать, то ему кажется, что она стала плохой. В процессе конфликта некоторые малыши даже говорят, что перед ними плохая мама, и требуют вернуть хорошую.

Усугубить ситуацию в семье может и стремление родителей измениться, чтобы достичь идеала, хотя на самом деле ребенку не нужно соответствие общепринятым стандартам. Стремление стать мамой мечты зачастую приводит к перегибам в поведении. Некоторые родители начинают проявлять гиперопеку к своему чаду или наоборот стремятся дать абсолютную свободу. Такое поведение способствует только ухудшению отношений в семье, особенно в те периоды, когда ребенок становится взрослее и осознаннее.

На самом деле в подобных ситуациях мамы и папы могут, не осознавая этого, перестать слышать сына или дочь. Можно сказать, взрослые в подобной ситуации работают только на создание имиджа, забывая о первоначальной миссии.

В результате отношения между поколениями портятся. Дети и родители перетягивают одеяло на себя, пытаясь привести друг друга в прежнее идеальное состояние, но никто не хочет уступать.

Как перестать конкурировать с другими родителями

Вероятно, думая о других как об идеале, родители заблуждаются. Может оказаться, что там и вовсе нечему завидовать. Чтобы справиться с ситуацией и отбросить негативные переживания, важно искать положительные стороны в самом себе.

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«Помните о том, что привело вас к тому, чем вы сейчас довольны. <…> Это тоже очень важно», — порекомендовали эксперты.

Родители часто сравнивают себя с окружающими, потому что знают собственные недостатки и не видят негативных черт в других людях. Из-за постоянного анализа возникают комплексы.

Чтобы стать лучшим родителем для своего ребенка, нужно стать более уверенным. Именно это поможет справиться с ситуацией.

«Уверенность в себе состоит из двух частей. Первая — вера в себя, то есть так называемый уровень амбициозности, уровень притязаний, то насколько я ставлю сложные задачи и верю, что с ними справлюсь. А второй компонент — это количество ситуаций успеха. Если у меня их много, <…> то моя уверенность растет», — объяснили специалисты.

В родительстве, как и в любом другом занятии, могут быть ошибки. Нужно признавать их и исправлять. В первую очередь стоит стать лучшей версией самого себя. Иначе конкуренция с другим человеком может превратиться в бесконечную гонку.

«Мы находим какой-то эталон, кем бы я хотел быть. Потом начинаем раздражаться, когда тот эталон в чем-то лучше. <…> Это такая ловушка. Чтобы научиться соперничать с другими, нужно научиться конкурировать с самим собой вчерашним. <…> И уже потом состязаться с кем-то другим. Хотя могу сказать, конкуренция за какую-то идеальную материнскую роль — немножко утопичная идея», — пояснили психологи.

Поборов собственные страхи и сомнения, как утверждают эксперты, можно конкурировать с другими. Но надо выбрать какую-то конкретную цель, а не состязаться в том, кто больше любит своего ребенка. Победить в такой борьбе нельзя, возможно только подорвать доверие в глазах собственного ребенка.